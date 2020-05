Chevrolet Corvette đời 1999 "lột xác" thành siêu xe địa hình

Xe thể thao Chevrolet Corvette C5 tại Mỹ được sản xuất trong giai đoạn 1997-2004 với kiểu dáng 2 cửa và trang bị động cơ V8. Mới đây, một chủ xe sau khi mua lại phiên bản mui cứng đời 1999 của Corvette C5 đã quyết định độ chiếc xe theo phong cách vô cùng độc đáo. Theo đó, mẫu xe thể thao của Chevrolet đã lột xác thành một chiếc buggy car - loại xe việt dã chuyên dùng để đua địa hình hoặc đi thám hiểm. Kiểu dáng đặc trưng của Chevrolet Corvette buggy car là khung xe được làm lộ hoàn toàn ra ngoài cùng bánh xe gai lớn để đi đường xấu, mang đến ngoại hình vô cùng hầm hố. Gần như toàn bộ phần thân vỏ và khung cửa của chiếc Corvette C5 nguyên bản đã bị loại bỏ. Thay vào đó là bộ khung hàn từ ống kim loại DOM cùng các tấm che động cơ, 2 bên hông và phía sau khoang lái làm từ hợp kim nhôm. Riêng phần kính chắn gió phía trước vẫn được giữ lại trong khi các cửa kính khác đều đã biến mất. Chủ xe cho biết đã thu ngắn chiều dài cơ sở của xe. Bộ mâm kích cỡ 17 inch được lấy từ mẫu Corvette C5 Z06, lốp trước 265/70 và lốp sau 285/70. Vì thay đổi kích cỡ la-zăng và lốp xe nên các hệ thống an toàn sẵn có như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo DSC và cảnh báo áp suất lốp TPMS đều bị vô hiệu hóa. Nổi bật hơn cả là thiết kế đầu xe với cụm cản trước thửa từ mẫu SUV Jeep Wrangler Rubicon. Đi cùng cụm đèn chiếu sáng thiết kế rời, đèn xi-nhan Halogen và dãy đèn trợ sáng LED gắn trên nóc. Hệ thống ống xả kép lấy từ Chevrolet Camaro Z/28 2019 được đặt lộ thiên hoàn toàn ở đuôi xe và có bọc một lớp vật liệu cách nhiệt. Ở bên dưới là dãy đèn hậu LED và 2 điểm móc màu đỏ dành cho các trường hợp xe bị mắc lầy và cần được kéo tời trợ giúp. Điểm đáng ngạc nhiên hơn cả là hệ thống treo nguyên bản của xe vẫn được giữ lại dù mục đích sử dụng của bản độ hoàn toàn khác với thiết kế ban đầu của chiếc Corvette C5. Chủ xe chỉ tiến hành tinh chỉnh và thay mới một vài chi tiết bằng phụ tùng chính hãng của Chevrolet. Bản độ của chiếc Corvette C5 được trang bị hệ thống động cơ V8 dung tích 5.7L mã LS1 có công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 475 Nm. Kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Không có nhiều sự thay đổi ở nội thất khi hầu hết chi tiết vẫn được chủ xe giữ nguyên, chỉ có ghế ngồi được bọc lại bằng vải dệt. Do cửa xe bị cắt bỏ nên mỗi bên có thêm lưới để tăng sự an toàn cho người lái và hành khách. Bản độ của chiếc Corvette C5 hiện được chủ nhân đấu giá trực tuyến, số tiền đang ở mức 10.000 USD và sẽ chốt sổ vào ngày 5/5. Video: Chevrolet Corvette đời 1999 "lột xác" thành siêu xe địa hình.

