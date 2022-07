Chevrolet Blazer EV 2023 có gì để cạnh tranh VinFast VF8 của Việt Nam?

Sau khi lần đầu tiên được công bố vào hồi tháng 1 đầu năm nay, cuối cùng thì mẫu ôtô điện Chevrolet Blazer EV 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ. Ở thị trường nội địa, mẫu SUV thuần điện này có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1LT, 2LT, RS và SS. Ngoài ra, hãng Chevrolet còn phát triển phiên bản dành riêng cho cảnh sát của Blazer EV mới. Ở phiên bản cấp thấp, mẫu xe SUV điện Chevrolet Blazer EV 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất đơn giản hơn. Theo đó, xe sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ T, nằm ngay bên trên đèn pha có kích thước khá nhỏ. Dưới đèn pha là khe gió hình tam giác nằm dọc. Ngoài ra, Chevrolet Blazer EV 2023 bản LT còn không có lưới tản nhiệt mà chỉ đi kèm hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Trong khi đó, bản RS và bản SS sẽ được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài vào bên trong, đến logo phát sáng của hãng Chevrolet. Riêng bản SS sẽ đi kèm khe gió ở hai góc đầu xe hầm hố hơn, lưới tản nhiệt hẹp bên dưới logo hãng và cánh lướt gió trước nổi bật hơn bên dưới hốc gió trung tâm. Sự khác biệt tiếp theo giữa các phiên bản nằm ở vành la-zăng. Hai bản LT sẽ chỉ được trang bị vành có đường kính 19 inch. Con số tương ứng của bản RS là 21 inch. Trong khi đó, bản SS dùng vành la-zăng 6 chấu kép khỏe khoắn hơn và có đường kính lên đến 22 inch, đi với cùm phanh Brembo thể thao trên bánh trước. Dù ở phiên bản nào, Chevrolet Blazer EV 2023 cũng có đường dập gân uốn lượn mềm mại, kéo dài từ dải đèn LED định vị ban ngày đến đèn hậu cũng như nóc dốc dần về phía sau và tạo cảm giác "lơ lửng" nhờ các cột màu đen. Thêm vào đó là nẹp màu đen ở vòm bánh cũng như sườn xe và cổng sạc nằm sau chắn bùn trước, mở tự động khi người dùng ấn vào. Đằng sau, mẫu SUV thuần điện mới của tập đoàn General Motors (GM) được trang bị đèn hậu LED hình chữ "T" ôm lấy 2 góc đuôi xe. Bản SS sẽ có cản sau màu đen bóng, bộ khuếch tán gió và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Đặc biệt, xe còn có cửa cốp có thể cảm nhận sự hiện diện của người lái và tự động mở ra. Nhờ đó, người dùng không cần phải nhấn nút trên chìa khóa hay khua chân bên dưới cản sau. Nếu không muốn dùng tính năng này, người dùng có thể tắt đi. Tiến vào bên trong Chevrolet Blazer EV 2023, người dùng sẽ được "chiêu đãi" bằng không gian nội thất công nghệ cao. Mọi phiên bản của xe đều có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 11 inch và màn hình thông tin giải trí 17,7 inch hướng về phía người lái. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa hình tròn "đặc sản" của thương hiệu Chevrolet. Hai bản RS và SS sẽ được trang bị vô lăng vát đáy thể thao cũng như ghế trước sưởi/làm mát. Tuy nhiên, chỉ có bản SS là đi kèm sưởi ghế sau và ghế bọc da lộn màu đỏ Adrenaline Red. Sạc điện thoại thông minh không dây và gương chiếu hậu kỹ thuật số trong xe cũng có trên mẫu SUV điện này. Đáng tiếc là hàng ghế sau của mẫu SUV thuần điện này không phù hợp với người cao do thiết kế dốc của nóc. Ngoài ra, ghế sau của xe còn không có tính năng trượt chỉnh điện. Bù lại, xe mang đến khoảng duỗi chân khá rộng rãi cho hành khách trên ghế sau, cộng thêm cảm giác thoáng đãng nhờ cửa sổ trời toàn cảnh Panorama bên trên. Thêm vào đó là cổng sạc USB Type C và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Trang bị an toàn của Chevrolet Blazer EV 2023 cũng khá đầy đủ với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khi phát hiện người đi bộ phía trước, cảnh báo khoảng cách an toàn với xe phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động, phanh tự động khi lùi và hỗ trợ đỗ xe. Bên cạnh đó là hệ thống lái bán tự động Super Cruise. Tương tự mẫu SUV hạng sang Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Ultium dành riêng cho ô tô điện. Tuy cùng tên nhưng mẫu xe điện này hoàn toàn không liên quan đến SUV hạng trung Chevrolet Blazer hiện đang bán trên thị trường. "Trái tim" của Chevrolet Blazer EV 2023 bản SS là 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 557 mã lực và mô-men xoắn cực đại 878 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 4 giây. Hiện hãng Chevrolet chưa công bố thông số kỹ thuật đầy đủ của Blazer EV mới. Chỉ biết rằng mẫu xe này hỗ trợ hệ thống sạc 11,5 kW cũng như sạc nhanh DC 190 kW. Hệ thống sạc nhanh giúp người lái chỉ cần chờ 10 phút là có thể chạy thêm 126 km. Tại thị trường Mỹ, giá xe Chevrolet Blazer EV 2023 dao động từ 44.995 - 65.995 USD (khoảng 1,03 - 1,51 tỷ đồng).

Video: Xem chi tiết Chevrolet Blazer EV 2023 chạy điện mới.

