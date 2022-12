Chán siêu xe, các tỷ phú hoàng gia UAE có thú chơi ôtô "khổng lồ"

Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan, hay còn gọi là Sheikh Hamad, là thành viên cấp cao của hoàng gia các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hoàng tộc của ông đã trị vì UAE trong hơn ba thế kỷ, nắm quyền kiểm soát hơn 95% mỏ dầu của UAE. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng cá nhân của vị tỷ phú 74 tuổi này rơi vào hơn 20 tỷ USD. Thông tin cá nhân về Nahyan không nhiều, công chúng biết tới ông nhiều hơn nhờ thú chơi xe xa xỉ và độc đáo. Ông có niềm đam mê khá lớn với xe hơi, đặc biệt bộ sưu tập xe ôtô khủng của Sheikh Hamad được phân chia ở 4 bảo tàng tại UAE, Maroc và một số nơi khác. Thành viên của gia tộc Hoàng gia UAE có biệt danh “tỷ phú cầu vồng” hoặc “Sheikh cầu vồng” bởi ông đặc biệt yêu thích dãy màu sắc này. Có ít nhất 7 chiếc Mercedes 500 SELs thuộc quyền sở hữu của Sheikh Hamad được sơn theo màu cầu vồng. Theo Business Insider, vào đầu những năm 1990, ông đã yêu cầu hãng Mercedes chế tạo cả một đội xe Mercedes S hoàn thiện với đủ màu sắc của cầu vồng làm quà cưới. Ngoài ra, một chiếc trực thăng cũng được trang trí theo phong cách tương tự. Trong bảo tàng của ông, dải màu sắc này cũng thường xuyên xuất hiện. Theo Road and Track, thú chơi siêu xe của ông Sheikh Hamad khác với các “tay chơi” khác ở chỗ là vị tỷ phú này không có hứng thú với những chiếc siêu xe đắt tiền của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Chiếc xe thể thao duy nhất trong bộ sưu tập là chiếc Porsche Boxster thế hệ đầu tiên. Thay vào đó, Sheikh Hamad thích những chiếc xe địa hình có phần cồng kềnh hay những chiếc xe cổ của Mỹ và xe của hãng Mercedes-Benz. Bản thân vị tỷ phú hoàng gia này còn được ghi danh vào kỷ lục Guinness nhờ sở thích chơi xe, bao gồm kỷ lục về bộ sưu tập xe 4×4 lớn nhất với 718 chiếc. Vị tỷ phú này xây riêng Bảo tàng ôtô quốc gia Emirates với cấu trúc mô phỏng hình kim tự tháp để chứa hơn 200 chiếc xe. Một bảo tàng khác dành riêng cho xe địa hình ở thành phố Sharjah – nơi trưng bày một số mẫu ôtô có kích thước lớn do chính tỷ phú Sheikh thiết kế. Một trong những sáng tạo độc đáo nhất nằm trong bộ sưu tập là một chiếc caravan hình quả địa cầu khổng lồ. Mô hình này được thiết kế theo tỷ lệ 1:1 triệu so với kích cỡ thực của trái đất và lắp thêm bánh xe phía dưới. Video: Tỷ phú Sheikh Hamad và bộ sưu tập xe khủng.

