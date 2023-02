Changan Uni-T 2023 giá rẻ của Trung Quốc, chỉ từ 400 triệu đồng

Changan Uni-T 2023 mới là mẫu SUV cỡ nhỏ được đón nhận khá rộng rãi ở 1 số thị trường Đông Nam Á, trong đó chiếc SUV cỡ C từng bị bắt gặp lăn bánh ở Hải Phòng vào tháng 5/2021 nhưng đơn vị phân phối các thương hiệu xe Trung Quốc ở nước ta đã phủ nhận việc bán dòng xe này. Trong khi chưa rõ Changan Uni-T tại Trung Quốc khi nào mới được bán tại Việt Nam thì phiên bản 2023 của mẫu xe này đã liên tục được giới thiệu ở nhiều nước, gần đây nhất chính là việc Changan Uni-T đã được giới thiệu và bán tại quê nhà. Theo như thông báo của hãng Changan cho biết, phiên bản Uni-T 2023 là được ra mắt tại Trung Quốc với mức giá từ 115.900 – 139.900 nhân dân tệ, tương đương 16.800 – 20.300 đô la, hay từ 400 triệu đến 485 triệu đồng, mức giá này đã được điều chỉnh giảm gần 80 triệu đồng so với bản cũ. Điều này cũng cho thấy Changan muốn tiếp cận khách hàng với mức giá mềm hơn, nhằm giúp cho Uni-T 2023 có độ phủ sóng tốt nhất khi cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là các mẫu xe SUV đang rất hot tại Trung Quốc cũng như Đông Nam Á. Changan Uni-T 2023 là bản nâng cấp với những cải tiến lớn được phản ánh rõ nhất trong nội thất,đầu tiên là việc xe có vô-lăng hoàn toàn mới, loại bỏ hẳn 2 chấu dưới đáy, có tích hợp thêm sưởi, tiếp theo đó là việc thiết kế màn hình kép cho bảng đồng hồ và màn hình điều khiển trung tâm, riêng màn hình giải trí vuông vức, không cắt góc như bản cũ. Tiếp theo đó là phía dưới màn hình giải trí đã loại bỏ đi quạt gió, giúp bảng điều khiển xe liền mạch hơn, ngoài ra là việc trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155 giúp thao tác màn hình tốt hơn, xe cũng hỗ trợ điều khiển từ xa bằng điện thoại di động. Ở ngoại thất, Changan Uni-T 2023 không có nhiều sự thay đổi ở phần đầu xe khi vẫn sở hữu lưới tản nhiệt "ma trận" cỡ lớn có tích hợp logo hình chữ "V". Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày sắc mỏng. Nhưng vòng ra đuôi xe, bản nâng cấp mới nhất của mẫu xe SUV Changan Uni-T 2023 đã có khuếch tán và ống xả mới. Changan UNI-T 2023 có sẵn trong phiên bản tiêu chuẩn và thể thao được trang trí với điểm nhấn màu cam, xe có kích thước dàixrộngxcao tùy phiên bản lần lượt là 4.535(4.580)/1.870(1.905)/1.565 mm, chiều dài cơ sở xe chung là 2.710 mm. Về tính năng an toàn, Changan UNI-T 2023 được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định điện tử và các chức năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giám sát điểm mù và hỗ trợ nhập làn. Cung cấp sức mạnh cho xe Changan UNI-T 2023 vẫn là khối động cơ 1.5T, sản sinh ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, trái tim này trên mẫu xe Changan UNI-T 2023 nâng cấp giữa vòng đời sẽ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Video: Chi tiết Changan Uni-T 2023 giá rẻ của Trung Quốc.

