Cận cảnh Toyota Previa 2019 gần 3 tỷ đồng tại Hà Nội

Mới đây, một chiếc Toyota Previa 2019 mới được một cơ sở nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội đưa về nước khá bất ngờ. Chiếc xe này thuộc bản trang bị GL 2.4 và chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu vào năm 2012 chứ không phải bản facelift mới nhất giới thiệu vào năm 2016 tại thị trường Nhật Bản. Do về bản chất chỉ là phiên bản facelift ra mắt năm 2012 của thế hệ thứ 3 nhưng có đời sản xuất 2019 nên chiếc Toyota Previa nhập khẩu này không có nhiều đổi mới so với trước đây. Thậm chí, có thể nói những đường nét thiết kế trên xe đã có phần hơi cũ kỹ so với những "đối thủ" hiện đại ngày nay như Kia Sedona, Peugeot Traveller hay Mercedes-Benz V-Class. Đèn pha của Toyota Previa 2019 là đèn dạng HID sử dụng bóng Xenon, nối liền với 2 khe tản nhiệt có ốp mạ crôm và chạy thẳng vào logo Toyota nằm chính giữa. Phía bên dưới ở khu vực cản trước là lưới tản nhiệt chính của xe, 2 bên là hốc đèn sương mù hình tròn khá nhỏ nhắn. Thên xe với các cột A, B, C và D đều được sơn đen cùng màu với cửa kính. Đuôi của Toyota Previa 2019 vẫn có thiết kế khá lành, dù rằng 2 cụm đèn hậu được thiết kế nối liền với nhau trông tương đối thời thượng. Phần cản sau cũng có tạo hình mềm mại do phong cách tổng thể của xe hướng tới sự truyền thống. Bù lại, đuôi xe có tới 4 cảm biến va chạm, hứa hẹn sẽ đảm bảo sự an toàn khi di chuyển trong thành phố. Xe được trang bị mâm hợp kim 10 chấu kích cỡ 17 inch. Tương tự như phần ngoại thất, nội thất của Toyota Previa 2019 không mang đậm chất hiện đại và chỉ sở hữu chất liệu nỉ màu be cho các ghế ngồi cùng các chi tiết ốp gỗ màu nâu, phần nào tạo cảm giác sang trọng cho xe. Nội thất có cấu hình chỗ ngồi dạng 2:2:3 với không gian để chân rộng rãi, thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Vô-lăng 4 chấu bọc da và gỗ tích hợp các nút bấm điều chỉnh hệ thống giải trí. Cụm đồng hồ được đặt lệch về phía chính giữa giống với Toyota Vios đời cũ. Toyota Previa 2019 sử dụng chìa khóa thông minh, có thể mở 2 cửa trượt và cốp sau bằng nút bấm. Xe cũng được trang bị công nghệ khởi động bằng nút bấm Start Stop Engine. Các trang bị đáng chú ý khác của xe như màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, cửa số trời cho khoang trước và khoang sau. Công nghệ an toàn trên Toyota Previa GL 2.4 gồm có chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và hệ thống 6 túi khí... Ghế ngồi được bố trí theo dạng 2-2-3, nhờ thế mà hàng ghế 2 thoải mái, có thể ngả và có tấm đỡ chân độc lập và đáng tiếc là không có chỉnh điện. Hàng ghế thứ 2 thiết kế dạng thương gia, hàng 3 có thể gập phẳng nhằm gia tăng không gian để đồ nhưng khu vực cốp vốn đã khá rộng rãi. Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Previa 2019 được trang bị khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 224 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với trang bị hộp số là loại tự động 4 cấp. So với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Sedona hay Peugeot Traveller, Toyota Previa 2019 khá đuối cả về mặt công suất lẫn mô-men xoắn.Giá xe Toyota Previa 2019 nhập khẩu được chào bán 128.000 USD (tương đương gần 3 tỷ đồng) này quả thực sẽ không phải là món ngon trong mắt nhiều người. Ở phân khúc MPV cỡ lớn, Kia Sedona đang là cái tên được ưa chuộng do mức giá hợp lý (1,129 – 1,429 tỷ đồng), thiết kế nội/ngoại thất hấp dẫn đi và đầy đủ các trang bị tiện nghi cũng như công nghệ. Ở tầm cao cấp hơn một chút là "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard - người anh của Toyota Previa - tuy có giá 4,038 tỷ đồng nhưng sở hữu nhiều tính năng tiện nghi sang trọng đủ để làm hài lòng những người dùng khó tính. Tất nhiên, đối với những dân chơi ưa thích sự truyền thống, tìm kiếm yếu tố “độc, lạ, không đụng hàng” thì có lẽ Toyota Previa 2019 sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Chi tiết Toyota Previa 7 chỗ tại VIệt Nam.

