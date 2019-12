Cặp đôi Pagani độc nhất thế giới xuất hiện đầy ấn tượng

Thông qua bàn tay của chính Horaccio Pagani và đội ngũ của ông tại Ý, những chiếc siêu xe Pagani khủng được cá nhân hóa, đặc biệt là dòng Zonda 760 đều sẽ được nâng cấp với những thiết kế độc đáo nhất và đảm bảo không “đụng hàng” với bất kì chiếc Zonda nào khác. Hai chiếc Pagani độc nhất thế giới này đều thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga, ông chủ hãng độ xe Topcar nổi tiếng. Chiếc Pagani Zonda 760 này có tên Unica được hoàn thiện bằng sợi carbon ở nửa dưới xe và gam màu xanh cùng nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ Zonda Tricolore. Hai mảng màu này được ngăn cách bởi đường viền màu vàng hoặc ba màu cờ Ý. Ngoài ra, chiếc xe còn sở hữu những chi tiết khí động học được vay mượn từ Zonda Cinque như hai ống gió trên vòm bánh sau, cánh gió và hốc gió trên mui xe. Chiếc Pagani còn lại là một trong năm chiếc Huayra Imola được hãng siêu xe này bí mật phát triển, sản xuất và giao đến tay khách hàng. Mỗi chiếc xe sẽ được tùy biến riêng theo sở thích của chủ nhân. Ở đây, chiếc Imola của doanh nhân này có được bộ thân vỏ được làm bằng sợi carbon, đi cùng với các đường viền màu cam ở những chi tiết khí động học trên xe. Nói về những chi tiết khí động học của xe, có thể nói đây là một trong những chiếc xe có hệ thống khí động học đỉnh cao nhất. Được nâng cấp từ Huayra BC, những cánh gió của xe được thiết kế liền mạch hơn trong khi khuếch tán vuông vức và giống với những chiếc xe đua LMP1. Đến nay, những thông tin chính thức của mẫu xe này vẫn chưa được Pagani công bố. Là một mẫu xe được xây dựng với mục đích phục vụ chủ nhân trên đường đua, Huayra Imola có được khoang nội thất được sử dụng nhiều loại vật liệu nhẹ như nhôm và sợi carbon cũng như da lộn Alcantara. Những chi tiết này không chỉ nhẹ, chúng cũng là một trong những loại vật liệu đẹp mắt và cao cấp nhất được sử dụng trên xe hơi. Về phần siêu xe Pagani Zonda Unica, nội thất của chiếc xe này được thiết kế theo hơi hướng sang trọng hơn so với Huayra Imola. Nội thất của xe được bọc da theo hai tông màu kem và xanh biển đẹp mắt. Vô-lăng, cần số, thắng tay được ốp gỗ sang trọng thay vì những vật liệu thể thao hơn như chiếc xe còn lại. Nhôm vẫn được lựa chọn để ốp tại bảng đồng hồ trung tâm, bàn đạp cùng nhiều chi tiết khác. Zonda 760 là một dòng sản phẩm đặc biệt của hãng siêu xe Pagani. Khi khách hàng chọn lựa chương trình này, họ sẽ nhận lại được một chiếc Pagani độc nhất vô nhị do họ hợp tác thiết kế với hãng cùng một cái tên do chính họ đặt cho nó. Đây cũng có thể được coi là bộ phận chuyên hồi sinh những chiếc Zonda đã “chết” khi nhiều trong số những chiếc 760 được ra đời sau khi chủ nhân cùng chiếc Zonda của họ gặp tai nạn. Tất cả những chiếc Zonda sau khi được biến thành 760 sẽ được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 7,3 lít. Khối động cơ có nguồn gốc từ AMG này sẽ được tinh chỉnh để cho ra công suất 760 mã lực. Khách hàng cũng có thể lựa chọn loại hộp số được dùng trên xe, ở đây, Zonda Unica sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Về phần Pagani Huayra Imola, hãng siêu xe đến từ Ý chỉ mới công bố tên dòng xe cùng số lượng sản xuất là 5 chiếc mà không kèm theo bất cứ thông tin nào về động cơ và khả năng vận hành của xe. Đến nay, đã có hai chiếc Huayra Imola được giao trên tổng số năm chiếc. Chiếc Imola thứ 2 có phần “lòe loẹt” hơn chiếc này và được định cư tại Mỹ. Video: Khám phá bảo tàng Horaccio Pagani.

