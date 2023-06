Cận cảnh Toyota C-HR 2024, "độc hơn" Yaris Cross và Corolla Cross

Toyota đã chính thức trình làng thế hệ mới của dòng SUV C-HR. Đây chính là phiên bản thương mại của mẫu xe concept có tên Prologue đã ra mắt vào hồi tháng 12/2022. So với bản concept, thiết kế của Toyota C-HR 2024 mới đã được lược bỏ đi một số chi tiết rườm rà, nhưng vẫn giữ lại được toàn bộ các đường nét mang phong cách cá tính và thể thao. Về ngoại hình, mẫu xe SUV Toyota C-HR 2024 cũng sở hữu thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ cá mập đầu búa. Tại đây, mẫu SUV này được trang bị đèn pha nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày, tạo thành hình chữ "C" ôm lấy hai góc đầu xe. Bên dưới là lưới tản nhiệt cỡ lớn, được bao quanh bằng viền dày dặn và sơn màu đen bóng. Đèn sương mù trước của xe được tích hợp vào hai góc thấp của lưới tản nhiệt. Cũng như thế hệ cũ, Toyota C-HR 2024 được trang bị nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe. Tuy nhiên, thiết kế sườn xe của mẫu SUV cỡ nhỏ này đã trở nên mượt mà và thực dụng hơn. Xe sở hữu tay nắm cửa ẩn giúp giảm hệ số lực cản không khí. Tay nắm cửa sau không còn nằm trên cột C như trước, giúp trẻ em dễ dàng mở cửa hơn. Trong khi đó, những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo trên sườn xe của Toyota C-HR 2024 hoàn toàn mới không hề thay đổi so với phiên bản concept. Nằm bên trong hốc bánh của xe là các loại vành có đường kính lớn nhất lên đến 20 inch. Ở đằng sau, Toyota C-HR 2024 đi kèm cụm đèn hậu mỏng, ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Ở giữa 2 đèn hậu là dòng chữ "Toyota C-HR" có thể phát sáng. Bên cạnh đó là cản sau có thiết kế tương đồng với cản trước và cánh gió mui kép. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA, mẫu SUV cỡ B - Toyota C-HR 2024 này sở hữu chiều dài 4.360 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.558 - 1.564 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với thế hệ cũ, xe rộng hơn 35 mm. Không chỉ ngoại thất mà nội thất của mẫu SUV cỡ nhỏ này cũng thay đổi đáng kể. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực mặt táp-lô với vô lăng 3 chấu giống Toyota Alphard thế hệ mới, cửa gió điều hòa có thiết kế tua-bin và cần số ngắn tương tự Prius. Ở bản thấp, xe sẽ dùng màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 8 inch. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị cả bảng đồng hồ kỹ thuật số lẫn màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Chưa dừng ở đó, Toyota C-HR 2024 còn có tính năng kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, điều khiển bằng giọng nói, công nghệ khóa kỹ thuật số (dùng điện thoại thông minh để khóa/mở cửa), hệ thống âm thanh JBL, đèn viền nội thất 64 màu, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Toyota C-HR 2024 có 2 phiên bản đặc biệt là GR Sport và High Premiere Edition. Đặc điểm nhận dạng của phiên bản GR Sport là lưới tản nhiệt với mắt lưới chữ "G", vành hợp kim 20 inch, logo GR trên cửa cốp/chấu vô lăng, chỉ khâu và đèn viền LED màu đỏ trong xe, ốp đen bóng trên cụm điều khiển trung tâm cũng như ghế trước thể thao. Màu sơn đặc trưng của phiên bản GR Sport là bạc phối đen tương phản. Trong khi đó, phiên bản High Premiere Edition sở hữu màu sơn vàng Sulphur phối đen và chỉ khâu màu xanh dương trên ghế bọc da. Màn hình HUD và cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn của phiên bản này. Cũng như các mẫu xe Toyota đời mới, C-HR 2024 được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động ADAS như kiểm soát chân ga, hỗ trợ lái chủ động, hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo ngủ gật, đèn pha tự động và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp và đỗ xe điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh cũng được trang bị cho xe. Hãng Toyota khẳng định C-HR 2024 mới là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tính năng đỗ xe này. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota C-HR 2024 ở thị trường châu Âu là 3 loại động cơ khác nhau, bao gồm cả plug-in hybrid (PHEV) và hybrid truyền thống (HEV). Hiện giá bán của Toyota C-HR 2024 tại thị trường châu Âu vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Toyota C-HR 2024 mới.

