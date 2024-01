Cận cảnh Suzuki Jimny 5 cửa từ 680 triệu đồng tại Đông Nam Á

Suzuki Jimny bản 5 cửa vốn là sản phẩm thiết kế độc quyền cho thị trường Ấn Độ, ra mắt tại đây vào đầu năm 2023. Tuy nhiên công chúng đã đón nhận phiên bản này rất tích cực nên Suzuki quyết định mở rộng phạm vi các thị trường được bán Jimny 5 cửa ra thêm, bao gồm Nhật Bản, châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Suzuki Jimny 5 cửa 2024 đặt chân đến quốc gia đầu tiên thuộc Đông Nam Á là Singapore, khi được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Ô tô Singapore 2024 mới diễn ra gần đây, nhưng chưa công bố giá bán cụ thể. Quốc gia ASEAN thứ 2 mà mẫu xe này xuất hiện là Philippines, đồng thời chính thức bán ra Suzuki Jimny 5 cửa với 3 phiên bản có giá dao động từ 1,558 đến 1,708 triệu Peso (tương đương 680 – 746 triệu đồng). Ông Koichiro Hirao, Chủ tịch Suzuki Philippines đã bày tỏ sự phấn khích trước sự phát triển mới của một biểu tượng được yêu mến và nói thêm rằng Jimny đã trở thành biểu tượng của sự phiêu lưu và đổi mới đối với người Philippines. “Jimny, có nguồn gốc sâu xa từ một di sản phong phú, là minh chứng cho cam kết hướng tới sự xuất sắc của Suzuki. Sự nổi tiếng của nó không chỉ là minh chứng cho vinh quang trong quá khứ mà còn là lời hứa hẹn về những hành trình thú vị phía trước”, ông giải thích. Trong khi đó, ông Norihide Takei, Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Ô tô của Suzuki Philippines nhấn mạnh Jimny là mẫu xe địa hình nhẹ, nhỏ gọn, chân thực, có khả năng chinh phục nhiều địa hình đa dạng. “Hãy sẵn sàng cho những cuộc hành trình tuyệt vời và trải nghiệm vẻ đẹp của những địa điểm chưa được khám phá mà chỉ Jimny mới có thể mang lại cho bạn.”- ông Takei nói. So với bản 3 cửa, Suzuki Jimny phiên bản 5 cửa có khác biệt lớn nhất ở phần chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở đều tăng thêm 340 mm, lần lượt đạt đến mức 3.985 mm và 2.590 mm, nhờ đó có thêm không gian bố trí 2 cửa phía sau để các hành khách ra/vào xe thuận tiện hơn. Hàng ghế thứ 2 được cải tiến để ngồi êm ái hơn và có thể vừa cho 3 người, thay vì chỉ đủ dùng cho 2 người như bản 3 cửa. Thể tích khoang hành lý cũng tăng thêm tới 123 lít để đạt đến con số 208 lít. Thông số chiều rộng và chiều cao giữ nguyên lần lượt ở 1.645 mm và 1.720 mm, khoảng sáng gầm vẫn là 210 mm. Lưới tản nhiệt ở đầu xe còn được ốp chrome thêm phần tinh tế, sang trọng. Hệ thống truyền động của Jimny 5 cửa không thay đổi so với bản 3 cửa. Xe vẫn vận hành bằng khối động cơ xăng 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động hai cầu AllGrip Pro có hộp số phụ. Tại thị trường Philippines, bản giá rẻ nhất của Jimny 5 cửa là GL số sàn giá 1,558 triệu Peso (680 triệu đồng). Bản này sử dụng đèn pha Halogen, trang bị vô-lăng tích hợp phím chỉnh âm lượng, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin nhỏ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 4 loa và chỉ có 2 túi khí. Bản GLX số tự động cao cấp hơn có giá 1,698 triệu Peso (739 triệu đồng). Bản này sở hữu đèn pha LED với khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu cao/thấp, ghế bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động và gương chiếu hậu tự động gập. Số túi khí cũng được tăng lên 6. Các bản GL và GLX đều có chung 4 lựa chọn về màu sơn ngoại thất bao gồm xanh lục Jungle Green, xanh ngọc trai ánh kim Celestial Blue Pearl Metallic, trắng ngọc trai Arctic White Pearl và xám ánh kim Granite Gray Metallic. Nếu muốn ngoại thất kiểu 2 tông màu, khách hàng sẽ phải chọn bản GLX Two-Tone giá 1,708 triệu Peso (746 triệu đồng), trang bị tương đương GLX nhưng được bán ra với các màu sơn đỏ – nóc đen Sizzling Red Metallic – Bluish Black Pearl và trắng ngà – nóc đen Chiffon Ivory Metallic – Bluish Black Pearl. Các trang bị an toàn trên Suzuki Jimny phiên bản 5 cửa tại Philippines gồm camera lùi, ga tự động, móc ghế trẻ em ISOFIX, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines là quốc gia có cùng quy định về xe hơi tay lái thuận (tay lái bên trái) giống như Việt Nam. Vì lẽ đó, việc Suzuki Jimny 5 cửa ra mắt tại Philippines với mức giá rất phải chăng càng làm tăng thêm hy vọng phiên bản này sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai gần. Video: Giới thiệu chi tiết Suzuki Jimny 5 cửa đời 2024.

