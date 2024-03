Cận cảnh Honda Prologue 2024 "không uống xăng", giá chỉ 985 triệu đồng

Vào năm 2023, sau khi tiết lộ hầu hết thông số kỹ thuật của Honda Prologue 2024 mới, hãng xe Nhật chỉ chừa lại duy nhất phần giá bán chi tiết là chưa thể công bố vì nhiều lý do khác nhau. Lúc đó, mẫu SUV điện đầu tiên của Honda tại Mỹ này được hứa hẹn sẽ có giá dưới 50.000 USD (tương đương 1,235 tỷ đồng) đối với phiên bản tiêu chuẩn. Đến nay, hãng mới chính thức báo giá xe Honda Prologue 2024 chi tiết và kết quả còn tốt hơn mong đợi. Theo đó, Honda Mỹ cho biết Prologue 2024 đủ điều kiện nhận ưu đãi tín dụng thuế trị giá 7.500 USD (tương đương 185 triệu đồng), áp dụng cho những xe nào được sản xuất sau ngày 26/2/2024, hoặc tất cả xe nếu thuê dài hạn. Với khoản tín dụng thuế này, giờ đây Honda Prologue 2024 bản cao cấp nhất EX 2WD chỉ có giá 39.900 USD (tương đương 985 triệu đồng), tức là ngang ngửa với một số đối thủ cùng tầm kích thước như Nissan Ariya hay Volkswagen ID.4. Bản EX 4WD với 2 mô-tơ điện tạo nên hệ dẫn động 4 bánh cũng chỉ có giá 42.900 USD (tương đương 1,06 tỷ đồng). Cao cấp hơn cấu hình EX là Touring, cũng được chia làm các biến thể 2WD (mô-tơ đơn) và 4WD (mô-tơ kép), có giá bán lẻ chính thức sau ưu đãi là 44.200 USD (1,09 tỷ đồng) và 47.200 USD (1,16 tỷ đồng). Cuối cùng là bản Elite Dual Motor AWD có giá chính thức chỉ 50.400 USD (1,24 tỷ đồng), chỉ cao hơn chút ít so với giá dự kiến dành cho bản tiêu chuẩn trước đây. Tất cả mức giá nêu trên đều chưa bao gồm phí vận chuyển xe tới tận nhà 1.395 USD (khoảng 35 triệu đồng). Ngoài ra, Honda còn cung cấp các gói sạc với nhiều lựa chọn, từ ưu đãi hỗ trợ tiền sạc dùng dịch vụ của EVgo, cho đến bán kèm bộ sạc di động hoặc lắp đặt trụ sạc công suất lớn tại nhà. Honda cũng hợp tác với Electrify America cung cấp ưu đãi sạc 60 kWh. Prologue thực chất được Honda phát triển cùng với sự hỗ trợ của tập đoàn GM. Do đó, mẫu xe này có rất nhiều điểm chung với Chevrolet Blazer EV, bởi cả hai đều sử dụng hệ thống khung gầm xe điện BEV3. Xét về kích thước, Prologue lớn hơn CR-V nhưng nhỏ hơn Pilot, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.877 x 1.989 x 1.643 mm, đi kèm chiều dài cơ sở đạt 3.094 mm. Honda Prologue 2024 có hai cấu hình với hệ dẫn động cầu trước (mô-tơ đơn) hoặc bốn bánh toàn thời gian (mô-tơ kép ở 2 cầu). Với phiên bản AWD, hệ thống truyền động của xe gồm hai mô-tơ điện nằm trên hai cầu, tạo ra công suất tổng cộng 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 451 Nm. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị cụm pin lithium-ion 85 kWh, xe có quãng đường di chuyển 483 km theo chu trình thử nghiệm EPA. Bên cạnh đó, nhờ khả năng sạc nhanh DC 155 kW, mẫu SUV này có thể đi được thêm 105 km chỉ trong 10 phút nạp điện. Video: Giới thiệu SUV điện Honda Prologue 2024 mới.

