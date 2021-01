Cận cảnh Peugeot 2008 mới tại đại lý, từ hơn 800 triệu đồng

Hiện tại, mẫu xe Peugeot 2008 2021 mới đã có mặt trưng bày tại một số các đại lý của Peugeot Việt Nam. Peugeot 2008 2021 đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng đến xem xe. Được biết, những chiếc Peugeot 2008 2021 sẽ sớm đến tay khách hàng Việt ngay trong tháng 1/2021 này, trước thời điểm Tết Nguyên Đán sắp tới. Được định vị dưới hai mẫu xe 3008 (5 chỗ )và 5008 (5+2 chỗ), mẫu Peugeot 2008 hoàn toàn mới sẽ tham gia vào phân khúc CUV hạng B đầy sôi động tại thị trường Việt. Khác với các đối thủ, mẫu xe CUV Peugeot 2008 vốn được định vị “tiệm cận sang trọng” chính vì thế giá bán khởi điểm từ 739 triệu đồng của mẫu xe này cao hơn các đối thủ như Hyundai Kona (636 – 750 triệu đồng) hay “người anh em” Kia Seltos (599 – 719 triệu đồng). Làm so sánh, giá bán 829 triệu đồng của phiên bản GT-Line cao cấp nhất của Peugeot 2008 cao hơn 100 triệu đồng so với Kia Seltos. Peugeot 2008 là mẫu xe được đánh giá cao trong phân khúc CUV hạng B nhờ vào thiết kế theo phong cách sang trọng theo phong cách châu Âu. Chính vì thế, Peugeot 2008 trở thành sự lựa chọn của nhóm khách hàng có yêu cầu cao về thẩm mỹ, thích sự cầu kỳ trong thiết kế. Nội thất độc đáo và đẹp mắt, thêm nhiều trang bị tiện nghi hiện đại tập trung vào trải nghiệm cho người lái. Đi cùng với gói trang bị an toàn và hỗ trợ lái ADAS cũng là những ưu điểm của Peugeot 2008 so với các đối thủ. Tại thị trường Việt, Peugeot 2008 được trang bị duy nhất động cơ 3cyl thẳng hàng (I3), dung tích 1.2L cho công suất tối đa 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp. Nhìn chung, Peugeot 2008 2021 phù hợp với khách hàng có chi phí mua xe rộng rãi. Mẫu xe này đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khó tính, những khách hàng cần một mẫu xe có độ hoàn thiện cao trong phân khúc và định vị thương hiệu tiệm cận cao cấp. Mức giá xe Peugeot 2008 2021 lăn bánh từ 830 – 930 triệu đồng (tạm tính ở TP.HCM), Peugeot 2008 2021 có thể sẽ không thể “so kè” về doanh số với các mẫu xe như Kia Seltos hay Hyundai Kona, nhưng mẫu xe này sẽ mở ra thêm một lựa chọn mới mẽ cho khách hàng Việt. Video: Cầm lái Peugeot 2008 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

