Hyundai Elantra 2024 lộ diện "bằng xương, bằng thịt" trước ngày ra mắt

Vào hồi cuối tháng 2/2023 vừa qua, hãng Hyundai đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Elantra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. ới đây, Hyundai Elantra 2024 mới đã bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc. Tại thị trường này, xe được gọi bằng cái tên Hyundai Avante. Đúng như những hình ảnh do hãng tung ra, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2024 đã được cải tiến nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với thiết kế hẹp hơn trước và mắt lưới hình học bên trong. Nằm bên dưới lưới tản nhiệt là cản trước mới với hốc gió trung tâm hình thang rộng. Ở hai góc cản trước có khe gió nằm dọc mới. Chưa hết, Hyundai Elantra 2024 còn được bổ sung cụm đèn pha LED với thiết kế thanh mảnh hơn và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài hơn trước. 2 dải đèn LED định vị ban ngày được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm nằm trên đỉnh lưới tản nhiệt.Vì chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Hyundai Elantra 2023 không thay đổi thiết kế bên sườn, trừ bộ vành la-zăng mới. Bộ vành này có thiết kế đa chấu thể thao, tương tự Hyundai Accent 2023. Đằng sau xe chỉ có một vài thay đổi nhỏ như cản sau được bao quanh bằng nẹp màu bạc mới. Bên dưới cản sau còn có bộ khuếch tán gió mới, tạo cảm giác thể thao hơn. Đèn phản quang của xe cũng được chuyển lên vị trí cao hơn trên cản sau. Trong khi đó, đèn hậu của xe được giữ nguyên thiết kế như cũ.Không gian nội thất của Hyundai Elantra 2024 có khá ít điểm mới. Chỉ có ghế của xe được bổ sung màu mới và dòng chữ Avante ở bên cạnh. Trong khi đó, vô lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí và cụm điều khiển trung tâm của mẫu sedan hạng C này được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Theo một số nguồn tin, Hyundai Elantra 2024 ở thị trường Hàn Quốc sẽ có thêm những tính năng tiện nghi và an toàn mới nhất, ví dụ như hệ thống quan sát toàn cảnh với camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe ở thị trường Hàn Quốc là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L dành cho Hyundai Elantra N 2023. Thứ ba là hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Trong khi đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L sẽ không được dùng cho mẫu sedan cỡ C này nữa. Thay đổi cuối cùng của Hyundai Elantra 2024 ở thị trường Hàn Quốc là phiên bản N-Line. Theo đó, N-Line sẽ được biến thành gói thiết kế dành cho mẫu xe này chứ không tách riêng thành một phiên bản như trước. Dự kiến, Hyundai Elantra 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Hàn Quốc trong tháng 3 này. Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu xe này mới được nâng cấp toàn diện vào cuối năm ngoái với 4 phiên bản cùng giá bán dao động từ 599 - 799 triệu đồng. Video: Xem trước mẫu sedan cỡ C - Hyundai Avante 2024.

