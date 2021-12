Cận cảnh Mitsubishi Triton Athlete 2022 cao nhất 885 triệu tại Việt Nam

Cuối tháng 11 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã chính giới thiệu đến khách hàng Việt Mitsubishi Triton Athlete 2022 mới. Mẫu bán tải này "khoác" lên mình diện mạo mới với bộ "cánh" hấp dẫn hơn giúp gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2022 hiện nay đã cập bến đại lý với phiên bản cao cấp, cùng với đó người dùng còn có 2 phiên bản tùy chọn. Ở ngoại thất, xe sở hữu thay đổi lớn nhất ở ngoại hình khi xe được bổ sung bộ bodykit, đây có thể coi là phiên bản độ chính hãng của chiếc bán tải đến từ Nhật Bản. Trái với bản Mitsubishi Triton Athlete 2021 sử dụng lưới tản nhiệt crom, bản mới là lưới tản nhiệt sơn đen bóng, ốp cản trước thể thao gia tăng sự hầm hố cho chiếc xe. Hệ thống đèn chiếu sáng của Mitsubishi Triton Athlete 2022 không thay đổi vẫn là bóng LED Projector kết hợp với dải LED định vị ban ngày. Phần thân nổi bật nhất trên mẫu xe mới Mitsubishi Triton Athlete chính là bộ tem xe dành cho phần ngoại thất mang đến sự cá tính. Vòm bánh xe, bộ mâm 18 inch, gương chiếu hậu và tay nắm cửa của Mitsubishi Triton Athlete đều được sơn đen tạo ra sự đồng nhất. Trong khi đó, đuôi xe có nắp thùng sơn đen điểm xuyết với chi tiết màu cam nổi bật, cánh lướt gió và tay nắm cửa thùng xe cũng được phủ màu sơn đen tạo ra sự khác biệt của bản Mitsubishi Triton Athlete mới. Tông màu chủ đạo ở khoang lái Mitsubishi Triton Athlete chính là Đen/Cam. Mẫu xe này có thêm những đường chỉ may màu cam ở cần số và ốp cửa, vô-lăng tạo sự tương phản. Thiết kế tổng thể của khoang nội thất trên Triton Athlete vẫn được giữ nguyên như bản cũ. Theo đó, mẫu bán tải này sử dụng màn hình thông tin giải trí trung tâm có kích thước 6,75 inch có khả năng kết nối điện thoại qua Android Auto/Apple CarPlay. Xe sử dụng điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió điều hòa sau đặt ở trần xe. Vô-lăng xe bọc da 4 chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng không thay đổi so với trước và đồng hồ Analog kết hợp màn hình LCD phía ở trung tâm hiển thị đa thông tin. Ghế ngồi trên Mitsubishi Triton Athlete là tông màu Cam/Đen, dòng chữ "Athlete" ở lưng ghế nhằm phân biệt với những phiên bản thường. Hàng ghế sau thiết kế J-line, có độ ngả 25 độ, khoảng để chân 1.745 mm, rộng nhất phân khúc xe bán tải. Mitsubishi Triton Athlete 2022 có nhiều tính năng an toàn cao cấp bao gồm: Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước; Cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường; Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn; Đèn pha tự động; Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 7 túi khí... Mitsubishi Triton Athlete sử dụng động cơ diesel 2.4L MIVEC cho công suất 179 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp với chế độ thể thao, tích hợp lẫy chuyển số. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II với khóa vi sai trung tâm, Triton có 4 chế độ lái địa hình là sỏi, bùn, cát và đá. Với mức giá xe Mitsubishi Triton Athlete 2022 niêm yết lần lượt là 885 và 760 triệu cho phiên bản Athlete hai cầu và một cầu, đây thực sự là một ứng cử viên sáng giá, cho những người tiêu dùng mong muốn một mẫu xe bán tải mạnh mẽ, bền bỉ, an toàn và đặc biệt là đẹp mắt. Video: Giới thiệu bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2022 mới.

