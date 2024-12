Cardinal Fifth Wheel - "nhà di động" sang như khách sạn từ 1,3 tỷ

Theo đó, ngôi nhà di động Cardinal Fifth Wheel thế hệ mới của công ty chuyên làm xe motorhome đến từ Bắc Mỹ sở hữu một không gian vô cùng rộng rãi, tiện nghi và đủ chỗ cho 10 người ngủ. Mẫu motorhome Cardinal Fifth Wheel 2024 mới được trang bị các tiện ích không thua kém gì một ngôi nhà hay khách sạn lưu trú. Xe có 2 phòng ngủ lớn, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, phòng khách thoải mái và nhà bếp như của một căn hộ điển hình. Ngôi nhà di động Cardinal Fifth Wheel siêu to khổng lồ này được thiết kế dành cho gia đình hay nhóm bạn bè từ 4 người trở lên. Xe có 4 khoang trượt để mở rộng tạo thành một ngôi nhà thực sự. Riêng phần nhà ở sẽ có chiều dài tổng thể là 13 m, trọng lượng tối đa cho phép là 6.713kg. Hai phòng ngủ sẽ được đặt ở hai đầu, ở giữa là không gian sinh hoạt chung. Phòng khách trên chiếc motorhome này được thiết kế như một rạp chiếu phim thu nhỏ với tivi thông minh 40 - 50 inch đặt trên một khung xoay phía trên lò sưởi điện. Khu vực phòng bếp cũng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như một căn nhà bình thường. Nơi đây có bếp, bàn ăn, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy nướng bánh mì… và cả một phòng chứa thực phẩm lớn. Khu vực nhà tắm trên Cardinal Fifth Wheel cũng có đầy đủ vòi hoa sen, bồn rửa mặt có bàn trang điểm, bồn cầu. Để đảm bảo sinh hoạt cho người dùng giống như một căn nhà, xe được trang bị một bình chứa nước ngọt 227 lít và bình chứa chất thải sinh hoạt 287 lít. Phòng ngủ chính sẽ rộng hơn với một chiếc giường cỡ lớn, bên dưới là hộc đựng đồ, tủ quần áo và nhà tắm khép kín cũng lớn hơn. Trong khi đó, phòng ngủ thứ hai cũng có giường lớn nhưng phòng tắm sẽ nhỏ hơn một chút. Bên cạnh đó, ở mỗi phòng trên chiếc motorhome Cardinal Fifth Wheel này còn được trang bị điều hòa, lò sưởi để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Theo hãng Cardinal, họ còn cung cấp nhiều gói và các tiện ích khác như pin năng lượng mặt trời và nhiều thiết bị điện tử tiện dụng khác trên xe. Mức giá xe Cardinal Fifth Wheel cũng khá phải chăng, chỉ dao động từ 53.000 - 62.999 USD (tương đương 1,3 - 1,6 tỷ đồng), tùy phiên bản. Video: Giới thiệu "nhà di động" Cardinal Fifth Wheel.

