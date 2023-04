Cận cảnh Honda CR-V ES 4WD 2023 "ngon, bổ, rẻ" nhất phân khúc C

Màn ra mắt của Honda CR-V thế hệ mới tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý mạnh của cả báo giới lẫn người tiêu dùng. Ở thị trường này, xe có tổng cộng 5 phiên bản là E 2WD, ES 4WD, EL 4WD, e:HEV ES 2WD và e:HEV RS 4WD. Tuy nhiên, ở triển lãm BIMS 2023, hãng Honda chỉ trưng bày 2 phiên bản EL 4WD và e:HEV RS 4WD. Đến sự kiện lái thử dành cho phóng viên, Honda mới vén màn các phiên bản khác của CR-V thế hệ thứ 6. Một trong số đó là bản ES 4WD. Tương tự 2 phiên bản cũng được trang bị hệ dẫn động 4 bánh khác là EL 4WD và e:HEV RS 4WD, Honda CR-V ES 4WD 2023 mới sở hữu chiều dài 4.691 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.691 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm cùng chiều cao gầm 208 mm. So với 2 phiên bản dẫn động cầu trước là E 2WD và e:HEV ES 2WD, xe có chiều cao cũng như khoảng sáng gầm nhỉnh hơn 10 mm. Nhìn bên ngoài, Honda CR-V ES 4WD 2023 không có nhiều sự khác biệt so với phiên bản EL 4WD. Xe cũng có lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới tổ ong sơn màu đen bóng. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo của hãng Honda. Tiếp đến là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tuần tự. Đèn pha của xe còn có tính năng tự động bật/tắt và tự động chỉnh luồng sáng cao/thấp. Trong khi đó, ở khu vực cản trước mới, xe được trang bị hốc gió trung tâm rộng với mắt lưới tổ ong, khe gió nằm dọc ở hai góc và đèn sương mù LED nhỏ gọn Chưa hết, Honda CR-V ES 4WD 2023 còn có cần gạt nước tự động phía trước, vành 18 inch với thiết kế đa chấu, sơn màu bạc và lốp 235/60 R18. Thêm vào đó là gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tự động gập khi cửa khóa, tự động chỉnh khi lùi và tích hợp đèn báo rẽ. Đèn hậu LED, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, 2 đầu ống xả giả bằng thép không gỉ và tính năng tự động khóa cửa khi người lái rời khỏi xe cũng được trang bị cho phiên bản này. Ốp gương chiếu hậu, anten vây cá trên nóc và cánh gió mui của xe đều được sơn cùng màu với thân xe. Trong khi đó, cản trước, cản sau, viền hốc bánh và nẹp sườn xe lại được sơn màu đen. Bên trong Honda CR-V ES 4WD 2023 là không gian nội thất cũng có thiết kế gần như giống hệt bản EL 4WD. Tuy nhiên, bản ES 4WD chỉ được trang bị nội thất với 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi. Trong khi đó, bản EL 4WD đi kèm nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Nội thất của Honda CR-V ES 4WD 2023 được bọc da màu đen, đi kèm những chi tiết ốp gỗ và màu đen bóng trang trí trên mặt táp-lô cũng như tapi cửa. Ghế lái của xe có tính năng chỉnh điện 8 hướng và nhớ vị trí trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế sau của xe có thể gập 60:40 và trượt lên/xuống theo nhu cầu của hành khách. Điểm nhấn tiếp theo của Honda CR-V ES 4WD 2023 là vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, điều khiển bằng giọng nói Siri và lẫy chuyển số thể thao. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch trong khi màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, được đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngoài ra, Honda CR-V ES 4WD 2023 còn có những trang bị đáng chú ý khác như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu tự động chống chói, sạc điện thoại không dây, cổng sạc 12V, đèn đọc bản đồ LED phía trước, đèn LED đọc sách bật/tắt cảm ứng phía sau, 4 cổng USB (2 trước/2 sau), hệ thống âm thanh 8 loa, hệ thống đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama đóng/mở chỉnh điện và hệ thống kết nối Honda Connect. Về trang bị an toàn, Honda CR-V ES 4WD 2023 có đủ 8 túi khí (2 túi khí trước, 2 túi khí rèm, 2 túi khí bên sườn, 2 túi khí đầu gối), phanh đĩa trước/sau, camera 360 độ, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn (Honda LaneWatch), cảnh báo khi người lái mất tập trung, đèn cảnh báo phanh gấp và cảnh báo áp suất lốp. Thêm vào đó là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, cảnh báo/kiểm soát khi xe lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, điều chỉnh đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Đáng tiếc là Honda CR-V ES 4WD 2023 không có đèn pha thích ứng, đèn ôm cua chủ động, 4 cảm biến đỗ xe phía trước và 4 cảm biến đỗ xe phía sau như bản cao cấp. Tại Thái Lan, giá xe Honda CR-V ES 4WD 2023 khởi điểm từ 1,599 triệu Baht (khoảng 1,103 tỷ đồng). Xe có tổng cộng 5 màu sắc là xanh đậm Canyon River Blue, trắng Platinum White, xám Meteoroid Gray, bạc Lunar Silver và đen Crystal Black Pearl. Dự kiến, vào cuối năm nay, khoảng tháng 11/2023, Honda CR-V thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam như trước và có thêm cả phiên bản hybrid. Trên thực tế, Honda CR-V phiên bản hybrid hiện đã được thông quan tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 thế hệ mới.