Suzuki Jimny bản 5 cửa vốn là sản phẩm thiết kế độc quyền cho thị trường Ấn Độ, ra mắt tại đây vào đầu năm 2023. Tuy nhiên công chúng đã đón nhận phiên bản này rất tích cực nên Suzuki quyết định mở rộng phạm vi các thị trường được bán Jimny 5 cửa ra thêm, bao gồm Nhật Bản, châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Suzuki Jimny 5 cửa 2024 đặt chân đến quốc gia đầu tiên thuộc Đông Nam Á là Singapore, khi được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Ô tô Singapore 2024 mới diễn ra gần đây, nhưng chưa công bố giá bán cụ thể. Quốc gia ASEAN thứ 2 mà mẫu xe này xuất hiện là Philippines, đồng thời chính thức bán ra Suzuki Jimny 5 cửa với 3 phiên bản có giá dao động từ 1,558 đến 1,708 triệu Peso (tương đương 680 – 746 triệu đồng). Ông Koichiro Hirao, Chủ tịch Suzuki Philippines đã bày tỏ sự phấn khích trước sự phát triển mới của một biểu tượng được yêu mến và nói thêm rằng Jimny đã trở thành biểu tượng của sự phiêu lưu và đổi mới đối với người Philippines. “Jimny, có nguồn gốc sâu xa từ một di sản phong phú, là minh chứng cho cam kết hướng tới sự xuất sắc của Suzuki. Sự nổi tiếng của nó không chỉ là minh chứng cho vinh quang trong quá khứ mà còn là lời hứa hẹn về những hành trình thú vị phía trước”, ông giải thích. Trong khi đó, ông Norihide Takei, Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Ô tô của Suzuki Philippines nhấn mạnh Jimny là mẫu xe địa hình nhẹ, nhỏ gọn, chân thực, có khả năng chinh phục nhiều địa hình đa dạng. “Hãy sẵn sàng cho những cuộc hành trình tuyệt vời và trải nghiệm vẻ đẹp của những địa điểm chưa được khám phá mà chỉ Jimny mới có thể mang lại cho bạn.”- ông Takei nói. So với bản 3 cửa, Suzuki Jimny phiên bản 5 cửa có khác biệt lớn nhất ở phần chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở đều tăng thêm 340 mm, lần lượt đạt đến mức 3.985 mm và 2.590 mm, nhờ đó có thêm không gian bố trí 2 cửa phía sau để các hành khách ra/vào xe thuận tiện hơn. Hàng ghế thứ 2 được cải tiến để ngồi êm ái hơn và có thể vừa cho 3 người, thay vì chỉ đủ dùng cho 2 người như bản 3 cửa. Thể tích khoang hành lý cũng tăng thêm tới 123 lít để đạt đến con số 208 lít. Thông số chiều rộng và chiều cao giữ nguyên lần lượt ở 1.645 mm và 1.720 mm, khoảng sáng gầm vẫn là 210 mm. Lưới tản nhiệt ở đầu xe còn được ốp chrome thêm phần tinh tế, sang trọng. Hệ thống truyền động của Jimny 5 cửa không thay đổi so với bản 3 cửa. Xe vẫn vận hành bằng khối động cơ xăng 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động hai cầu AllGrip Pro có hộp số phụ. Tại thị trường Philippines, bản giá rẻ nhất của Jimny 5 cửa là GL số sàn giá 1,558 triệu Peso (680 triệu đồng). Bản này sử dụng đèn pha Halogen, trang bị vô-lăng tích hợp phím chỉnh âm lượng, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin nhỏ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 4 loa và chỉ có 2 túi khí. Bản GLX số tự động cao cấp hơn có giá 1,698 triệu Peso (739 triệu đồng). Bản này sở hữu đèn pha LED với khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu cao/thấp, ghế bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động và gương chiếu hậu tự động gập. Số túi khí cũng được tăng lên 6. Các bản GL và GLX đều có chung 4 lựa chọn về màu sơn ngoại thất bao gồm xanh lục Jungle Green, xanh ngọc trai ánh kim Celestial Blue Pearl Metallic, trắng ngọc trai Arctic White Pearl và xám ánh kim Granite Gray Metallic. Nếu muốn ngoại thất kiểu 2 tông màu, khách hàng sẽ phải chọn bản GLX Two-Tone giá 1,708 triệu Peso (746 triệu đồng), trang bị tương đương GLX nhưng được bán ra với các màu sơn đỏ – nóc đen Sizzling Red Metallic – Bluish Black Pearl và trắng ngà – nóc đen Chiffon Ivory Metallic – Bluish Black Pearl. Các trang bị an toàn trên Suzuki Jimny phiên bản 5 cửa tại Philippines gồm camera lùi, ga tự động, móc ghế trẻ em ISOFIX, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines là quốc gia có cùng quy định về xe hơi tay lái thuận (tay lái bên trái) giống như Việt Nam. Vì lẽ đó, việc Suzuki Jimny 5 cửa ra mắt tại Philippines với mức giá rất phải chăng càng làm tăng thêm hy vọng phiên bản này sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai gần. Video: Giới thiệu chi tiết Suzuki Jimny 5 cửa đời 2024.