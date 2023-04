Cận cảnh Ford Everest Wildtrak 2023 giá 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Ford đã chính thức công bố thông tin và hình ảnh của mẫu xe Everest Wildtrak mới tại Việt Nam, hiện mẫu SUV cỡ trung này đã được đưa về đại lý chính hãng. Việt Nam là thị trường thứ 3 trên thế giới đón nhận Ford Everest Wildtrak 2023 mới, sau New Zealand và Thái Lan. Đây đồng thời cũng là bản trang bị cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest tại Việt Nam hiện nay. Với sự xuất hiện của Wildtrak, dòng SUV cỡ trung này hiện có tổng cộng 5 phiên bản. Trước đó, Ford Everest 2023 tại Việt Nam đã có 4 phiên bản là Ambiente, Sport, Titanium và Titanium+. So với các phiên bản còn lại, Ford Everest Wildtrak 2023 sở hữu ngoại hình khác biệt đáng kể. Đúng như tên gọi, mẫu SUV này được thiết kế theo phong cách tương tự xe bán tải Ford Ranger Wildtrak. Cũng như Ranger Wildtrak, Ford Everest Wildtrak mới có màu sơn Vàng Luxe đặc trưng. Ngoài ra, xe còn có 3 màu sắc nữa là Đen, Trắng tuyết và Đỏ cam. Bên cạnh đó, Ford Everest Wildtrak 2023 còn có những chi tiết ngoại thất màu xám Bolder Grey như cản trước chữ "H", viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh xe, ốp mang cá và ốp gương chiếu hậu. Ngay cả lưới tản nhiệt của xe cũng được làm mới với thiết kế dành riêng cho phiên bản Wildtrak. Trong khi đó, logo "Wildtrak" màu đen xuất hiện trên nắp ca-pô, cửa trước và cốp sau như đặc điểm nhận dạng của xe. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Everest Wildtrak 2023 là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 6 chấu kép phay xước mới. Bên cạnh đó là bậc bước hai bên có thêm các chi tiết thiết kế bằng thép và giá nóc dạng gờ nổi làm bằng hợp kim. Tiến vào bên trong xe, người lái sẽ bắt gặp khoang hành khách kết hợp giữa chất liệu da màu đen và những chi tiết màu cam Cyber Orange tương phản. Màu cam này xuất hiện trên mặt táp-lô, cửa ra vào, bảng điều khiển kỹ thuật số, cần số điện tử và logo Wildtrak ở lưng ghế trước. Các trang bị tiện nghi của Ford Everest Wildtrak 2023 tại Việt Nam gồm có ghế lái và ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 8 loa cũng như sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe cũng đầy đủ với hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0; hệ thống cảnh báo điểm mù với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ phanh xe; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi và giữ làn đường; cảnh báo lệch làn đường; camera 360 độ và đèn pha LED ma trận tiêu chuẩn, có tính năng chống chói cho các phương tiện đi ngược chiều. Tại Việt Nam, giá xe Ford Everest Wildtrak 2023 có mức bán ra từ 1,499 tỷ đồng với màu sơn Đen. Trong khi đó, 3 phiên bản màu Trắng tuyết, Đỏ cam và Vàng Luxe có giá 1,506 tỷ đồng, đắt hơn 7 triệu đồng. Dự kiến, xe sẽ được giao tới tay khách hàng từ tuần đầu tiên của tháng 5/2023. Kể từ ngày 1/4/2023, dòng xe Ford Everest tại Việt Nam đã được điều chỉnh giá bán. Theo đó, giá bán của dòng xe này ở 3 bản Sport, Titanium và Titanium+ tăng từ 12 - 16 triệu đồng. Giá bán mới của dòng xe Ford Everest 2023 ở 3 bản Sport, Titanium và Titanium+ hiện dao động từ 1,178 - 1,475 tỷ đồng. Video: Ford Everest Wildtrak từ 1,499 tỷ vừa ra mắt Việt Nam.

