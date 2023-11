Honda Giorno+ 125 về Việt Nam, xe ga cỡ nhỏ giá gần 100 triệu đồng

Không lâu sau khi được tung ra thị trường Thái Lan, mẫu xe tay ga Honda Giorno+ 125 2023 mới vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này không do Honda Việt Nam (HVN) phân phối mà thông qua một số cửa hàng xe máy không chính hãng tại TP.HCM. Lô xe tay ga Honda Giorno+ 125 về Việt Nam có 2 phiên bản gồm bản CBS và ABS. Mức giá xe Honda Giorno+ 125 bán ra lần lượt 92,8 triệu và 97,8 triệu đồng. Mức giá bán này đang cao gấp đôi so với giá tại Thái Lan, khi phiên bản ABS có giá niêm yết 66.900 baht (khoảng gần 46 triệu đồng), còn phiên bản CBS có giá bán 61.900 baht (khoảng 42,5 triệu đồng). Ngoài ra, dựa trên phiên bản xe ga Honda Giorno+ 125 ABS, một số cửa hàng còn nhập về gói phụ kiện để gắn thêm nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của những khách hàng mua Honda Giorno+ 125 nhưng thích sự khác biệt, cá tính. Ngoài ra, Honda Giorno+ 125 cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh smartkey hiện đại. Hốc chứa đồ đầu xe của Giorno có kèm cả công sạc USB tiện dụng cho nhu cầu sạc smartphone, tablet... khi cần. Mẫu tay ga Honda Giorno+ 125 về Việt Nam còn sở hữu cốp chứa đồ rộng tới 30 lít phía dưới yên xe rất tiện lợi cho nhu cầu chứa đồ đạc, vật dụng. Về trang bị, Honda Giorno+ 125 sở hữu phanh đĩa trước, tang trống sau kèm công nghệ CBS phân bổ lực phanh đều hai bánh giúp tăng cường an toàn khi vận hành. Đối với phiên bản ABS xe có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp đảm bảo tốt hơn. Về sức mạnh, Honda Giorno+ 125 được trang bị động cơ eSP+ 125cc, làm mát bằng dung dịch, có thêm tính năng Idling Stop giúp tự động ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe quá 3 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe rơi vào 52,6 km/lít xăng. Thực tế, tên gọi Giorno đã được Honda sử dụng cho một mẫu xe tay ga 50cc sản xuất, phân phối tại Nhật Bản, mẫu xe này cũng từng được một số cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu không chính hãng phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, Honda Giorno+ 2023 mới lắp ráp tại Thái Lan mới được các cửa hàng xe máy tư nhân đưa về Việt Nam là mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang phong cách cổ điển đậm chất châu Âu vfa phù hợp với giới trẻ. Video: Xem chi tiết xe ga Honda Giorno+ 125 2023 mới.

