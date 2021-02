Cặp đôi SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan hơn 80 tỷ về Việt Nam

Trong thế giới những chiếc SUV đắt đỏ nhất thế giới không thể bỏ qua được cái tên Rolls-Royce Cullinan đời mới, dù là 1 chiếc SUV sản xuất thương mại nhưng giá thành để các đại gia trên thế giới bỏ ra để sở hữu mẫu xe gầm cao máy thoáng đầu tiên của Rolls-Royce không hề rẻ. Con số này sẽ phải lên đến 36 hoặn hơn 40 tỷ đồng nếu nhà giàu Việt nào muốn sở hữu mẫu SUV siêu sang nhà Rolls-Royce. Giá xe Rolls-Royce Cullinan tại Việt Nam đang đắt nhất thế giới. Hai chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được khui công cùng lúc và chiếc xe bên phải thuộc phiên bản Black Badge Rolls-Royce Cullinan Black Badge khác với phiên bản tiêu chuẩn khi các chi tiết vốn mạ crôm nay được sơn đen. Cũng vì thế mà mới đây nhất, độ chịu chơi của nhà giàu Việt lại được khẳng định khi một công ty nhập khẩu tư nhân khui công đến 2 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Thậm chí, 1 trong 2 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan mới về nước còn thuộc phiên bản Black Badge với gói trang bị thêm đen ở ngoại thất và còn có nội thất tông màu tối cá tính. Nhìn bên ngoài Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge sẽ thấy rõ sự khác biệt khi ngoại thất sơn màu đen và nhiều chi tiết vốn mạ crôm để tạo điểm nhấn thì nay được xử lý với tông màu đen. Trên nắp capô Cullinan Black Badge cũng có biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy đã gắn liền với chiều dài lịch sử của hãng Rolls-Royce nhưng không được mạ bạc, vàng hay trong suốt mà sơn màu đen. Ngay đến cả chụp ống xả của Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge cũng được sơn đen hay logo của Rolls-Royce bên hông xe cũng được sơn màu tối. Bộ mâm 5 chấu kép của Rolls- Royce Cullinan phiên bản Black Badge mới về Việt Nam còn có viền chụp mâm hoàn thành màu tối. La-zăng xe sơn 2 màu tương phản cùng kẹp phanh màu đỏ. Nội thất của chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge mới về dải đất hình chữ S cũng sử dụng tông màu tối làm bộ áo chủ đạo với điểm nhấn là các sọc màu trắng. Bên cạnh đó còn có nhiều chi tiết được ốp sợi carbon rất tinh xảo. Bàn đạp xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge sơn màu tối. Muốn biết Rolls-Royce Cullinan Black Badge với một chiếc Rolls-Royce Cullinan độ phiên bản Black Badge ở ngoại thất chỉ cần nhìn vào hàng ghế sau sẽ nhận ra sự khác biệt. Hình ảnh duy nhất chụp nội thất chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge mới được khui công cho thấy ở giữa 2 ghế ngồi phía sau của chiếc xe này xuất hiện logo vô cực. Đây chính là dấu hiệu nhận biết chính xác nhất cho một chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Chiếc xe này còn có bầu trời đầy sao do hơn 1.000 bóng đèn LED tạo ra. Chiếc Cullinan mới về nước thuộc bản 4 chỗ, điều này đồng nghĩa hàng ghế sau sẽ có hai ghế ngồi kiểu độc lập và thương gia theo gói tuỳ chọn Individual Seat. Ở giữa hai hàng ghế này có bệ tỳ tay, tủ lạnh, hai chiếc ly và rượu champagne cùng một số tuỳ chọn khác. Cullinan cũng là mẫu xe thứ hai của Rolls-Royce sử dụng cơ sở gầm bệ "Architecture of Luxury" hoàn toàn bằng nhôm. Đây là cơ sở gầm bệ đã lần đầu tiên ra mắt trên Rolls-Royce Phantom thế hệ hứ 8. Xe được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Video: Chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bản Black Badge.

