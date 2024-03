Cận cảnh Kia K4 2025 "bằng xương, bằng thịt" Honda Civic dè chừng

Tại triển lãm Ô tô New York 2024 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Kia đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Forte. Bước sang thế hệ mới, mẫu sedan hạng C này được gọi là Kia K4 2025 mới nhằm tạo sự thống nhất về tên gọi cho các mẫu sedan mang thương hiệu Kia. Trong năm ngoái, hãng Kia cũng đã ra mắt Rio thế hệ mới tại thị trường Mexico dưới cái tên K3. Bước sang thế hệ mới, Kia K4 sở hữu chiều dài 4.709 mm và chiều rộng 1.849 mm. So với Forte cũ, mẫu xe này dài hơn gần 76 mm, từ đó nới rộng nội thất và khoang hành lý bên trong. Thể tích khoang hành lý của mẫu xe sedan Kia K4 2024 đạt 413 lít. Ở thị trường Mỹ, mẫu sedan hạng C này có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm LX, LXS, EX, GT-Line và GT-Line Turbo. Trong đó, 2 bản GT-Line và GT-Line Turbo đương nhiên có thiết kế thể thao hơn cả. Chiếc xe được trưng bày trong triển lãm Ô tô New York 2024 cũng thuộc bản GT-Line này. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United của thương hiệu Kia, K4 mới kết hợp phong cách fastback với cột C dày dặn, tương tự mẫu xe thể thao Stinger đã bị khai tử. Nhờ đó, xe có ngoại hình rắn rỏi và phức tạp hơn Kia Forte cũ. Tương tự các mẫu xe Kia mới ra mắt trong thời gian gần đây, K4 cũng sở hữu cụm đèn pha LED nằm dọc ấn tượng. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED đều lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Theo hãng Kia, đèn pha và đèn hậu của mẫu xe này "học hỏi" phong cách của mẫu SUV đầu bảng EV9. Ngoài ra, Kia K4 2025 còn được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" cải tiến với thiết kế hẹp, tích hợp nẹp mạ crôm trên đỉnh. Khu vực sườn xe của mẫu sedan hạng C này sở hữu những đường dập gân sắc sảo ở chắn bùn trước/sau. Thiết kế được hãng Kia gọi là Twist Logic này khiến ánh sáng bị biến đổi trên thân xe. Sự phối hợp giữa chắn bùn "cơ bắp" và cột C dày dặn, tích hợp tay nắm cửa sau, khiến Kia K4 2024 trông như một mẫu xe coupe 2 cửa thể thao. Kia K4 GT-Line 2025 đương nhiên sẽ sở hữu cản trước và cản sau hầm hố hơn các bản còn lại. Cản trước, cản sau, ốp gương chiếu hậu, bậc cửa và hốc bánh của bản GT-Line đều được sơn màu đen bóng. Ngoài ra, bản GT-Line còn được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch. Trong khi đó, bản GT-Line Turbo sở hữu đèn pha LED với những bóng nhỏ hình vuông như viên đá, đèn sương mù LED và vành 18 inch. Như đã nhắc ở trên, nội thất của Kia K4 2025 đã được cải thiện về mặt không gian nhờ kích thước tăng lên. Trong đó, khoảng duỗi chân của hành khách phía sau đạt 965 mm, được hãng Kia khẳng định là rộng hàng đầu phân khúc. Không chỉ rộng rãi hơn, nội thất của mẫu sedan hạng C này còn lột xác về mặt thiết kế so với Kia Forte cũ. Điểm nhấn bên trong xe là màn hình cong mới đặt nổi trên mặt táp-lô với kích thước gần 30 inch. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe chạy bằng hệ điều hành Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) lần đầu tiên ra mắt trên Kia EV9. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và cập nhật phần mềm qua Wifi. Chưa hết, Kia K4 2025 còn có công nghệ khóa kỹ thuật số thế hệ thứ hai Digital Key 2.0 với dải tần số rộng, cho phép người lái dùng điện thoại thông minh để mở cửa, khóa cửa và khởi động máy. Người lái cũng có thể chia sẻ khóa kỹ thuật số với bạn bè hoặc người thân thông qua tin nhắn văn bản. Tiếp theo đó là tính năng điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Kia", cho phép truy cập những tính năng như điều hòa và âm thanh. Bao quanh cửa gió điều hòa trung tâm là 2 dãy nút bấm cơ học để người dùng không phải lệ thuộc vào màn hình cảm ứng. Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện cần số hình chữ "T" truyền thống. Hai bản GT-Line sẽ sở hữu vô lăng 3 chấu và tính năng sưởi ghế trước. Trong khi đó, tính năng làm mát ghế và ghế lái nhớ vị trí là trang bị tùy chọn.Khi mua mẫu sedan hạng C này, khách hàng Mỹ có thể chọn các màu nội thất như xanh lục Slate Green mới, xám, trắng. Tại thị trường Mỹ, Kia K4 mới có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, 4 bản LX, LXS, EX và GT-Line đều dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Riêng bản GT-Line Turbo sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng. Ngoài ra, 2 bản GT-Line và GT-Line Turbo còn có hệ thống treo đa liên kết phía sau, mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn. Như một phần trong cam kết mang đến sự an tâm phía sau tay lái cho người dùng, hãng Kia đã trang bị hàng loạt tính năng an toàn trên K4 mới. Theo đó, xe sở hữu 8 túi khí tiêu chuẩn và gói tính năng trợ lái nâng cao ADAS đầy đủ hơn. Những tính năng ADAS của mẫu sedan hạng C này bao gồm hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng với Stop & Go và hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Hai bản GT-Line sẽ có thêm những tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ đánh lái giảm thiểu va chạm, hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ hai, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, camera 360 độ và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước thế hệ thứ hai FCA-2, bổ sung tính năng phát hiện xe cắt mặt tại giao lộ, là trang bị tùy chọn. Hiện giá xe Kia K4 2025 tại thị trường Mỹ chưa được công bố. Xe sẽ chính thức được bán ra tại thị trường này vào nửa cuối năm nay. Chưa rõ sau Bắc Mỹ, Kia K4 mới có được phân phối ở những thị trường khác trên thế giới như Việt Nam để thay thế K3 hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan cỡ C - Kia K4 2025 mới.

Tại triển lãm Ô tô New York 2024 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Kia đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Forte. Bước sang thế hệ mới, mẫu sedan hạng C này được gọi là Kia K4 2025 mới nhằm tạo sự thống nhất về tên gọi cho các mẫu sedan mang thương hiệu Kia. Trong năm ngoái, hãng Kia cũng đã ra mắt Rio thế hệ mới tại thị trường Mexico dưới cái tên K3. Bước sang thế hệ mới, Kia K4 sở hữu chiều dài 4.709 mm và chiều rộng 1.849 mm. So với Forte cũ, mẫu xe này dài hơn gần 76 mm, từ đó nới rộng nội thất và khoang hành lý bên trong. Thể tích khoang hành lý của mẫu xe sedan Kia K4 2024 đạt 413 lít. Ở thị trường Mỹ, mẫu sedan hạng C này có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm LX, LXS, EX, GT-Line và GT-Line Turbo. Trong đó, 2 bản GT-Line và GT-Line Turbo đương nhiên có thiết kế thể thao hơn cả. Chiếc xe được trưng bày trong triển lãm Ô tô New York 2024 cũng thuộc bản GT-Line này. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United của thương hiệu Kia, K4 mới kết hợp phong cách fastback với cột C dày dặn, tương tự mẫu xe thể thao Stinger đã bị khai tử. Nhờ đó, xe có ngoại hình rắn rỏi và phức tạp hơn Kia Forte cũ. Tương tự các mẫu xe Kia mới ra mắt trong thời gian gần đây, K4 cũng sở hữu cụm đèn pha LED nằm dọc ấn tượng. