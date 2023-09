Cận cảnh Honda Transalp 750 vừa ra mắt Việt Nam, giá 309 triệu đồng

Honda Bigbike Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu Honda Transalp 750 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này đã từng được trưng bài tại sự kiện Honda Thanks Day tổ chức vào đầu năm 2023 và liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện của Honda. Tương tự như nhiều mẫu xe adventure tập trung vào khả năng vận hành trên đường địa hình, mẫu xe môtô Honda Transalp 750 2023 sở hữu chiều cao yên tương đối khó tiếp cận với vóc dáng của nhiều người Việt Nam. Chính vì vậy, chiếc xe này sẽ phù hợp với nhóm khách hàng có thể trạng cao lớn và đam mê khám phá các cung đường địa hình khó. Điểm đáng chú ý trên Honda Transalp 750 là khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng 755cc hoàn toàn mới có thiết kế nhỏ gọn. Bên trong hai trục khuỷu tạo với nhau một góc 270º mang tới âm thanh giống máy V-Twin. Ngoài ra, động cơ còn được trang bị công nghệ Unicam với trục cam đơn và piston được phủ lớp Niken-SiC. Hệ thống treo trên Honda Transalp 750 sử dụng của thương hiệu Showa bao gồm giảm xóc trước USD đường kính 43mm hành trình 200mm và phuộc sau Pro-link hành trình 190mm. Cặp vành trang bị trên xe có kích thước 21inch phía trước và 18inch phía sau. Hệ thống phanh gồm 2 kẹp phanh trước 2 piston đi kèm đĩa 310mm và kẹp phanh sau 1 piston đi kèm đĩa 256mm. Honda trang bị cho Transalp 750 màn hình TFT kích thước 5inch đi kèm tính năng kết nối với điện thoại thông minh. Xe được cung cấp 4 chế độ lái: Standard, Rain, Gravel và Rider Mode. Mỗi chế độ sẽ có những can thiệp khác nhau của các công nghệ hỗ trợ người lái như phanh động cơ, kiểm soát lực kéo, ABS và sức mạnh động cơ. Sau khi ra mắt tại, Honda Transalp 750 trở thành mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất so với các đối thủ trong phân khúc adventure cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, xe cũng sở hữu nhiều trang bị hiện đại vượt trội so với một số đối thủ khác. Đồng thời, khối động cơ được thừa hưởng từ nhiều công nghệ mang tới khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Tuy nhiên chiều cao yên sẽ là yếu tố khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc khi lựa chọn Honda Transalp 750.Giá xe Honda Transalp 750 2023 có mức niêm yết chính hãng là 307 triệu đồng tại Việt Nam với 2 tùy chọn màu sắc và được phân phối tại các đại lý Honda Bigbike Việt Nam. Mẫu xe phân khối lớn Honda Transalp 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sẽ được bán ra từ ngày 27/9/2023 tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda với chế độ bảo hành 2 năm và không giới hạn kilomet. Video: Giới thiệu Honda Transalp 750 hoàn toàn mới.

