Cận cảnh Toyota Century 2024 từ 4,07 tỷ đồng, rẻ hơn Lexus LX600

Chiều ngày 6/9/2023 theo giờ địa phương, Toyota đã chính thức trình làng mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Century. Toyota Century SUV 2024 mới sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với các mẫu SUV siêu sang như Rolls-Royce Cullinan hay Bentley Bentayga. Không chỉ bán trong nước, hãng xe Nhật Bản dự định sẽ đưa Century SUV đi “chinh chiến” tại nhiều thị trường khác trên thế giới. So với phiên bản sedan, Toyota Century 2024 bản SUV ngắn hơn 130 mm, rộng hơn 60 mm, cao hơn 300 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 140 mm. Đồng thời, mẫu xe này cũng dài hơn 105 mm, thấp hơn 60 mm so với Lexus LX600 trong khi chiều rộng giống hệt và chiều dài cơ sở tăng 100 mm. Xe sử dụng khung gầm TNGA nâng cấp nhằm tăng độ cứng chống xoắn thân xe, đảm bảo vận hành êm ái cho chiếc SUV cỡ lớn. Ngoài ra, mẫu SUV này còn giữ lại một số chi tiết thiết kế của phiên bản sedan như lưới tản nhiệt trước hình chữ nhật, logo "Century" trên cửa cốp sau và logo phượng hoàng ở đầu/đuôi xe. Bên cạnh đó là hệ thống đèn pha và đèn hậu đều có thiết kế 2 tầng với tạo hình chữ "L" cách điệu bên trong. Để tạo cảm giác sang trọng, Toyota Century 2024 sở hữu nửa thân trên và dưới được sơn màu khác nhau. Điểm nhấn tiếp theo của xe nằm ở đường gân kéo dài từ đèn pha đến gần đèn hậu, gợi liên tưởng đến đường coachline đặc trưng của xe Rolls-Royce. Bên cạnh đó là hàng loạt chi tiết mạ crôm như nẹp bao quanh cửa sổ, nẹp hốc bánh và nẹp hai bên kính chắn gió sau. Vành la-zăng của Toyota Century 2024 có đường kính 20 inch tiêu chuẩn và 22 inch tùy chọn, mang đến sự bề thế cần thiết cho mẫu SUV cỡ lớn này. Cũng như những mẫu xe sang khác, mọi tinh hoa của Toyota Century 2024 đều hội tụ bên trong nội thất, đặc biệt là hàng ghế sau. Để hành khách bước vào bên trong dễ dàng hơn, hãng Toyota đã trang bị cửa sau mở với góc 75 độ, bệ bước chân tự động và tay nắm trên cột C. Nếu cảm thấy cửa mở thông thường không có gì đặc biệt thì mẫu SUV này sẽ khiến bạn thích thú với cửa sau có thể trượt chỉnh điện như xe MPV. Khác với phiên bản sedan, Toyota Century 2024 chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi thay vì 5 chỗ. Ở khoang hành khách phía sau chỉ có 2 ghế thương gia có thể ngả phẳng về phía sau như chuyên cơ. Trên đầu hành khách còn có trần kính toàn cảnh giúp nội thất thêm thoáng đãng. Nằm giữa 2 ghế này là cụm điều khiển trung tâm tích hợp 2 màn hình để hành khách chỉnh các tính năng của xe. Ngoài ra, hành khách có thể tháo 2 màn hình này ra và sử dụng như máy tính bảng. Hàng ghế sau cũng có bệ đỡ bắp chân tích hợp vào ghế, tủ lạnh, hệ thống đèn viền nhằm và cửa gió điều hòa tích hợp đồng hồ xem giờ dành cho hàng ghế sau. Lưng ghế trước sẽ tích hợp 2 màn hình 11,6 inch để hành khách giải trí. Ở khoang lái, Toyota Century 2024 được trang bị vô lăng 3 chấu giống "chuyên cơ mặt đất" Alphard thế hệ mới, tích hợp các phím chức năng và logo phượng hoàng. Phía sau vô lăng của xe là bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 12,3 inch, tương đương màn hình cảm ứng trung tâm. Không có gì ngạc nhiên khi nội thất của Toyota Century 2024 khá ít chi tiết bằng nhựa cứng. Ngoài ra, xe còn giữ lại nhiều nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa, ghế và các tính năng khác. Sự khác biệt tiếp theo giữa Toyota Century 2024 với phiên bản sedan nằm ở động cơ. Theo đó, xe sẽ không dùng động cơ xăng V8, dung tích 5.0L như phiên bản sedan. Cụ thể "trái tim" của mẫu SUV hạng sang này là hệ truyền động plug-in hybrid với máy xăng V6, hút khí tự nhiên, dung tích 3.5L, 2 mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 262 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện nằm trên cầu trước là 182 mã lực và 269 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện nằm trên cầu sau mạnh 109 mã lực và 168 Nm. Tổng cộng, xe có công suất lên đến 406 mã lực, mạnh hơn máy xăng V8 của phiên bản sedan. Vì dùng 2 mô-tơ điện trên 2 cầu nên Toyota Century 2024 có hệ dẫn động 4 bánh E-Four. Bên cạnh đó là hệ thống đánh lái cầu sau Dynamic Rear Steering và chế độ Rear Comfort giúp xe không bị giật khi dừng lại, tránh ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái của hành khách phía sau. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Century 2024 khởi điểm từ 25 triệu Yên (khoảng 4,07 tỷ đồng). Hãng dự định chỉ sản xuất khoảng 30 chiếc SUV này mỗi tháng. Xe sẽ được bàn giao cho khách hàng Nhật Bản cuối năm nay. Video: Giới thiệu Toyota Century SUV 2024 hoàn toàn mới.

