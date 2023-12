Cận cảnh Suzuki Jimny Thunder Edition từ 312 triệu đồng “bằng xương, bằng thịt”

Vào hồi đầu tháng 12/2023, liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức vén màn phiên bản đặc biệt mới mang tên Thunder Edition của dòng SUV cỡ nhỏ Jimny 5 cửa. Đến nay, những chiếc Suzuki Jimny Thunder Edition 2024 mới đã bắt đầu được bày bán tại đại lý ở Ấn Độ. Tại thị trường Nam Á này, giá xe Suzuki Jimny Thunder Edition từ 1,074 triệu Rupee (khoảng 312 triệu đồng). So với bản thường, Suzuki Jimny Thunder Edition rẻ hơn 200.000 Rupee (khoảng 58 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Ấn Độ sẽ nhận về phiên bản có ngoại hình ấn tượng hơn của Suzuki Jimny 5 cửa. So với bản thường, mẫu xe SUV Suzuki Jimny Thunder Edition sở hữu hàng loạt thay đổi về mặt ngoại hình như tem mới trên nắp ca-pô và cửa. Hãng Suzuki có sẵn 2 kiểu tem khác nhau cho người mua lựa chọn. Tiếp theo đó là ốp gầm dưới cản trước, ốp màu bạc trên cửa và vè che mưa. Ngoài ra, hãng Suzuki còn bổ sung hàng loạt chi tiết ốp màu bạc mới trên nắp ca-pô, gương chiếu hậu và chắn bùn trước/sau cho Jimny Thunder Edition. Những thay đổi này giúp phiên bản đặc biệt của Suzuki Jimny 5 cửa thêm thể thao và hầm hố hơn. Bên trong xe, Suzuki Jimny Thunder Edition cũng có một số thay đổi đáng chú ý như ghế bọc da phối 2 màu đen - nâu. Tay nắm trên tapi cửa và trên mặt táp-lô đều được bọc da màu nâu. Tapi cửa còn có thêm họa tiết trang trí hình dãy núi hoặc rằn ri, tương ứng với tem bên ngoài xe. Trong khi đó, bệ cửa của xe được bổ sung logo "Jimny" tích hợp đèn. Những trang bị còn lại của Suzuki Jimny Thunder Edition không khác gì bản thường. Xe vẫn có đèn pha LED, vành 15 inch, lốp dự phòng nằm trên cửa cốp, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Pro+, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, 4 loa và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Jimny Thunder Edition tiếp tục là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L quen thuộc. Động cơ cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và camera lùi. Suzuki Jimny hiện cũng đã xuất hiện tại đại lý ở Việt Nam nhưng chưa chính thức bán ra. Khác với xe ở Ấn Độ, Suzuki Jimny dành cho Việt Nam là bản 3 cửa và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá tạm tính của Suzuki Jimny ở Việt Nam vào thời điểm này là khoảng 800 triệu đồng. Thời điểm chính thức bán ra của xe có thể là từ đầu năm sau. Video: Xem chi tiết Suzuki Jimny Thunder Edition giá rẻ.

