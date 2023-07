Toyota Yaris Cross ra mắt "sát vách" Việt Nam bị cắt trang bị, giá đắt

Toyota Yaris Cross 2023 mới là mẫu SUV cỡ B lần đầu tiên trình làng ở thị trường Indonesia vào ngày 15/5/2023. Sang tháng 6/2023, mẫu xe này bắt đầu được xuất xưởng và xuất khẩu khỏi nhà máy ở Indonesia. Thị trường xuất khẩu đầu tiên đón nhận mẫu xe này không phải Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam mà là Campuchia. Mới đây, những chiếc Toyota Yaris Cross 2023 nhập khẩu Indonesia đã bắt đầu được trưng bày trong showroom ở Campuchia. Tại thị trường này, xe chỉ có 1 phiên bản và giá bán 37.500 USD (khoảng 887 triệu đồng). Như vậy, giá xe Toyota Yaris Cross 2023 cao hơn nhiều so với Indonesia (351 - 449,9 triệu Rupiah, tương đương 554 - 711 triệu đồng). Không chỉ đắt hơn, Toyota Yaris Cross 2023 ở thị trường Campuchia còn chỉ có 1 tùy chọn động cơ và hộp số. Theo đó, mẫu xe này dùng động cơ xăng có mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid và hộp số sàn không được trang bị cho Toyota Yaris Cross 2023 ở Campuchia. Một điểm khác biệt lớn nữa của Toyota Yaris Cross 2023 ở thị trường Campuchia so với xe tại Indonesia chính là không có gói phụ kiện ngoại thất GR Sport. Với gói phụ kiện này, xe sẽ được bổ sung những chi tiết khác biệt so với bản thường như viền bao quanh lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, hốc gió trung tâm, hốc đèn sương mù, tấm ốp gầm sau và logo GR Sport. Những trang bị còn lại của Toyota Yaris Cross 2023 ở thị trường Campuchia về cơ bản là giống xe tại Indonesia. Theo đó, xe cũng sở hữu đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, gương chiếu hậu tự động gập, tích hợp đèn chào mừng LED, vành hợp kim 18 inch và lốp 215/55R18. Bên trong xe, Toyota Yaris Cross 2023 ở thị trường Campuchia trang bị như ghế bọc da, vô lăng chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, bảng đồng hồ với màn hình kỹ thuật số 7 inch, ghế trước chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hay 2 cổng USB Type C và cửa gió ở hàng ghế sau. Như vậy, xe sẽ không có cửa sổ trời hay màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD như ở Indonesia. Trong khi đó, trang bị an toàn của Toyota Yaris Cross 2023 dành cho thị trường Campuchia bao gồm 6 túi khí, phanh đĩa trước/sau, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời,... Các trang bị khác bao gồm; hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, camera hành trình, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, 2 cảm biến trước, 2 cảm biến sau và hỗ trợ giữ làn đường. Khác với xe ở Indonesia, mẫu SUV cỡ B này không có camera 360 độ. Nhìn chung, Toyota Yaris Cross 2023 ở Campuchia thua kém khá nhiều về mặt trang bị so với xe dành cho Indonesia mặc dù giá bán cao hơn. Sau Campuchia, mẫu SUV cỡ B này sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Theo tin đồn, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8 năm nay. Hiện một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Xe tại Việt Nam được hứa hẹn sẽ có giá dao động trong khoảng 700 triệu đồng. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam cũng bị cắt trang bị so với xe bán tại Indonesia. Video: Toyota Yaris Cross 2023 mới sắp về Việt Nam có gì?

