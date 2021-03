Cận cảnh Toyota Celica độc nhất Sài Gòn, rao bán chỉ 420 triệu

Được hoàn thành vào giữa năm 2020, bản độ của chiếc Toyota Celica đời 1994 này nhanh chóng gây sốt giữa cộng đồng những người chơi xe thể thao Nhật Bản (JDM) tại Việt Nam. Tuy nhiên vì lý do cá nhân, hiện bản độ này đang được chủ xe rao bán lại với giá 420 triệu đồng. Theo chia sẻ của chủ xe - anh Nguyễn Khắc Trung, xác chiếc xe Toyota Celica đời cũ này được anh mua từ Tiền Giang. Chi phí hết gần 300 triệu. Sau khi mua về, chủ xe đã dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện chiếc xe theo sở thích của mình, hay nói cách khác biến chiếc Celica này trở thành bản độ có một không hai tại Việt Nam. Bắt đầu từ ngoài thất, chiếc Toyota Celica độ siêu độc này khoác lên mình một lớp sơn xanh ngọc bích tối màu mới với những chi tiết decal độc đáo. Bộ bodykit độc quyền được trang bị cho xe. Ở phía sau, đèn hậu có thiết kế tương tự các mẫu xe cơ bắp của Dodge. Dàn pô on-off “full cây” và chụp pô đôi hiệu Akrapovic được trang bị cho xe. Dàn mâm xe và lốp được thay mới hoàn toàn với tông màu đồng và kẹp phanh đỏ nổi bật. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được sửa đổi với bộ phuộc GodSpeed. Trang bị đắt đỏ nhất của chiếc Celica phải kể đến dàn âm thanh 3 Way trong xe và bộ 4 cặp Loa Show & Sub DB và 3 ampli với tổng trị giá 70 triệu. Nội thất xe cũng được hoàn thiện lại với chất liệu bọc da lộn và bộ ghế Toyota 86. Vô lăng, đồng hồ hiển thị trên xe được thay mới. Màn hình giải trí trên xe sử dụng loại Android Bravigo. Ngoài ra, thời điểm mua về, chủ xe đã phải thay mới một số hệ thống khác như dàn hơi, nắp kilap, cao su chân máy, bugi -dàn lửa và khung nhôm quạt tản nhiệt,... Tổng chi phí nâng cấp cho chiếc Celica 1994 ước tính khoảng 325 triệu đồng. Chiếc Toyota Celica đặc biệt này sẽ là một vedette trong bất kỳ bộ sưu tập chơi xe nào của một người, yêu thích dòng xe thể thao Nhật Bản mà không muốn dành tâm huyết để độ như chủ xe hiện tại. Dòng Toyota Celica được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1970 tại Tokyo Motor Show. Năm 1994 đánh dấu thế hệ thứ 6 của dòng xe thể thao 2 cửa này ra mắt. Cho đến nay, Celica vẫn là một dòng xe thể thao Nhật Bản huyền thoại được nhiều người mến mộ. Phiên bản Toyota Celica Liftback GT thắng giải thưởng Xe của năm 1976 do Motor Trend bầu chọn. Chiếc xe trong bài viết này đang được chào bán chỉ 420 triệu đồng tại TP HCM, khá hời cho chủ nhân nào muốn sở hữu. Video: Toyota Celica Ta22 đời 1972 độc nhất Việt Nam.

