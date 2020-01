Chevrolet bắt đầu nhận đặt hàng Corvette Convertible mới

Đây là lần đầu tiên mà các đại lý Chevrolet tại Mỹ bắt đầu cho đặt hàng mẫu C8 Corvette Convertible 2020 mới. Trên mẫu C8 Convertible hoàn toàn mới này, phần mui xe vải trên những phiên bản cũ đã được thay thế bằng dạng mui mới, đó chính là phần mui cứng có thể đóng mở linh hoạt, tiện lợi. Lý giải cho sự thay thế mui vải, kỹ sư trưởng của Corvette, Tadge Jeuchter cho biết:” quyết định đã được đưa trong việc thay thế mui vải thành dạng mui cứng có thể thu vào được vì “mui vải đang bắt đầu làm chiếc xe trông cũ đi”. Vào tháng 11 năm ngoái, chính ông đã đưa ra nhận xét trên mẫu C7 rằng, một trong những lí do mà Convertible không bán chạy như Coupe vì chúng trông “không đẹp” bằng mẫu coupe. Mặc dù Chevrolet đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng C8 Convertible nhưng hiện tại vẫn chưa có những thông tin cụ thể về việc ra mắt những chiếc xe đầu tiên trên dây chuyền tại nhà máy lắp ráp Bowling Green, Kentucky của GM, mặc dù chúng dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất vào đầu tháng Tư. Chevrolet Corvette mui trần mới là một sự lựa chọn hấp dẫn hơn so với bất kỳ những phiên bản trước đây của mẫu xe thể thao đầy cuốn hút này nhờ vào sức mạnh kỹ thuật đặc biệt của GM. Với mục đích tạo ra một chiếc Convertible, C8 được thiết kế để không cần phải thêm các chi tiết gia cố khung gầm bên dưới xe để bù lại cho phần mui xe trên. Chính vì thế mà C8 Convertible nặng hơn khoảng 40kg so với phiên bản Coupe. Video: Chi tiết xe thể thao Chevrolet Corvette C8 2020.

