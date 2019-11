Cận cảnh Jeep Gladiator Rubicon 2020 hàng độc tại Việt Nam

Một số mẫu xe Jeep nổi bật tại thị trường ô tô trong nước phải kể đến như Jeep Wrangler hay Jeep Grand Cherokee, mới đây nhất thì showroom ôtô tại Việt Nam đã mang về nước thêm một lựa chọn mới cho những fan hâm mô các mẫu xe Jeep Gladiator Rubicon 2020 phiên bản đặc biệt, mẫu xe này được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chiếc bán tải Ford Ranger hoặc Chevrolet Colorado tại một số thị trường. Xe sở hữu ngoại thất đen bóng mạnh mẽ khác biệt với chiếc Gladiator đầu tiên được nhập khẩu về nước vào tháng 8 với ngoại thất trắng muốt, bên cạnh đó, xe còn thuộc phiên bản Launch Edition One of 4190. Mẫu xe bán tải Jeep Gladiator Rubicon được xếp vào phân khúc bán tải hạng trung nhưng vì kích thước “khủng” cũng như dung tích động cơ lớn nên mẫu xe này cho thấy sự vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc. Vì lẽ đó mà chắc chắn giá thành của Jeep Gladiator Rubicon tại thị trường Việt Nam sẽ cao hơn hai đối thủ con lại hiện đang được phân phối chính hãng trong nước. Jeep Gladiator Rubicon 2020 được trang bị khối động cơ V6 có dung tích 3.6 lít, sản sinh công suất tối đa 285 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 352 Nm, đi kèm với đó hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Xe có kích thước chiều dài 5.181 mm, dài hơn 800 mm so với chiếc SUV Jeep Wrangler và có chiều dài trục cơ sở là 3.480 mm. Xe sở hữu khả năng vượt địa hình ấn tượng với khoảng sáng gầm lên đến 282 mm và có thể lội nước với độ sâu 762 mm. Một đặc điểm thú vị xuất hiện trên chiếc bán tải Gladiator Rubicon đó là phần kính chắn gió trước có thể hạ xuống đặc trưng của các mẫu xe địa hình nhà Jeep. Trong bốn phiên bản được hãng xe Mỹ cung cấp đến khách hàng, phiên bản Rubicon là phiên bản duy nhất sở hữu cho mình camera off-road tiên tiến, camera này được đặt ẩn phía sau lưới tản nhiệt và trở thành một “cánh tay phải đắc lực” cho người khi đi vào những địa hình hiểm trở. Logo của phiên bản Launch Edition One of 4190 được đặt ở bên phải đuôi xe, một chi tiết thú vị trên những Jeep Gladiator Rubicon mới nằm ở phần nóc xe khi khách hàng có thể lựa chọn sử dụng phần mui cứng hoặc mui mềm cho xe của mình, phần mui cũng có thể tháo rời để biến khoảng không phía trước ghế lái trở nên thoáng đãng hơn. Khoang nội thất đơn giản, mang đậm tính cơ bắp Mỹ với bảng táp-lô dựng thẳng và có nhiều nút bấm, ghế ngồi được bọc da màu đen tương tự nội thất đi kèm với khâu màu đỏ nổi bật, tựa lưng ghế cũng được khâu chữ “Rubicon” màu đỏ. Cần chuyển số to bản ở vị trung tâm, bên cạnh là cần chuyển chế độ gài cầu có tính năng khóa cả cầu trước lẫn cầu sau. Video: Chi tiết bán tải Jeep Gladiator Rubicon mới.

Một số mẫu xe Jeep nổi bật tại thị trường ô tô trong nước phải kể đến như Jeep Wrangler hay Jeep Grand Cherokee, mới đây nhất thì showroom ôtô tại Việt Nam đã mang về nước thêm một lựa chọn mới cho những fan hâm mô các mẫu xe Jeep Gladiator Rubicon 2020 phiên bản đặc biệt, mẫu xe này được cho là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chiếc bán tải Ford Ranger hoặc Chevrolet Colorado tại một số thị trường. Xe sở hữu ngoại thất đen bóng mạnh mẽ khác biệt với chiếc Gladiator đầu tiên được nhập khẩu về nước vào tháng 8 với ngoại thất trắng muốt, bên cạnh đó, xe còn thuộc phiên bản Launch Edition One of 4190. Mẫu xe bán tải Jeep Gladiator Rubicon được xếp vào phân khúc bán tải hạng trung nhưng vì kích thước “khủng” cũng như dung tích động cơ lớn nên mẫu xe này cho thấy sự vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc. Vì lẽ đó mà chắc chắn giá thành của Jeep Gladiator Rubicon tại thị trường Việt Nam sẽ cao hơn hai đối thủ con lại hiện đang được phân phối chính hãng trong nước. Jeep Gladiator Rubicon 2020 được trang bị khối động cơ V6 có dung tích 3.6 lít, sản sinh công suất tối đa 285 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 352 Nm, đi kèm với đó hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Xe có kích thước chiều dài 5.181 mm, dài hơn 800 mm so với chiếc SUV Jeep Wrangler và có chiều dài trục cơ sở là 3.480 mm. Xe sở hữu khả năng vượt địa hình ấn tượng với khoảng sáng gầm lên đến 282 mm và có thể lội nước với độ sâu 762 mm. Một đặc điểm thú vị xuất hiện trên chiếc bán tải Gladiator Rubicon đó là phần kính chắn gió trước có thể hạ xuống đặc trưng của các mẫu xe địa hình nhà Jeep. Trong bốn phiên bản được hãng xe Mỹ cung cấp đến khách hàng, phiên bản Rubicon là phiên bản duy nhất sở hữu cho mình camera off-road tiên tiến, camera này được đặt ẩn phía sau lưới tản nhiệt và trở thành một “cánh tay phải đắc lực” cho người khi đi vào những địa hình hiểm trở. Logo của phiên bản Launch Edition One of 4190 được đặt ở bên phải đuôi xe, một chi tiết thú vị trên những Jeep Gladiator Rubicon mới nằm ở phần nóc xe khi khách hàng có thể lựa chọn sử dụng phần mui cứng hoặc mui mềm cho xe của mình, phần mui cũng có thể tháo rời để biến khoảng không phía trước ghế lái trở nên thoáng đãng hơn. Khoang nội thất đơn giản, mang đậm tính cơ bắp Mỹ với bảng táp-lô dựng thẳng và có nhiều nút bấm, ghế ngồi được bọc da màu đen tương tự nội thất đi kèm với khâu màu đỏ nổi bật, tựa lưng ghế cũng được khâu chữ “Rubicon” màu đỏ. Cần chuyển số to bản ở vị trung tâm, bên cạnh là cần chuyển chế độ gài cầu có tính năng khóa cả cầu trước lẫn cầu sau. Video: Chi tiết bán tải Jeep Gladiator Rubicon mới.