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED đều lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Theo hãng Kia, đèn pha và đèn hậu của mẫu xe này "học hỏi" phong cách của mẫu SUV đầu bảng EV9. Ngoài ra, Kia K4 2025 còn được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" cải tiến với thiết kế hẹp, tích hợp nẹp mạ crôm trên đỉnh. Khu vực sườn xe của mẫu sedan hạng C này sở hữu những đường dập gân sắc sảo ở chắn bùn trước/sau. Thiết kế được hãng Kia gọi là Twist Logic này khiến ánh sáng bị biến đổi trên thân xe. Sự phối hợp giữa chắn bùn "cơ bắp" và cột C dày dặn, tích hợp tay nắm cửa sau, khiến Kia K4 2024 trông như một mẫu xe coupe 2 cửa thể thao. Kia K4 GT-Line 2025 đương nhiên sẽ sở hữu cản trước và cản sau hầm hố hơn các bản còn lại. Cản trước, cản sau, ốp gương chiếu hậu, bậc cửa và hốc bánh của bản GT-Line đều được sơn màu đen bóng. Ngoài ra, bản GT-Line còn được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch. Trong khi đó, bản GT-Line Turbo sở hữu đèn pha LED với những bóng nhỏ hình vuông như viên đá, đèn sương mù LED và vành 18 inch. Như đã nhắc ở trên, nội thất của Kia K4 2025 đã được cải thiện về mặt không gian nhờ kích thước tăng lên. Trong đó, khoảng duỗi chân của hành khách phía sau đạt 965 mm, được hãng Kia khẳng định là rộng hàng đầu phân khúc. Không chỉ rộng rãi hơn, nội thất của mẫu sedan hạng C này còn lột xác về mặt thiết kế so với Kia Forte cũ. Điểm nhấn bên trong xe là màn hình cong mới đặt nổi trên mặt táp-lô với kích thước gần 30 inch. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm của xe chạy bằng hệ điều hành Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) lần đầu tiên ra mắt trên Kia EV9. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và cập nhật phần mềm qua Wifi. Chưa hết, Kia K4 2025 còn có công nghệ khóa kỹ thuật số thế hệ thứ hai Digital Key 2.0 với dải tần số rộng, cho phép người lái dùng điện thoại thông minh để mở cửa, khóa cửa và khởi động máy. Người lái cũng có thể chia sẻ khóa kỹ thuật số với bạn bè hoặc người thân thông qua tin nhắn văn bản. Tiếp theo đó là tính năng điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Kia", cho phép truy cập những tính năng như điều hòa và âm thanh. Bao quanh cửa gió điều hòa trung tâm là 2 dãy nút bấm cơ học để người dùng không phải lệ thuộc vào màn hình cảm ứng. Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện cần số hình chữ "T" truyền thống. Hai bản GT-Line sẽ sở hữu vô lăng 3 chấu và tính năng sưởi ghế trước. Trong khi đó, tính năng làm mát ghế và ghế lái nhớ vị trí là trang bị tùy chọn.Khi mua mẫu sedan hạng C này, khách hàng Mỹ có thể chọn các màu nội thất như xanh lục Slate Green mới, xám, trắng. Tại thị trường Mỹ, Kia K4 mới có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, 4 bản LX, LXS, EX và GT-Line đều dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Riêng bản GT-Line Turbo sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng. Ngoài ra, 2 bản GT-Line và GT-Line Turbo còn có hệ thống treo đa liên kết phía sau, mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn. Như một phần trong cam kết mang đến sự an tâm phía sau tay lái cho người dùng, hãng Kia đã trang bị hàng loạt tính năng an toàn trên K4 mới. Theo đó, xe sở hữu 8 túi khí tiêu chuẩn và gói tính năng trợ lái nâng cao ADAS đầy đủ hơn. Những tính năng ADAS của mẫu sedan hạng C này bao gồm hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng với Stop & Go và hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Hai bản GT-Line sẽ có thêm những tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ đánh lái giảm thiểu va chạm, hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ hai, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, camera 360 độ và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước thế hệ thứ hai FCA-2, bổ sung tính năng phát hiện xe cắt mặt tại giao lộ, là trang bị tùy chọn. Hiện giá xe Kia K4 2025 tại thị trường Mỹ chưa được công bố. Xe sẽ chính thức được bán ra tại thị trường này vào nửa cuối năm nay. Chưa rõ sau Bắc Mỹ, Kia K4 mới có được phân phối ở những thị trường khác trên thế giới như Việt Nam để thay thế K3 hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan cỡ C - Kia K4 2025 mới.