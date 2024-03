Cận cảnh Lexus LM 500h - "chuyên cơ mặt đất", từ 7,21 tỷ tại Việt Nam

Lexus LM 500h 2024 mới hiện đang được nhiều tư vấn bán hàng nhận đặt cọc trước. Được biết, thế hệ mới của mẫu xe MPV hạng sang Lexus LM 500h dự kiến sẽ được ra mắt khách hàng Việt ngay trong tháng này với 2 phiên bản: 6 chỗ và 4 chỗ ngồi. Mức giá xe Lexus LM 500h 2024 tương ứng cho 2 phiên bản từ 7,21 tỷ đồng và 8,61 tỷ đồng. Mức giá này ngang giá phiên bản cũ nhưng đây chỉ là con số dự kiến, chưa có sự xác nhận chính thức từ Lexus Việt Nam. Về ngoại hình, mẫu MPV hạng sang của Lexus đã được nâng cấp mạnh mẽ. Lexus LM 500h sử dụng chung nền tảng khung gầm với Toyota Alphard và được gia cố về độ cứng (tăng thêm 50%). Ngoài ra, hệ thống treo thích ứng trên xe cũng đã được can thiệp để cải thiện sự rung lắc khi di chuyển trên những con đường gồ ghề, nhiều sỏi đá.Lexus LM thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA của tập đoàn mẹ Toyota, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.125 x 1.890 x 1.955 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 85 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Về nội thất, Lexus LM thế hệ mới được trang bị những công nghệ tiện nghi hiện đại, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm ngồi trong xe. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là dàn ghế mới. Hàng ghế trước được thiết kế để ôm sát người dùng, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn. Lexus cung cấp cho khách hàng 3 tùy chọn cấu hình ghế ngồi là 4,6 và 7 chỗ. Trong đó, mẫu 4 chỗ là loại sang trọng nhất với các trang bị đáng chú ý như: vách ngăn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau, màn hình rộng 48 inch, tủ lạnh, ngăn chứa đồ đặc biệt… Chưa hết, Lexus LM còn có một hệ thống sưởi ấm và làm mát tiên tiến có thể đo nhiệt độ của hành khách trên mặt, ngực, đùi để điều khiển HVAC đảm bảo khả năng làm mát/ấm hài hòa. Một số trang bị tiện ích đáng chú ý khác trên Lexus LM 2024 có thể kể đến như: bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, âm thanh Mark Levinson cao cấp, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C... Ngoài ra, xe cũng có hệ thống đèn viền 64 màu với 14 chủ đề, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trần xe xuất hiện cụm điều khiển ốp gỗ với một số tính năng của xe và cửa gió điều hòa. Hai bên cụm điều khiển bố trí cửa sổ trời. Cung cấp sức mạnh cho xe là hai tùy chọn động cơ gồm 350h và 500h. Trong đó bản 500h sử dụng kết hợp động cơ tăng áp 2.4L (268 mã lực, 460 Nm) với 2 mô-tơ điện cho tổng công suất lên đến 349 mã lực, đi kèm hộp số Direct Shift 8 cấp. Đây cũng là bản đang được đại lý nhận cọc. Về trang bị an toàn, xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái của gói Lexus Safety System+ bao gồm: cảnh báo trước va chạm, hỗ trợ phanh trước va chạm, kiểm soát hành trình bằng radar tự động… Xe còn có hệ thống theo dõi tư thế của người lái, khi hệ thống xác định người lái không thể tiếp tục lái xe, chiếc xe sẽ tự động bật đèn cảnh báo và giảm tốc nhẹ nhàng. Video: Chi tiết MPV hạng sang Lexus LM 2024 mới.

Lexus LM 500h 2024 mới hiện đang được nhiều tư vấn bán hàng nhận đặt cọc trước. Được biết, thế hệ mới của mẫu xe MPV hạng sang Lexus LM 500h dự kiến sẽ được ra mắt khách hàng Việt ngay trong tháng này với 2 phiên bản: 6 chỗ và 4 chỗ ngồi. Mức giá xe Lexus LM 500h 2024 tương ứng cho 2 phiên bản từ 7,21 tỷ đồng và 8,61 tỷ đồng. Mức giá này ngang giá phiên bản cũ nhưng đây chỉ là con số dự kiến, chưa có sự xác nhận chính thức từ Lexus Việt Nam. Về ngoại hình, mẫu MPV hạng sang của Lexus đã được nâng cấp mạnh mẽ. Lexus LM 500h sử dụng chung nền tảng khung gầm với Toyota Alphard và được gia cố về độ cứng (tăng thêm 50%). Ngoài ra, hệ thống treo thích ứng trên xe cũng đã được can thiệp để cải thiện sự rung lắc khi di chuyển trên những con đường gồ ghề, nhiều sỏi đá. Lexus LM thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA của tập đoàn mẹ Toyota, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.125 x 1.890 x 1.955 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 85 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Về nội thất, Lexus LM thế hệ mới được trang bị những công nghệ tiện nghi hiện đại, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm ngồi trong xe. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là dàn ghế mới. Hàng ghế trước được thiết kế để ôm sát người dùng, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn. Lexus cung cấp cho khách hàng 3 tùy chọn cấu hình ghế ngồi là 4,6 và 7 chỗ. Trong đó, mẫu 4 chỗ là loại sang trọng nhất với các trang bị đáng chú ý như: vách ngăn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau, màn hình rộng 48 inch, tủ lạnh, ngăn chứa đồ đặc biệt… Chưa hết, Lexus LM còn có một hệ thống sưởi ấm và làm mát tiên tiến có thể đo nhiệt độ của hành khách trên mặt, ngực, đùi để điều khiển HVAC đảm bảo khả năng làm mát/ấm hài hòa. Một số trang bị tiện ích đáng chú ý khác trên Lexus LM 2024 có thể kể đến như: bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, âm thanh Mark Levinson cao cấp, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C... Ngoài ra, xe cũng có hệ thống đèn viền 64 màu với 14 chủ đề, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trần xe xuất hiện cụm điều khiển ốp gỗ với một số tính năng của xe và cửa gió điều hòa. Hai bên cụm điều khiển bố trí cửa sổ trời. Cung cấp sức mạnh cho xe là hai tùy chọn động cơ gồm 350h và 500h. Trong đó bản 500h sử dụng kết hợp động cơ tăng áp 2.4L (268 mã lực, 460 Nm) với 2 mô-tơ điện cho tổng công suất lên đến 349 mã lực, đi kèm hộp số Direct Shift 8 cấp. Đây cũng là bản đang được đại lý nhận cọc. Về trang bị an toàn, xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái của gói Lexus Safety System+ bao gồm: cảnh báo trước va chạm, hỗ trợ phanh trước va chạm, kiểm soát hành trình bằng radar tự động… Xe còn có hệ thống theo dõi tư thế của người lái, khi hệ thống xác định người lái không thể tiếp tục lái xe, chiếc xe sẽ tự động bật đèn cảnh báo và giảm tốc nhẹ nhàng. Video: Chi tiết MPV hạng sang Lexus LM 2024 mới.