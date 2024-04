Changan Lumin 2024 điện ra mắt Đông Nam Á, chỉ hơn 300 triệu đồng

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024, hãng xe Trung Quốc Changan đã chính thức giới thiệu mẫu ôtô điện Changan Lumin 2024 mới với khách hàng Thái Lan. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh của Wuling Air EV ở thị trường Đông Nam Á này. Tại thị trường Thái Lan, xe có 2 phiên bản, bao gồm L và L DC. Giá xe Changan Lumin 2024 tương ứng của 2 phiên bản này là 479.000 Baht (khoảng 325 triệu đồng) và 499.000 Baht (339 triệu đồng). Giá bán này không quá chênh lệch so với đối thủ đồng hương Wuling Air EV. Được định vị trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ, Changan Lumin có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.270 x 1.700 x 1.545 mm và chiều dài cơ sở 1.980 mm. So với Wuling Air EV, mẫu ô tô điện này dài hơn 296 mm, rộng hơn 195 mm trong khi chiều dài cơ sở ngắn hơn 30 mm. Điểm nhấn của mẫu ôtô điện có giá chỉ như Kia Morning và Hyundai Grand i10 ở Việt Nam là ngoại thất dễ thương. Sự đáng yêu của mẫu xe này được thể hiện qua cụm đèn pha và đèn hậu với thiết kế như đôi mắt khép hờ. Trong khi đó, hốc gió trung tâm trên cản trước gợi liên tưởng đến miệng cười. Changan Lumin sở hữu ngoại hình tròn trịa và mượt mà với nóc thẳng thớm. Bên cạnh đó là các cột sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng thời trang. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe điện Trung Quốc này có những trang bị đáng chú ý như đèn pha Halogen, đèn báo rẽ LED, đèn chờ dẫn đường, đèn hậu LED, vành thép 14 inch đi kèm ốp mâm 2 tông màu, lốp 165/70R14, tay nắm cửa ẩn, đèn sương mù sau và gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong Changan Lumin là không gian nội thất bắt mắt vì được phối màu trẻ trung. Xe được trang bị 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi giống đối thủ Wuling Air EV. Tuy nhiên, phía sau hàng ghế thứ hai của Changan Lumin vẫn có khoang hành lý nhỏ với thể tích chỉ 104 lít. Nếu gập ghế sau xuống, con số này sẽ tăng lên 580 lít. Bên cạnh đó là những trang bị như vô lăng 3 chấu vát đáy, bọc bằng polyurethane, tích hợp phím chức năng, ghế bọc nỉ hoặc da tổng hợp, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, kết nối Bluetooth, radio AM/FM, cập nhật phần mềm trực tuyến, 2 loa, điều hòa chỉnh cảm ứng, cổng USB và nút bấm khởi động máy. Trên cụm điều khiển trung tâm ở giữa 2 ghế trước còn có núm xoay chuyển số. Dù ở phiên bản nào, xe điện Changan Lumin cũng dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 48 mã lực và mô-men xoắn cực đại 48 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với pin lithium-ion có dung lượng 27,98 kWh ở bản L và 28,08 kWh ở bản L DC. Xe có thể đạt vận tốc tối đa chỉ 101 km/h. Sau khi sạc đầy pin, cả hai phiên bản đều có thể chạy được 301 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Tuy nhiên, bản L chỉ hỗ trợ sạc chậm AC với thời gian sạc đầy pin là 10 tiếng. Bản L DC hỗ trợ cả sạc chậm AC lẫn sạc nhanh DC 50 kW. Thời gian sạc đầy pin của bản L DC bằng sạc chậm là 10,5 tiếng. Nếu dùng sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% là 35 phút. Trang bị an toàn của mẫu xe điện này khá cơ bản với phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 2 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, nhắc nhở thắt dây an toàn Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp. Thái Lan hiện là "miền đất hứa" của ôtô điện nói chung và xe Trung Quốc nói riêng trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, không có gì bất ngờ khi thương hiệu Changan chọn đây là điểm đến đầu tiên trong khu vực. Video: Changan Lumin Corn - đối thủ đáng gờm của Vinfast Vf3

