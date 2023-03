Toyota bZ3 2023 chạy điện xuất xưởng, từ 650 triệu đồng tại Trung Quốc

Hãng xe Nhật Bản đã chính thức xuất xưởng chiếc Toyota bZ3 2023 mới đầu tiên tại nhà máy của hãng ở Thiên Tân, Trung Quốc. Đây là mẫu sedan thuần điện do hãng xe Nhật Bản và thương hiệu BYD hợp tác phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tương tự bZ4X, bZ3 – mẫu sedan điện đầu tiên của Toyota được xây dựng trên nền tảng e-TNGA. Xe có 2 tùy chọn động cơ điện với công suất 181 mã lực hoặc 241 mã lực, kết hợp cụm pin dung lượng 50/65kWh do BYD sản xuất. Mẫu sedan sở hữu đường nét hiện đại, tính khí động học cao, chiều dài cơ sở tương đương Camry và tầm hoạt động lên đến 600 km. Xe sở hữu chiều dài 4.725 mm, chiều rộng 1.835 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.880 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước tương đương đàn anh Toyota Camry. Trong khi đó, các chi tiết thiết kế của mẫu sedan điện Toyota bZ3 2023 tại Trung Quốc lại có nhiều điểm tương đồng với "người anh em" bZ4X. Có thể thấy điều đó qua những đường dập gân sắc sảo, cụm đèn pha LED mượt mà và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe. Đầu xe còn có hốc gió trung tâm khá rộng ở cản trước, được bao quanh bằng nẹp màu đen bóng hình chữ "X". Ở hai góc đầu xe là khe gió giả hình tam giác. Ở bên sườn, mẫu sedan thuần điện này được trang bị vành la-zăng có thiết kế khí động lực học và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe nhằm giảm hệ số lực cản không khí. Tùy phiên bản, xe sẽ dùng vành có đường kính 16 - 18 inch. Trong khi đó, nẹp hốc bánh, nẹp sườn xe, ốp gương ngoại thất và các cột đều được sơn màu đen bóng. Đằng sau Toyota bZ3 cũng có đèn hậu nằm vắt ngang, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Phía trên đèn hậu là cánh gió nhỏ, tích hợp vào nắp cốp sau. Trong khi đó, dưới cản sau xuất hiện tấm ốp gầm để tối ưu hóa tính khí động lực học cho xe. Toyota khẳng định bZ3 có hệ số lực cản không khí chỉ 0,218 Cd, nhờ đó xe lớn hơn và không gian nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi. Xe sở hữu vô lăng vát 2 đầu, bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm sát với kính lái và màn hình cảm ứng trung tâm nằm dọc như xe Tesla... Ngoài ra, xe còn có núm xoay cỡ lớn để chuyển số và phanh tay điện tử nằm trên cụm điều khiển. Những tính năng nội thất đáng chú ý khác của Toyota bZ3 2023 bao gồm 4 cổng USB ở hàng ghế trước, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cửa sổ trời và sạc điện thoại thông minh không dây. Thêm vào đó là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense và camera 360 độ... Tại Trung Quốc, giá xe Toyota bZ3 2023 khởi điểm từ 27.400 USD (khoảng 650 triệu đồng) và bản cao cấp nhất có giá 31.800 USD (tương đương 755 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn hẳn so với con số 279.000 nhân dân tệ (950 triệu đồng) của Tesla Model 3. Các khách hàng tiên phong đặt mua Toyota bZ3 2023 sẽ được miễn phí bảo dưỡng trong 10 năm hoặc 200.000 km, hỗ trợ cứu hộ 24/7 và miễn phí sạc nhanh tại cơ sở của hãng. Ngoài ra, 5000 khách hàng đầu tiên còn nhận được một khoản ưu đãi bằng tiền mặt trị giá 725 USD. Video: Chi tiết Toyota bZ3 2023 chạy điện, "đối thủ" Tesla Model 3.

