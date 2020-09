Cận cảnh Ford F-450 Super Duty hơn 6 tỷ đồng tại Việt Nam

Không giống đàn em Ford F-150 vốn khá thịnh hành tại Việt Nam, bán tải Ford F-450 Super Duty có số lượng đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam, trong số đó phiên bản Limited hiện chỉ có 2 chiếc. Ít người Việt nghĩ đến việc mua xe bán tải này bởi kích thước to lớn đồ sộ của xe với chiều dài cơ sở 4,4 m và chiều dài tổng thể lên đến 6,7 m, đây chính là trở ngại của Ford F-450 Super Duty ngay cả tại quê nhà Bắc Mỹ. Chưa hết, chiếc Ford F-450 Super Duty đời 2018 này có tổng trọng lượng lên đến 4,5 tấn và để có thể đảm bảo cho việc vận hành chiếc xe này, Ford đã trang bị cho nó khối động cơ dầu V8 dung tích 6.7 lít Power Stroke, OHV cho công suất tối đa lên đến 450 mã lực tại 2.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 1.267 Nm có được ngay ở vòng tua rất thấp 1.800 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp TorqShift. Điều này giúp chiếc bán tải to lớn này có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ chỉ trong 8 giây. Ngoài ra, Ford F-450 Super Duty Limited có sức kéo tối đa lên đến 13,6 tấn, tương đương một chiếc máy bay phản lực F-35. Tại Mỹ, dòng xe Ford F-450 Super Duty bán ra thị trường với nhiều phiên bản khác nhau như: XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum và cuối cùng là Limited. Mức giá xe Ford F-450 Super Duty khởi điểm tại thị trường quê nhà mỹ cũng không hề rẻ, nó dao động trong khoảng 46.375 – 75.585 USD (tương đương 1,07 – 1,7 tỉ đồng) cho phiên bản cao cấp nhất Limited và có thể chạm mức giá hơn 90.000 USD với những tùy chọn đi kèm. Ford F-450 Super Duty phiên bản Limited đã đặt ra các tiêu chuẩn sang trọng cho phân khúc xe bán tải hạng nặng cao cấp, nó hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe đồng hương Chevrolet Silverado 3500HD và Ram 3500 Longhorn. Theo nhiều thông tin, chiếc Ford F-450 Super Duty này hiện vẫn chưa có chủ nhân tại Việt Nam. Với kích thước to lớn như vậy, chủ nhân chiếc xe này chắc chắc không thể dùng nó với mục đích di chuyển trong phố, nó thích hợp di chuyển đường dài và chuyên chở nhiều hàng hóa có kích thước lớn. Tất nhiên, ít có ai bỏ ra tới 6 tỉ đồng để mua chiếc bán tải ngoại cỡ này phục vụ cho việc chở hàng. Video: Giới thiệu "khủng long" Ford F-450 Super Duty Limited 2020.

