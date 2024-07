Cận cảnh ôtô cứu hoả cỡ nhỏ, có thể luồn lách ngõ ngách Việt Nam

Mới đây, VM MOTORS đã chính thức giới thiệu mẫu ôtô chữa cháy Pickup SANDEUR S100, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Theo đó, đây là sản phẩm do VM MOTORS sản xuất, lắp ráp trong nước từ linh kiện rời CKD mang thương hiệu Nhật Bản - Isuzu, cùng một số chi tiết đã được nội địa hóa. Được thiết kế để có thể di chuyển trong các địa bàn có hẻm, ngõ hẹp nên những chiếc ôtô chữa cháy SANDEUR S-100 có kích thước rất nhỏ gọn với bề rộng thân xe 1885 mm, dài 5815 mm. Thùng xe dài 2m nên có thể đặt các thiết bị Phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Cabin khép kín có thể chở 5 người, phù hợp với một tổ chữa cháy và tổ công tác. SANDEUR S-100 có trọng tải lên đến 3.300 kg, lớn nhất trong phân khúc xe tải nhẹ. Thực tế, mẫu xe chữa cháy mới này được cải tiến từ dòng bán tải nền hiệu Sandeur S.100 với kết cấu 2 cầu (4x4).Xe chữa cháy mini đầu tiên tại Việt Nam được trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy cơ bản như bơm nước, bình nước, bình bọt, lăng phun, thiết bị cứu nạn, cứu hộ. Ở khu vực thùng chuyên dụng của xe chữa cháy, Pickup S.100 được lắp đặt PTO để sử dụng cho máy bơm chữa cháy. Máy bơm có thể hoạt động nhờ thùng dầu lớn của xe tới 100 lít. Xe cũng có cấu tạo như các xe chữa cháy thông thường với trang bị bơm (tùy chọn phiên bản một hoặc hai bơm), lưu lượng bơm 20 lít/giây (1200 lít/phút), xe téc nước, téc Foam và lăng phun có thể phun xa tới 50 - 60 mét. Ngoài ra, trên SANDEUR S-100 cũng bố trí đầy đủ các thiết bị cứu nạn, cứu hộ. Xe chữa cháy SANDEUR S-100 của VM Motors là mẫu xe chữa cháy loại bán tải đầu tiên có đầy đủ chứng nhận kỹ thuật được lưu hành. Xe đã được thử nghiệm thực tế tại Trung tâm Thực nghiệm, Cục Công nghiệp an ninh và Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công An là xe ôtô chữa cháy cỡ nhỏ duy nhất tuân thủ các quy định hiện hành. Video: Giới thiệu ôtô chữa cháy Pickup SANDEUR S-100.