Sau khi lần đầu tiên được công bố vào hồi tháng 1 đầu năm nay, cuối cùng thì mẫu ôtô điện Chevrolet Blazer EV 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ. Ở thị trường nội địa, mẫu SUV thuần điện này có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1LT, 2LT, RS và SS. Ngoài ra, hãng Chevrolet còn phát triển phiên bản dành riêng cho cảnh sát của Blazer EV mới. Ở phiên bản cấp thấp, mẫu xe SUV điện Chevrolet Blazer EV 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất đơn giản hơn. Theo đó, xe sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ T, nằm ngay bên trên đèn pha có kích thước khá nhỏ. Dưới đèn pha là khe gió hình tam giác nằm dọc. Ngoài ra, Chevrolet Blazer EV 2023 bản LT còn không có lưới tản nhiệt mà chỉ đi kèm hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Trong khi đó, bản RS và bản SS sẽ được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài vào bên trong, đến logo phát sáng của hãng Chevrolet. Riêng bản SS sẽ đi kèm khe gió ở hai góc đầu xe hầm hố hơn, lưới tản nhiệt hẹp bên dưới logo hãng và cánh lướt gió trước nổi bật hơn bên dưới hốc gió trung tâm. Sự khác biệt tiếp theo giữa các phiên bản nằm ở vành la-zăng. Hai bản LT sẽ chỉ được trang bị vành có đường kính 19 inch. Con số tương ứng của bản RS là 21 inch. Trong khi đó, bản SS dùng vành la-zăng 6 chấu kép khỏe khoắn hơn và có đường kính lên đến 22 inch, đi với cùm phanh Brembo thể thao trên bánh trước. Dù ở phiên bản nào, Chevrolet Blazer EV 2023 cũng có đường dập gân uốn lượn mềm mại, kéo dài từ dải đèn LED định vị ban ngày đến đèn hậu cũng như nóc dốc dần về phía sau và tạo cảm giác "lơ lửng" nhờ các cột màu đen. Thêm vào đó là nẹp màu đen ở vòm bánh cũng như sườn xe và cổng sạc nằm sau chắn bùn trước, mở tự động khi người dùng ấn vào. Đằng sau, mẫu SUV thuần điện mới của tập đoàn General Motors (GM) được trang bị đèn hậu LED hình chữ "T" ôm lấy 2 góc đuôi xe. Bản SS sẽ có cản sau màu đen bóng, bộ khuếch tán gió và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Đặc biệt, xe còn có cửa cốp có thể cảm nhận sự hiện diện của người lái và tự động mở ra. Nhờ đó, người dùng không cần phải nhấn nút trên chìa khóa hay khua chân bên dưới cản sau. Nếu không muốn dùng tính năng này, người dùng có thể tắt đi. Tiến vào bên trong Chevrolet Blazer EV 2023, người dùng sẽ được "chiêu đãi" bằng không gian nội thất công nghệ cao. Mọi phiên bản của xe đều có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 11 inch và màn hình thông tin giải trí 17,7 inch hướng về phía người lái. Bên cạnh đó là cửa gió điều hòa hình tròn "đặc sản" của thương hiệu Chevrolet. Hai bản RS và SS sẽ được trang bị vô lăng vát đáy thể thao cũng như ghế trước sưởi/làm mát. Tuy nhiên, chỉ có bản SS là đi kèm sưởi ghế sau và ghế bọc da lộn màu đỏ Adrenaline Red. Sạc điện thoại thông minh không dây và gương chiếu hậu kỹ thuật số trong xe cũng có trên mẫu SUV điện này. Đáng tiếc là hàng ghế sau của mẫu SUV thuần điện này không phù hợp với người cao do thiết kế dốc của nóc. Ngoài ra, ghế sau của xe còn không có tính năng trượt chỉnh điện. Bù lại, xe mang đến khoảng duỗi chân khá rộng rãi cho hành khách trên ghế sau, cộng thêm cảm giác thoáng đãng nhờ cửa sổ trời toàn cảnh Panorama bên trên. Thêm vào đó là cổng sạc USB Type C và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Trang bị an toàn của Chevrolet Blazer EV 2023 cũng khá đầy đủ với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khi phát hiện người đi bộ phía trước, cảnh báo khoảng cách an toàn với xe phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động, phanh tự động khi lùi và hỗ trợ đỗ xe. Bên cạnh đó là hệ thống lái bán tự động Super Cruise. Tương tự mẫu SUV hạng sang Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Ultium dành riêng cho ô tô điện. Tuy cùng tên nhưng mẫu xe điện này hoàn toàn không liên quan đến SUV hạng trung Chevrolet Blazer hiện đang bán trên thị trường. "Trái tim" của Chevrolet Blazer EV 2023 bản SS là 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 557 mã lực và mô-men xoắn cực đại 878 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 4 giây. Hiện hãng Chevrolet chưa công bố thông số kỹ thuật đầy đủ của Blazer EV mới. Chỉ biết rằng mẫu xe này hỗ trợ hệ thống sạc 11,5 kW cũng như sạc nhanh DC 190 kW. Hệ thống sạc nhanh giúp người lái chỉ cần chờ 10 phút là có thể chạy thêm 126 km. Tại thị trường Mỹ, giá xe Chevrolet Blazer EV 2023 dao động từ 44.995 - 65.995 USD (khoảng 1,03 - 1,51 tỷ đồng).

Video: Xem chi tiết Chevrolet Blazer EV 2023 chạy điện mới.