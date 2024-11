Cận cảnh SUV hạng sang Lexus TX 2025 từ 1,43 tỷ đồng

Ở lần “lên đời” này, Lexus TX 2025 mới được điều chỉnh giá bán tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm. Giá xe Lexus TX 2025 khởi điểm giờ đây là 56.490 USD (tương đương 1,43 tỷ đồng). Sở dĩ giá xe tăng là do biến thể Lexus TX 350 AWD 2025 được bổ sung gói trang bị F Sport Handling. Xe có thêm các tính năng như: Hệ thống treo biến thiên thích ứng, tính năng hỗ trợ đỗ xe trực quan với phanh tự động, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính. Ngoài các trang bị trên thì ngoại thất của Lexus TX 2025 còn có một vài điểm khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm như: tấm chắn gió sau được thiết kế lại, thanh ray mái màu đen, viền cửa sổ mạ chrome tối màu, gương chiếu hậu màu đen và tùy chọn mâm xe hợp kim 22 inch mới màu đen mờ. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Lexus TX 350 AWD F Sport Handling 2025 sở hữu nhiều tiện ích hiện đại như: màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch, vô lăng bọc da có tính năng sưởi, bàn đạp nhôm và hàng ghế thứ hai là hai ghế ngồi độc lập dạng thương gia. Biến thể này sẽ có 6 chỗ ngồi chứ không phải 7 chỗ ngồi như các bản khác. Dù có khác biệt ở ngoại và nội thất nhưng hệ truyền động của xe vẫn được giữ nguyên. Lexus TX 350 FWD và AWD được trang bị động cơ tăng áp 2.4L 4 xi-lanh thẳng hàng. Trong khi đó, bản TX 500h lại được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 2.4L tăng áp với mô tơ điện cho tổng công suất 366 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Bản TX 550h+ sẽ là hệ truyền động plug-in hybrid cho công suất mạnh 404 mã lực. Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus TX 2025 nâng cấp.

