Cận cảnh Honda City hatchback 2024 từ 420 triệu đồng, có về Việt Nam?

Sau 1 năm trình làng phiên bản sedan Honda City thế hệ mới vào tháng 11 năm ngoái, mới đây Honda Thái Lan mới giới thiệu phiên bản Honda City Hatchback 2024 mới. Đây cũng là lần đầu tiên Honda City có thêm phiên bản hatchback tại Đông Nam Á. Theo công bố từ nhà sản xuất, Honda City bản hatchback 2024 có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.349 x 1.748 x 1.488 mm. Xét về kích thước, bản hatchback ngắn hơn hơn 208 mm và cao hơn 21 mm so với bản sedan. So với phiên bản cũ, Honda City hatchback 2024 có những sự thay đổi nhỏ ở ngoại thất như cụm lưới tản nhiệt và khe gió cản trước lớn hơn. Thiết kế khu vực đèn sương mù cũng được tinh chỉnh hầm hố hơn. Phía sau, xe có cụm đèn hậu với đồ họa tương tự bản sedan. Cản sau được bổ sung các cánh khuếch tán gió, mang lại dáng vẻ thể thao hơn. Tuy nhiên, những chi tiết ở phần thân xe đều tương đồng với bản sedan, đi kèm là bộ vành sơn đen (bản RS) hoặc hợp kim kích thước 15-16 inch. So với xe Honda City 2024 biến thể sedan, bản hatchback có không gian nội thất rộng rãi hơn hẳn, nhất là hàng ghế sau nhờ trục cơ sở được kéo dài thêm 59 mm, đạt 2.589mm. Bên cạnh đó, City hatchback 2024 còn có những lợi thế riêng biệt. Trên Honda City hatchback 2024 bản RS, khách hàng sẽ ấn tượng ngay với các chi tiết màu đỏ tạo điểm nhấn tại ghế ngồi, vô lăng, viền táp lô, táp pi cửa… Bề mặt táp lô nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch in chìm, các nút bấm chỉnh cơ được lược giản khá nhiều mang đến cái nhìn gọn gàng hơn. City hatchback 2024 sử dụng vô lăng đa chức năng 3 chấu bọc da có thể điều chỉnh 4 hướng. Riêng bản RS sẽ có thêm nút Cruise Control và lẫy chuyển số hiếm hoi trong phân khúc. Ngay phía sau là bảng đồng hồ gồm màn hình TFT 7 inch. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da lộn, ghế lái có thể chỉnh cơ 6 hướng trong khi ghế phụ điều chỉnh 4 hướng. Phiên bản hybrid của City hatchback có đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin LCD, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, gạt mưa tự động và camera LaneWatch quan sát điểm mù bên phụ.Xe được trang bị 4-6 túi khí tùy phiên bản và gói Honda Sensing bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp, ga tự động thông minh, đèn pha tự động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Honda City hatchback 2024 bản máy xăng được trang bị động cơ 1.0L tăng áp, công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm, đi kèm hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản hybrid có máy xăng 1.5L đi kèm mô-tơ điện phụ trợ, cho tổng công suất 124 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, hộp số e-CVT. Tại thị trường Thái Lan, xe được phân phối cả bản máy xăng và hybrid với tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm 3 bản chạy xăng và 2 bản hybrid. Mức giá xe Honda City hatchback 2024 tương đương từ 420 - 560 triệu đồng. Hiện nhiều khách hàng Việt cũng tỏ ra thích thú với biến thể này và hy vọng xe có thể bán ra tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Honda City hatchback thế hệ mới.

Sau 1 năm trình làng phiên bản sedan Honda City thế hệ mới vào tháng 11 năm ngoái, mới đây Honda Thái Lan mới giới thiệu phiên bản Honda City Hatchback 2024 mới. Đây cũng là lần đầu tiên Honda City có thêm phiên bản hatchback tại Đông Nam Á. Theo công bố từ nhà sản xuất, Honda City bản hatchback 2024 có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.349 x 1.748 x 1.488 mm. Xét về kích thước, bản hatchback ngắn hơn hơn 208 mm và cao hơn 21 mm so với bản sedan. So với phiên bản cũ, Honda City hatchback 2024 có những sự thay đổi nhỏ ở ngoại thất như cụm lưới tản nhiệt và khe gió cản trước lớn hơn. Thiết kế khu vực đèn sương mù cũng được tinh chỉnh hầm hố hơn. Phía sau, xe có cụm đèn hậu với đồ họa tương tự bản sedan. Cản sau được bổ sung các cánh khuếch tán gió, mang lại dáng vẻ thể thao hơn. Tuy nhiên, những chi tiết ở phần thân xe đều tương đồng với bản sedan, đi kèm là bộ vành sơn đen (bản RS) hoặc hợp kim kích thước 15-16 inch. So với xe Honda City 2024 biến thể sedan, bản hatchback có không gian nội thất rộng rãi hơn hẳn, nhất là hàng ghế sau nhờ trục cơ sở được kéo dài thêm 59 mm, đạt 2.589mm. Bên cạnh đó, City hatchback 2024 còn có những lợi thế riêng biệt. Trên Honda City hatchback 2024 bản RS, khách hàng sẽ ấn tượng ngay với các chi tiết màu đỏ tạo điểm nhấn tại ghế ngồi, vô lăng, viền táp lô, táp pi cửa… Bề mặt táp lô nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch in chìm, các nút bấm chỉnh cơ được lược giản khá nhiều mang đến cái nhìn gọn gàng hơn. City hatchback 2024 sử dụng vô lăng đa chức năng 3 chấu bọc da có thể điều chỉnh 4 hướng. Riêng bản RS sẽ có thêm nút Cruise Control và lẫy chuyển số hiếm hoi trong phân khúc. Ngay phía sau là bảng đồng hồ gồm màn hình TFT 7 inch. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da lộn, ghế lái có thể chỉnh cơ 6 hướng trong khi ghế phụ điều chỉnh 4 hướng. Phiên bản hybrid của City hatchback có đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin LCD, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, gạt mưa tự động và camera LaneWatch quan sát điểm mù bên phụ. Xe được trang bị 4-6 túi khí tùy phiên bản và gói Honda Sensing bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp, ga tự động thông minh, đèn pha tự động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Honda City hatchback 2024 bản máy xăng được trang bị động cơ 1.0L tăng áp, công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm, đi kèm hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản hybrid có máy xăng 1.5L đi kèm mô-tơ điện phụ trợ, cho tổng công suất 124 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, hộp số e-CVT. Tại thị trường Thái Lan, xe được phân phối cả bản máy xăng và hybrid với tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm 3 bản chạy xăng và 2 bản hybrid. Mức giá xe Honda City hatchback 2024 tương đương từ 420 - 560 triệu đồng. Hiện nhiều khách hàng Việt cũng tỏ ra thích thú với biến thể này và hy vọng xe có thể bán ra tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Honda City hatchback thế hệ mới.