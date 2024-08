Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII "giá rẻ" về Việt Nam... chỉ 39 tỷ đồng

Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đã bước sang thế hệ thứ 8, và đã có hơn 20 xe được nhập khẩu về nước theo diện chính hãng, lẫn tư nhân. Mới đây, 1 chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII đời 2022 đã được chào bán với tình trạng chưa sử dụng, dù được nhập khẩu không chính hãng. Người bán cho biết, dù chiếc xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này thuộc đời 2022 nhưng lại mới 100%, điều này có thể là do xe nhập về đã lâu nhưng nay mới được khui công. Chưa hết, đây cũng là xe Rolls-Royce Phantom VIII có tùy chọn màu sơn đắt nhất từng được mang về nước. Có thể thấy rằng chiếc xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này này mang 2 màu sơn là xám ánh kim và đỏ mận rất thời trang, trong đó, màu xám làm bộ áo chính với điểm nhấn nắp capô, mui xe và cốp khoang hành lý sơn màu đỏ. Chưa hết, xe còn có rất nhiều chi tiết mạ crôm, bạc, hay bộ mâm đa chấu kép đẹp mắt. Tiến vào bên trong khoang lái, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này được phủ màu sắc là đỏ mận, cùng với nhiều chi tiết ốp gỗ quý hiếm. Đáng chú ý, xe có trang bị tùy chọn vách ngăn cho hàng ghế trước và sau, loại này dạng kính, có rèm che. Số lượng xe Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam có tùy chọn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thông tin quan trọng nhất là giá bán, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này có giá chỉ 39 tỷ đồng, mức giá này còn rẻ hơn cả xe Rolls-Royce Phantom VIII đã qua sử dụng. Và thậm chí, rẻ hơn 20 tỷ đồng so với con số 60 tỷ đồng mà 1 xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 khác đang rao, có thể chiếc xe này mang biển "tây", nên có mức giá nghe khá hấp dẫn, nhưng về sau, quá trình gia hạn biển số NG hay CV sẽ tốn của người mua 1 khoản tiền. Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 dễ nhận ra nhất chính là thiết kế và đèn hậu LED của xe, bên cạnh đó, nhan sắc của xe Rolls-Royce Phantom thế hệ hoàn toàn có đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày mang đến tầm chiếu xa lên đến 600 m vào ban đêm, logo Spirit of Ecstasy của xe nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô và lưới tản nhiệt cũng được chỉnh sửa nhẹ thiết kế. Nội thất xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được làm mới với điểm nhấn chính là chi tiết mang tên gọi The Gallery xuất hiện ở bảng táp-lô có thể được cá nhân hóa từ sơn dầu, gốm sứ, dùng lụa, lông vũ tạo hình hay thậm chí in 3D dát vàng Xe được trang bị màn hình màu TFT 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, rạp hát là dàn âm thanh Rolls-Royce Bespoke với 18 loa công suất 1.300W Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang rao bán 39 tỷ đồng vẫn sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây. Video: Xem chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII

