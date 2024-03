Cận cảnh Yamaha Force 2024 từ 77 triệu đồng, "đối thủ" Honda SH160i

Yamaha Force 155 2024 mới được nhà sản xuất xe máy Nhật Bản bổ sung thêm màu xanh hoàn toàn mới. Với sắc xanh đậm kết hợp với màu đen, kèm theo đó là các chi tiết đường line màu cam tạo điểm nhấn vui mắt cho sản phẩm. Cùng với giảm xóc, vành của mẫu xe ga maxiscooter Yamaha Force 2024 này cũng được sơn màu đen nhám cùng màu. Tuy nhiên, ngoại hình của xe không khác biệt quá nhiều so với thế hệ cũ. Ngoại trừ việc được cập nhật màu sắc mới thì mẫu xe ga Yamaha Force 155 2024 không có khác biệt so với phiên bản đang được bán ra trên thị trường. Xe sở hữu thiết kế với những đường nét góc cạnh, nổi bật với cụm đèn pha kép, trong khi đèn xi nhan đặt ngay hai bên cạnh. Kính chắn gió ngắn màu nâu khói, kèm theo đó là tay lái khá thoáng cho các thao tác. Cụm đồng hồ của Yamaha Force 155 2024 sử dụng kỹ thuật số toàn phần, có kèm chức năng Y-Connect để kế nối với smartphone hiện đại, để có thể hiển thị các thông báo từ điện thoại trên cụm đồng hồ một cách thông minh. Mặc dù không được trang bị chìa khóa thông minh smartkey, nhưng ngay bên cạnh đó có cổng sạc USB tiện dụng cho nhu cầu sạc điện thoại của người dùng. Ngoài ra, xe cũng sở hữu cốp chứa đồ khá rộng rãi được đặt phía dưới yên xe. Các trang bị trên xe cũng khá ấn tượng với giảm xóc trước ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đôi. Xe cũng được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, có ABS cùng hệ thống kiểm soát lực kéo đem tới khả năng vận hành an toàn hơn cho người sử dụng. Ngoài ra, kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Yamaha Force 2024 vẫn lần lượt là 1920 x 760 x 1120 (mm), chiều dài cơ sở là 1340 mm, trọng lượng 130kg và dung tích bình xăng 6,1 lít. Yamaha Force 155 2024 thế hệ mới cũng được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 155cc làm mát bằng dung dịch. Xe cũng được trang bị phun xăng điện tử, với mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 4,9 km/lít xăng.Giá xe Yamaha Force 155 2024 tại Đài Loan (Trung Quốc) tương đương khoảng 77 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mẫu xe này được xem là đói thủ của đối thủ Honda SH160i và không được phân phối chính hãng tại Việt Nam, khách hàng muốn sở hữu có thể đặt qua các đại lý tư nhân. Video: Xem chi tiết xe tay ga Yamaha Force 155 mới.

