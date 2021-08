Cận cảnh Mercedes-Benz S500 2022 tới 7 tỷ đồng, “sát vách” Việt Nam

Ra mắt từ đầu tháng 9 năm ngoái, Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới (W223) gây ấn tượng với nội thất hiện đại với khoang lái “ngập tràn” màn hình, bên cạnh nhiều công nghệ hỗ trợ lái và động cơ mild hybrid. Đáng chú ý nhất chính là mẫu xe sang Mercedes-Benz S500 2022 mới. Để phục vụ các khách hàng giàu có ở Campuchia, một đại lý xe nổi tiếng ở Thủ đô Phnôm Pênh đã đưa về một chiếc S500 2022 (AMG Line), đây là một trong những phiên bản cao cấp nhất của dòng S-Class thế hệ mới. Được biết, giá xe Mercedes-Benz S500 2022 khoảng 310.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng), cao hơn mức giá người Việt hay nghĩ đến về giá xe Campuchia. Nhìn vào tổng thể ngoại thất, S-Class 2022 thế hệ mới (W223) không khác biệt quá nhiều so với thế hệ cũ (W222). Một số chi tiết được đổi mới như tay nắm cửa ẩn, lưới tản nhiệt rộng hơn và đèn pha được thiết kế lại. Về kích thước, S-Class 2022 sở hữu chiều dài cơ sở đạt 5.179 mm ở bản tiêu chuẩn (tăng 54 mm so với thế hệ cũ) và 5.289 mm ở bản trục cơ sở dài LWB (tăng 34 mm so với thế hệ cũ). Nội thất Mercedes-Benz S500 thế hệ mới được trang bị màn hình cảm ứng OLED kích thước 12,8 inch OLED ở bảng điều khiển trung tâm, thay cho màn 10,3 inch đặt ngang ở thế hệ cũ. Trong khi đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số vẫn duy trì kích thước 12,3 inch với nhiều tùy chọn hiển thị theo các phong các khác nhau (Discreet, Sporty, Exclusive và Classic). Ở khoang ông chủ, xe được trang bị 1 cặp màn hình giải trí 11,6 inch bố trí ở tựa lưng ghế trước, bên cạnh máy tính bảng 7 inch đa tác vụ, cho phép thể tháo rời (gói Bussiness Console). Không sử dụng động cơ V8 như thế hệ cũ, S500 2022 thế hệ mới sử dụng động cơ 6cyl thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp, kết hợp với hệ truyền động mild hybrid EQ Boost (67hp + 20Nm), sản sinh công suất tối đa xăng/điện đạt 429 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520Nm. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh (4Matic), thông qua hộp số tự động 9 cấp. Xe đi kèm với nhiều chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, Individual (cá nhân hoá). S500 2022 đi kèm với nhiều “đồ chơi” như treo khí nén và hệ thống kiểm soát thân xe chủ động E-Active là trang bị Tiêu chuẩn, ngoài ra S 500 2022 còn có tùy chọn hệ thống hỗ trợ đánh lái cầu sau. Về an toàn và hỗ trợ lái, xe được trang bị hệ thống phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và chuyển làn, nhận diện biển báo đường bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm báo điểm mù và hơn nữa. Tham khảo giá bán tại thị trường Mỹ, phiên bản S500 4Matic AMG Line có giá bán khởi điểm từ 114.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tại Việt Nam, đã có một chiếc S500 2022 thế hệ mới nhập tư nhân được đưa về nước nhưng mức giá xe chưa được công bố. Theo nguồn thông tin được biết, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ ra mắt S-Class 2021 thế hệ mới (W223) tại thị trường Việt vào quý I năm sau. Video: Giới thieuej Mercedes Benz S500 S-Class 2022 thế hệ mới.

Ra mắt từ đầu tháng 9 năm ngoái, Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới (W223) gây ấn tượng với nội thất hiện đại với khoang lái “ngập tràn” màn hình, bên cạnh nhiều công nghệ hỗ trợ lái và động cơ mild hybrid. Đáng chú ý nhất chính là mẫu xe sang Mercedes-Benz S500 2022 mới. Để phục vụ các khách hàng giàu có ở Campuchia, một đại lý xe nổi tiếng ở Thủ đô Phnôm Pênh đã đưa về một chiếc S500 2022 (AMG Line), đây là một trong những phiên bản cao cấp nhất của dòng S-Class thế hệ mới. Được biết, giá xe Mercedes-Benz S500 2022 khoảng 310.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng), cao hơn mức giá người Việt hay nghĩ đến về giá xe Campuchia. Nhìn vào tổng thể ngoại thất, S-Class 2022 thế hệ mới (W223) không khác biệt quá nhiều so với thế hệ cũ (W222). Một số chi tiết được đổi mới như tay nắm cửa ẩn, lưới tản nhiệt rộng hơn và đèn pha được thiết kế lại. Về kích thước, S-Class 2022 sở hữu chiều dài cơ sở đạt 5.179 mm ở bản tiêu chuẩn (tăng 54 mm so với thế hệ cũ) và 5.289 mm ở bản trục cơ sở dài LWB (tăng 34 mm so với thế hệ cũ). Nội thất Mercedes-Benz S500 thế hệ mới được trang bị màn hình cảm ứng OLED kích thước 12,8 inch OLED ở bảng điều khiển trung tâm, thay cho màn 10,3 inch đặt ngang ở thế hệ cũ. Trong khi đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số vẫn duy trì kích thước 12,3 inch với nhiều tùy chọn hiển thị theo các phong các khác nhau (Discreet, Sporty, Exclusive và Classic). Ở khoang ông chủ, xe được trang bị 1 cặp màn hình giải trí 11,6 inch bố trí ở tựa lưng ghế trước, bên cạnh máy tính bảng 7 inch đa tác vụ, cho phép thể tháo rời (gói Bussiness Console). Không sử dụng động cơ V8 như thế hệ cũ, S500 2022 thế hệ mới sử dụng động cơ 6cyl thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp, kết hợp với hệ truyền động mild hybrid EQ Boost (67hp + 20Nm), sản sinh công suất tối đa xăng/điện đạt 429 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520Nm. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh (4Matic), thông qua hộp số tự động 9 cấp. Xe đi kèm với nhiều chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, Individual (cá nhân hoá). S500 2022 đi kèm với nhiều “đồ chơi” như treo khí nén và hệ thống kiểm soát thân xe chủ động E-Active là trang bị Tiêu chuẩn, ngoài ra S 500 2022 còn có tùy chọn hệ thống hỗ trợ đánh lái cầu sau. Về an toàn và hỗ trợ lái, xe được trang bị hệ thống phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và chuyển làn, nhận diện biển báo đường bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm báo điểm mù và hơn nữa. Tham khảo giá bán tại thị trường Mỹ, phiên bản S500 4Matic AMG Line có giá bán khởi điểm từ 114.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tại Việt Nam, đã có một chiếc S500 2022 thế hệ mới nhập tư nhân được đưa về nước nhưng mức giá xe chưa được công bố. Theo nguồn thông tin được biết, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ ra mắt S-Class 2021 thế hệ mới (W223) tại thị trường Việt vào quý I năm sau. Video: Giới thieuej Mercedes Benz S500 S-Class 2022 thế hệ mới.