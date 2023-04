Cận cảnh Toyota bZ3 2023 từ 579 triệu đồng, bán "sát vách" Việt Nam

Liên doanh FAW Toyota đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt mẫu ôtô điện bZ3 ở Trung Quốc. Trong sự kiện này, giá bán chính thức của Toyota bZ3 2023 mới đã được công bố. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, Toyota bZ3 2023 có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán dao động từ 169.800 - 199.800 Nhân dân tệ (khoảng 579 - 682 triệu đồng). Sở dĩ Toyota bZ3 2023 chạy điện có giá khá "mềm" vì mẫu xe này được trang bị mô-tơ điện và pin do công ty con Fudi của hãng BYD sản xuất. Cụ thể, mẫu ô tô điện hạng trung này dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 135 kW (khoảng 181 mã lực) hoặc 180 kW (241 mã lực), tùy phiên bản, và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.Bên ngoài, Toyota bZ3 2023 giá mềm được áp dụng phong cách thiết kế tương tự mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X. Điều này được thể hiện rõ qua cụm đèn pha LED nhỏ gọn và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm khá rộng ở cản trước, vành la-zăng có thiết kế khí động lực học với đường kính từ 16 - 18 inch, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và đèn hậu LED. Cổng sạc của xe được đặt ở chắn bùn sau bên trái để người lái dễ sử dụng khi lùi vào chỗ sạc. Trên Toyota bZ3 2023, hai mô-tơ điện kể trên kết hợp với pin lithium sắt photphat (LFP) có dung lượng 49,92 kWh hoặc 65,28 kWh. 2 loại pin này cho phép xe chạy được lần lượt 517 km và 616 km sau khi sạc đầy pin, theo chu trình thử nghiệm CLTC. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 30-80% là 27 phút. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA của tập đoàn Toyota, bZ3 có kích thước ngang ngửa đàn anh Camry. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.725 mm, chiều rộng 1.835 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.880 mm. Bên trong Toyota bZ3 2023 là không gian nội thất được thiết kế tối giản với những chi tiết thiết kế thẳng thớm. Xe được trang bị vô lăng hình chữ nhật, tích hợp các phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm sát với kính lái. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm của xe có kích thước lên đến 12,3 inch và nằm dọc. Màn hình này có thể chia đôi để hiển thị những tính năng khác nhau. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu ô tô điện Nhật Bản này gồm có ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, sưởi ghế trước/sau, sưởi vô lăng, núm xoay chuyển số, điều khiển bằng giọng nói, sạc điện thoại không dây, 4 cổng USB ở hàng ghế trước, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa và 2 cổng USB Type C dành cho hàng ghế sau... Thêm vào đó là khóa kỹ thuật số, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense và camera 360 độ cũng xuất hiện trên Toyota bZ3 2023. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota bZ3 2023 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Changan Deep Blue SL03. Với giá bán kể trên, rõ ràng hãng Toyota muốn tránh cạnh tranh với xe BYD.

