Cận cảnh Kia Cerato 2019 từ 559 triệu đồng tại Việt Nam

Thông tin về việc Toyota Corolla Altis và Mazda 3 thế hệ mới về Việt Nam lan truyền khắp nơi đang khiến cho phân khúc C trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Để gia tăng cạnh tranh và tạo nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, hãng xe Hàn Quốc đã giới thiệu phiên bản nâng cấp cho cấu hình cho mẫu xe Kia Cerato 2.0 Premium. So với thế hệ cũ đang bán ra, Kia Cerato 2019 mới có kích thước lớn hơn, các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm. Kích thước tổng thể của Cerato phiên bản mới này sẽ được mở rộng chiều dài 80 mm, chiều rộng 20 mm và chiều cao thêm 5 mm. Mặt trước của xe có thiết kế mạnh mẽ với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng của thương hiệu xe ôtô Kia. Cụm đèn pha được tạo hình chữ X là điểm nhấn trên Kia Cerato mới. Ngoài ra, mẫu xe này còn có gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ và đèn welcome-light. Kiểu dáng “Fastback” của xe được lấy cảm hứng từ Kia Stinger được thể hiện trên Kia All-New Cerato với phần capo được thiết kế dài hơn cùng các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, tạo nên một tổng thể thân xe cân đối và hài hòa, cùng phần đuôi xe được vuốt từ nóc xuống cốp sau mang đem lại vẻ trẻ trung và cá tính. Vì là bản nâng cấp nhẹ nên các trang bị khác trên Kia Cerato lần này vẫn được giữ nguyên. Xe được trang bị bộ mâm đúc 17 inch hợp kim nhôm, mặt la-zăng năm chấu kép thẳng - thiết kế này được trang bị cho tất cả các phiên bản của Cerato 2019 mới mang phong cách thể thao hơn. Khoang nội thất Cerato mới được thiết kế mở rộng theo phương ngang. Tựa tay trung tâm được tinh chỉnh có kích cỡ lớn hơn. Màn hình hiển thị trung tâm AVN (Audio, Visual and Navigation) kích thước 8 inch được đặt cao. Ngoài các tính năng giải trí và kết nối, màn hình này còn có tính năng dẫn đường với phần dữ liệu bản đồ Việt Nam được cập nhật. Kia Cerato nâng cấp 2019 còn sở hữu các tính năng tiện nghi khác như sạc điện thoại không dây, nút khởi động Start/Stop, vô lăng thể thao 3 chấu kèm các nút bấm tiện ích, ghế lái điều chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói... hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế phía sau, cốp sau đóng mở điện. Dưới nắp ca-pô bản 1.6 là động cơ 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn 157 Nm, trong khi bản 2.0 được lắp động cơ 2 lít, sản sinh công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 194 Nm. Cả 2 động cơ này đều được ghép nối với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Người lái có thể sử dụng chế độ Drive Mode Select (DMS) với ba lựa chọn: Comfort, Eco và Sport. Xe có hệ thống cân bằng điện tử ESP và hệ thống khởi hành ngang dốc HA. Ngoài ra, Kia Cerato mới được giới thiệu sử dụng vật liệu cách âm cao cấp giúp giảm độ ồn và độ rung. Những tính năng an toàn có trên xe gồm cảm biến lùi trước sau và camera lùi, hệ thống 6 túi khí.Giá bán Kia Cerato 2019 các phiên bản vẫn như cũ. Các phiên bản 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium có giá kiến nghị lần lượt là 559 triệu, 589 triệu, 635 triệu và 675 triệu đồng. Bản nâng cấp nhẹ của Cerato đã có mặt tại các đại lý và bắt đầu bán ra trong tháng 10. Video: Lái thử Kia Cerato 2019 bản 1.6 tại Việt Nam.

