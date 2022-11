Honda XL750 Transalp 2023 - huyền thoại hai bánh được hồi sinh

Tại triển lãm EICMA 2022 hiện đang diễn ra tại Ý, hãng Honda đã chính thức vén màn hàng loạt mẫu môtô. Trong đó, không thể không nhắc đến Honda XL750 Transalp 2023 mới. Transalp là dòng môtô phân khối lớn từng được hãng Honda ra mắt lần đầu tiên vào năm 1986. Đến nay, huyền thoại đã hồi sinh dưới cái tên Honda XL750 Transalp. Mẫu môtô này là sự kết hợp giữa động cơ hiệu suất cao, thiết kế hoàn toàn mới và những trang bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện nay. Cụ thể, "trái tim" của xe môtô Honda XL750 Transalp 2023 là động cơ xi-lanh đôi song song, dung tích 755cc hoàn toàn mới, dùng chung với CB750 Hornet. Động cơ với trục khuỷu 270 độ này tạo ra công suất tối đa 90,5 mã lực tại tua máy 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55,2 lb-ft tại tua máy 7.250 vòng/phút.Động cơ kết hợp với hệ thống điều khiển bướm ga điện tử Throttle By Wire (TBW), mang đến 4 chế độ lái (Sport, Standard, Rain, Gravel) và bộ ly hợp chống trượt. Ngoài ra, động cơ này còn có thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng thấp. Theo hãng Honda, mẫu môtô phân khối lớn này tiêu thụ lượng xăng trung bình 23 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km) và dùng bình xăng có dung tích 16,9 lít. Điểm nhấn tiếp theo của Honda XL750 Transalp 2023 là bộ khung chính dạng kim cương làm bằng thép chỉ nặng 18,3 kg, nhẹ hơn 10% so với CB500X. Trong khi đó, bộ khung phụ tích hợp được từ các ống thép cường độ cao. Tiếp đó là phuộc trước USD mang thương hiệu Showa SFF-CATM (Separate Function Fork-Cartridge) 43 mm với hành trình 200 mm và có thể chỉnh độ nén sẵn của lò xo theo trọng lượng. Đằng sau là giảm xóc Showa tùy chỉnh theo tải với hành trình 190 mm và đi kèm bình dầu. Giảm xóc kết nối với tay đòn thông qua hệ thống Pro-Link. Chưa hết, Honda XL750 Transalp 2023 còn được trang bị vành nan hoa 21 inch phía trước với phanh đĩa 310 mm và cùm phanh 2 piston. Đằng sau là vành 18 inch, đĩa phanh 256 mm và cùm phanh 1 piston. Xe có thể dùng lốp có săm Metzeler Karoo Street hoặc Dunlop Mixtour. Với chiều dài cơ sở 1.560 mm, mẫu mô tô phân khối lớn này có trọng lượng chỉ 208 kg. Việc quay đầu xe cũng khá dễ dàng vì Honda XL750 Transalp 2023 sở hữu góc đánh lái 42 độ và bán kính vòng quay tối thiểu 2,6 m. Trong khi đó, yên của xe khá thấp đối với một mẫu xe adventure vì có chiều cao chỉ 851 mm. Nếu muốn, khách hàng có thể mua thêm phụ kiện hạ thấp yên xuống còn 820 mm. Riêng dàn áo của xe vẫn được thiết kế với cảm hứng từ Honda Transalp đời đầu. Dàn áo này sở hữu thiết kế cân bằng giữa hiệu suất khí động lực học và khả năng cản gió. Trong khi đó, kính chắn gió của xe được tối ưu hóa khả năng cản gió và tầm nhìn đồng thời giảm sự nhiễu loạn không khí. Khách hàng có thể mua thêm kính chắn gió cao hơn và những phụ kiện cản gió bổ sung do hãng Honda cung cấp. Trước mặt người điều khiển là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 5 inch với nhiều chế độ hiển thị. Ngoài ra, màn hình này còn đóng vai trò giao diện cho hệ thống ra lệnh bằng giọng nói, hỗ trợ điện thoại thông minh Android của người điều khiển. Bên cạnh đó là hệ thống đèn LED từ trước ra sau. Đèn phía sau của xe còn có tính năng cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. Khi mua Honda XL750 Transalp 2023, khách hàng có thể chọn các gói phụ kiện là Urban, Touring, Adventure, Rally và Comfort. Mỗi gói sẽ kết hợp các phụ kiện như thùng đựng đồ, tính năng sang số nhanh, sưởi tay lái, tay dắt hoặc bàn đặt chân. Tương tự Honda CB750 Hornet, XL750 Transalp 2023 hiện chỉ bán ở thị trường châu Âu với các màu sơn xám nhám Matte Iridium Gray, đen nhám Mat Ballistic Black và phối 3 màu Ross White Tricolour. Hiện giá xe Honda XL750 Transalp 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Honda XL750 Transalp 2023.

