Chevrolet Corvette E-Ray 2024 ra mắt, Porsche 911 Turbo dè chừng

Sau một thời gian dài để khách hàng chờ đợi, cuối cùng thì thương hiệu Chevrolet của tập đoàn General Motors (GM) cũng chính thức ra mắt phiên bản hybrid hoàn toàn mới của dòng xe thể thao Corvette đình đám. Được gọi bằng cái tên Chevrolet Corvette E-Ray 2024 mới, mẫu xe này trình làng vào đúng thời điểm kỷ niệm 70 năm ra mắt Corvette thế hệ đầu tiên (C1). Mẫu xe thể thao Chevrolet Corvette E-Ray 2024 không được ra đời như mẫu xe thay thế Corvette Grand Sport. Thay vào đó, trong dòng Chevrolet Corvette, mẫu xe này sẽ được định vị tương tự phiên bản Turbo của Porsche 911. Trong khi đó, Chevrolet C8 Stingray là bản tiêu chuẩn, tương tự Porsche 911 Carrera, và Corvette Z06 như 911 GT3. Cũng như mọi phiên bản khác trong dòng xe Mỹ này, Chevrolet Corvette E-Ray 2024 sẽ có 2 cấu hình là coupe và mui trần. Bên ngoài, Chevrolet Corvette E-Ray 2024 mượn một số chi tiết thiết kế của đàn anh Corvette Z06 như thân xe rộng hơn và dài hơn 91 mm. Thiết kế đầu xe của Chevrolet Corvette E-Ray 2024 cũng không giống với Corvette Stingray nhờ những chi tiết nằm ngang nổi bật mới. Thêm vào đó là khe gió hẹp hơn ở phía sau trong khi 4 ống xả của mẫu xe này lại giống với Chevrolet Corvette C8 Stingray hơn. Điều này không có gì lạ vì Chevrolet Corvette E-Ray 2024 không được trang bị động cơ V8, dung tích 5.5L như Corvette Z06. Ngoài ra, Chevrolet Corvette E-Ray 2024 còn được trang bị vành la-zăng 5 chấu mới, dành riêng cho xe. Tổng cộng, mẫu xe này có 4 loại vành bằng nhôm và 1 vành bằng sợi carbon để khách hàng chọn. Vành sẽ đi kèm với bộ lốp 4 mùa Michelin Pilot Sport có kích thước 275/30ZR-20 trước và 345/25ZR-21 sau. Bên cạnh vành la-zăng, mẫu xe này còn có một đặc điểm nhận dạng nữa là đường kẻ sọc màu xanh dương Electric Blue, kéo dài từ nắp ca-pô lên nóc và đến đuôi xe. Khi mua Chevrolet Corvette E-Ray 2024, khách hàng có thể chọn 1 trong 14 màu sơn ngoại thất khác nhau, bao gồm 3 màu mới là xanh dương Riptide Blue, xám Seawolf Gray và xanh bạc hà Cacti. "Trái tim" của Chevrolet Corvette E-Ray 2024 là hệ truyền động hybrid thông thường thay vì plug-in hybrid như nhiều mẫu xe thể thao khác hiện đang bán trên thị trường. Hệ truyền động của mẫu xe nhà Chevrolet bao gồm máy xăng V8, dung tích 6.2L lấy từ Corvette Stingray, hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và mô-tơ điện mạnh 160 mã lực/169 Nm. Tổng cộng, Chevrolet Corvette E-Ray 2024 sở hữu công suất tối đa 655 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. So với Chevrolet Corvette Z06, mẫu xe hybrid này nặng hơn 136 kg, đạt trọng lượng 1.712 kg ở cấu hình coupe và 1.479 kg ở cấu hình mui trần. Tuy nhiên, Chevrolet vẫn khẳng định đây là phiên bản nhanh nhất của dòng Corvette từ trước đến nay. Cụ thể, Chevrolet Corvette E-Ray 2024 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 2,5 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với Corvette Z06. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu vận tốc tối đa khoảng 290 km/h. Chevrolet Corvette E-Ray 2024 được trang bị cụm pin lithium-ion khá nhỏ với dung lượng chỉ 1,1 kWh để chạy mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Trong khi đó, pin lithium-ion 12V sẽ dùng để khởi động máy cho xe và chạy những hệ thống khác. Cụm pin chính của xe có trọng lượng khoảng 45 kg do LG cung cấp linh kiện nhưng GM lắp ráp. Chevrolet cho biết pin của Corvette E-Ray được thiết kế để sạc và xả nhanh chóng. Năng lượng điện hỗ trợ cho xe sẽ thay đổi tùy theo 1 trong 6 chế độ lái. Vì dung lượng pin nhỏ nên quãng đường di chuyển không cần dùng động cơ xăng của mẫu xe này rất giới hạn, ước tính khoảng 8 km ở chế độ Stealth. Đây là chế độ lái dành riêng cho Chevrolet Corvette E-Ray 2024 và chỉ giúp xe đạt vận tốc tối đa 72 km/h. Mục đích chính của chế độ Stealth là cho phép xe vận hành yên tĩnh để không đánh thức hàng xóm dậy lúc sáng sớm hoặc nửa đêm. Theo hãng Chevrolet, nhờ mô-tơ điện đặt phía trước và pin nằm giữa xe nên khoang hành lý của Corvette E-Ray không bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, không gian nội thất của Chevrolet Corvette E-Ray 2024 cũng giữ nguyên như phiên bản dùng động cơ xăng thông thường. Tương tự các phiên bản còn lại của dòng Chevrolet Corvette 2024, mẫu xe hybrid này cũng có những công nghệ hỗ trợ lái như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và phanh khẩn cấp tự động.Tại thị trường Mỹ, giá xe Chevrolet Corvette E-Ray 2024 có mức khởi điểm từ 104.295 USD cho cấu hình coupe và 111.295 USD cho cấu hình mui trần. Giới thiệu Chevrolet Corvette E-Ray 2024.

