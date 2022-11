Cận cảnh Honda Pilot 2023 - phiên bản phóng to của CR-V

Pilot hiện là mẫu SUV cỡ lớn nhất và mạnh nhất của thương hiệu Honda ở thị trường Mỹ. Để tiếp tục duy trì sức hút, Honda Pilot 2023 mới thế hệ thứ 4 đã ra mắt. Đây cũng là mẫu SUV thế hệ mới thứ 3 mà Honda ra mắt ở thị trường Mỹ trong năm nay, sau HR-V và CR-V. Được định vị cao hơn CR-V, mẫu xe SUV Honda Pilot 2023 sở hữu chiều dài 5.077 - 5.085 mm, chiều rộng 1.994 mm, chiều cao 1.800 - 1.829 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm, thay đổi theo phiên bản. So với Honda CR-V 2023, mẫu xe này có chiều dài cơ sở lớn hơn đến 190 mm. Ở thế hệ thứ 4, Pilot được áp dụng phong cách thiết kế ngoại thất khá giống với Honda CR-V 2023. Do đó, không quá lời khi gọi Honda Pilot 2023 là phiên bản phóng to của CR-V. Sự tương đồng với CR-V thế hệ mới được thể hiện khá rõ qua thiết kế đầu xe của Honda Pilot 2023. Theo đó, mẫu SUV này cũng được trang bị đầu xe thẳng đứng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn. Bên trong lưới tản nhiệt này là những mắt lưới hình tổ ong giống với Honda CR-V 2023. Trên đỉnh lưới tản nhiệt cũng có nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên, ăn sâu vào đèn pha như Honda CR-V mới. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED hình chữ nhật, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước, trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L" ngược. Ngay dưới khe gió này là 2 đèn sương mù trước hình tròn. Tiếp đó là hốc gió trung tâm cỡ lớn với tấm ốp gầm màu bạc bên dưới. Tương tự nắp ca-pô, sườn xe của Honda Pilot 2023 cũng có những đường gân dập nổi ấn tượng. Bên dưới là nẹp hốc bánh và nẹp sườn xe màu đen cùng các loại vành có đường kính 18 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản. Ở phía sau, mẫu SUV này được trang bị đèn hậu LED mới, nối liền với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp dòng chữ "Pilot" khá lớn. Ngoài ra, xe còn có cản sau mới với tấm ốp gầm màu bạc và cánh gió mui sơn cùng màu thân xe. Tại thị trường Mỹ, Honda Pilot 2023 có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm Sport, EX-L, TrailSport, Touring và Elite. Trong đó, TrailSport được quảng cáo là phiên bản sẵn sàng chạy off-road nên sở hữu khung gầm cứng vững hơn và chiều dài cơ sở lớn hơn. Ngoài ra, Honda Pilot TrailSport 2023 còn sở hữu ngoại hình hầm hố hơn các phiên bản còn lại. Theo đó, xe được sơn màu xanh dương Diffused Sky Blue cùng những chi tiết ngoại thất màu đen như nẹp trên đỉnh lưới tản nhiệt, nẹp khe gió, ốp gương chiếu hậu, đường chân kính, baga nóc và tay nắm cửa. Thêm vào đó là vành hợp kim 18 inch sơn màu xám, đi với lốp Continental TerrainContact AT 265/60R18 tiêu chuẩn. Bên trong Pilot thế hệ mới là không gian nội thất được hãng miêu tả là "cao cấp nhất trong số các mẫu SUV của Honda từ trước đến nay". Tuy nhiên, thiết kế nội thất của mẫu SUV này lại khá giống với những người anh em cùng thương hiệu như Honda CR-V, Civic và HR-V. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 10,2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch trên bản cao cấp nhất. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Trong khi đó, hệ thống định vị của xe được đơn giản hóa để trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên, Pilot 2023 không được trang bị cửa gió điều hòa nằm trải dài trên mặt táp-lô và trang trí bằng tấm lưới bên trên như những mẫu xe Honda đời mới khác. Thay vào đó, mẫu SUV này chỉ được trang bị cửa gió thông thường, nằm phía trên các núm xoay chỉnh điều hòa. Chưa hết, xe còn đi kèm sạc không dây, có thể hỗ trợ 2 điện thoại thông minh cùng một lúc. Riêng 2 bản Touring và Elite sẽ được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa với loa trầm. Với bản TrailSport, xe được dùng chỉ khâu màu cam trên ghế và vô lăng cùng thảm 4 mùa để bảo vệ nội thất khỏi bùn đất, cát hoặc tuyết. Tựa đầu ghế trước còn thêu dòng chữ "TrailSport" như dấu hiệu nhận biết. Nhờ kích thước lớn, Honda Pilot 2023 có thể chở tối đa lên đến 8 người với hàng ghế dài ở giữa. Nếu không cần chở nhiều người, hành khách có thể gập vị trí giữa của hàng ghế thứ hai xuống để tạo thành bệ tì tay trung tâm, tích hợp cả ngăn đựng cốc. Thậm chí, hành khách có thể tháo luôn vị trí giữa của hàng ghế thứ hai và cất xuống ngăn dưới sàn để tạo lối đi xuống phía sau. Dù hành khách chọn như thế nào thì hàng ghế thứ hai cũng có khoảng duỗi chân 600 mm. Hàng ghế này cũng có thể ngả thêm 4 độ so với trước, lên 10 độ. Phía sau hàng ghế cuối là khoang hành lý có thể tích 635 lít. Nếu gập cả hai hàng ghế sau, thể tích khoang hành lý sẽ tăng lên 3.219 lít, tăng 132 lít so với thế hệ cũ. Không chỉ tiện nghi và thực dụng hơn, Honda Pilot 2023 còn được cải thiện về mặt an toàn. Theo đó, xe được trang bị 8 túi khí tiêu chuẩn và gói trang bị an toàn chủ động Honda Sensing với camera 90 độ rộng hơn và radar góc rộng 120 độ. Hệ thống cảnh báo điểm mù, kiểm soát phanh ở tốc độ thấp, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đổ đèo đều có trên mẫu xe này. Đặc biệt, bản TrailSport còn có hệ thống TrailWatch mới, dùng 4 camera ngoại thất để giúp người lái tránh chướng ngoại vật nằm trong điểm mù. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Pilot 2023 là động cơ mạnh nhất của gia đình Honda. Ngoài ra, hãng Honda còn khẳng định đây là một trong những động cơ mượt mà nhất phân khúc. Cụ thể, mẫu SUV này dùng động cơ xăng V6, DOHC, 24 van, dung tích 3.5L hoàn toàn mới, tạo ra công suất tối đa 285 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. So với thế hệ cũ, động cơ chỉ mạnh hơn 5 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điều hướng mô-men xoắn i-VTM4 thế hệ thứ hai. Hệ dẫn động này có thể dồn 70% mô-men xoắn về bánh sau. Xe có tổng cộng 5 chế độ lái là Normal, Econ, Snow, Sport và Tow. Trong đó, chế độ Tow giúp xe có sức kéo lên đến 2.268 kg. Đáng tiếc là hiện giá xe Honda Pilot 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu SUV Honda Pilot 2023 mới.

