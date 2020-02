Cận cảnh Mercedes-Benz E200 Exclusive hơn 2,2 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam mới đây vừa chính thức giới thiệu phiên bản E200 Exclusive 2020 hoàn toàn mới, thay thế cho phiên bản E 200 Sport trước đây. Mercedes-Benz E200 Exclusive mới là sự kết hợp độc đáo của phân khúc: mang trên mình nhiều trang bị của E300, sở hữu hình ảnh lịch thiệp với gói ngoại thất Exclusive, nội thất theo hướng hiện đại và sức mạnh vượt trội. Mercedes-Benz E-Class hiện đang là mẫu xe sedan sang hạng cỡ trung được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Với việc ra mắt phiên bản Mercedes-Benz E200 Exclusive 2020 mới thay thế phiên bản Sport, dòng E-Class sẽ có 3 phiên bản, gồm E200, E200 Exclusive và E300 AMG. Phiên bản E200 Exclusive sở hữu ngoại thất sang trọng và thanh lịch với gói trang trí ngoại thất Exclusive. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt và logo truyền thống của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz. Mâm xe E200 Exclusive là loại 18-inch, 5 chấu kép với thiết kế chấu hình chữ V đẹp mắt. Ốp bệ bước cửa trước với dòng chữ “Mercedes-Benz” phát sáng là điểm nhấn ngay khi mở cửa xe. Xe sở hữu 4 màu ngoại thất, gồm Trắng Polar, Đen Obsidian, Đỏ Hyacinth và Xanh Cavansite, cùng với 2 gam màu nội thất là Đen và Nâu sẫm Nội thất của E200 Exclusive được ốp gỗ tần bì vân nổi tạo cảm giác sang trọng pha trộn sự hiện đại, bên cạnh đó, gỗ tần bì cũng không để bám dấu vân tay. Một trong những trang bị nổi bật của E 200 Exclusive phải kể tới bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch kết hợp với màn hình giải trí có cùng kích thước. Tương tự như E300 AMG, Mercedes-Benz E200 Exclusive mới tạo nên một không gian tương tác hiện đại, rộng mở và đậm chất công nghệ. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm ‘Cổ điển’, ‘Thể thao’ và ‘Hiện đại’. Ngoài ra, với tiêu chuẩn là một mẫu xe sang đúng nghia, E200 Exclusive được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da Nappa thiết kế mới, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng mà không bị sao nhãng. Xe hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto, giúp các tín đồ công nghệ sử dụng smartphone thuận tiện và an toàn. Ngoài ra, E200 Exclusive còn mang đến sự tiện lợi cho người lái với khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO, chức năng Hand Free Access (đá cốp), màn che nắng cửa sổ, màn che nắng kính sau chỉnh điện và ệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa cao cấp. Về an toàn, Mercedes-Benz E200 Exclusive ngoài được trang bị các tính năng an toàn cơ bản thường thấy trên nhiều mẫu xe sang còn sở hữu loạt công nghệ tối tân như Hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE, Hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)... Tương tự như E 200 Sport, nâng cấp đáng giá nhất của E 200 Exclusive là động cơ hoàn toàn mới mang mã hiệu M264. Động cơ I4 2.0 L sử dụng tăng áp đường nạp kép (twin-scroll), sản sinh công suất 197 mã lực và sức kéo 320 Nm, mạnh hơn 13 mã lực và 20 Nm so với phiên bản E 200 trước đây, giúp xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 7,5 giây. Đi kèm với đó là trang bị hộp só tự động 9G-TRONIC. Thêm vào đó, động cơ M264 còn được tinh chỉnh hệ thống CAMTRONIC giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, công nghệ tráng thành xylanh NANOSLIDE thừa hưởng từ AMG giúp giảm ma sát tối đa, đường khí nạp tăng áp ngắn hơn giúp phản ứng chân ga nhạy hơn. Giá xe Mercedes-Benz E200 Exclusive niêm yết 2,29 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Ra mắt Mercedes-AMG E-Class thế hệ mới.

