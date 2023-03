Ford Everest Wildtrak 2023 từ 1,3 tỷ tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 vừa khai mạc vào ngày 21/3, ngoài Ranger Stormtrak, hãng xe Mỹ còn giới thiệu dòng xe Ford Everest Wildtrak 2023 mới với khách hàng Thái Lan. Ở thị trường này, Wildtrak sẽ được định vị như bản trang bị cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest 2023, nằm phía trên bản Titanium+. Mẫu xe SUV Ford Everest Wildtrak 2023 đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường New Zealand vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ được bán tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 4 năm nay. Hiện các đại lý ở Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc dành cho Ford Everest Wildtrak mới. Tương tự xe ở New Zealand, Ford Everest Wildtrak 2023 cũng sở hữu phong cách thiết kế giống với Ranger Wildtrak. Nhờ đó, phiên bản mới của dòng SUV cỡ trung này sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất đậm chất off-road hơn. Tương tự Ranger Wildtrak, Ford Everest Wildtrak 2023 cũng sở hữu màu sơn ngoại thất vàng Luxe Yellow, kết hợp với những điểm nhấn màu xám Bolder Grey đặc trưng. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt dành riêng cho phiên bản này cũng như tem chữ nổi "Wildtrak" màu đen trên nắp ca-pô... ... cửa trước và cửa cốp sau. Bộ vành hợp kim 20 inch mới với thiết kế 6 chấu kép, phay xước 2 màu cũng là đặc điểm nhận dạng của Ford Everest Wildtrak mới. Những trang bị ngoại thất còn lại của Ford Everest Wildtrak 2023 bao gồm đèn pha Matrix LED với tính năng tự động bật tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng để chống chói, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", đèn sương mù LED, đèn hậu LED, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện rảnh tay. Bước vào bên trong Ford Everest Wildtrak 2023, khách hàng Thái Lan sẽ bắt gặp ghế bọc da pha da lộn màu đen với viền chỉ khâu màu cam Cyber Orange tương phản. Ở lưng ghế trước còn xuất hiện dòng chữ ""Wildtrak" màu cam. Mặt táp-lô của xe cũng đi kèm chỉ khâu màu cam. Là bản cao cấp nhất nên Ford Everest Wildtrak 2023 đương nhiên không thiếu trang bị nội thất. Theo đó, xe sở hữu hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế cuối gập chỉnh điện... ... bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và điều khiển bằng giọng nói. Tiếp đến là sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu tự động chống chói tích hợp cổng USB, hệ thống đèn viền nội thất, 4 cổng USB, hệ thống âm thanh 8 loa... ... cần số điện tử, phanh tay điện tử, 3 ổ điện 12V và 1 ổ điện 230V (400W). Trang bị an toàn của Ford Everest Wildtrak 2023 khá quen thuộc với 7 túi khí, cảnh báo khoảng cách đỗ xe trước/sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp và giảm thiểu lật xe. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đèn pha thông minh, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động sau va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, ngăn va chạm khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật và hỗ trợ đỗ xe tự động. Động cơ của Ford Everest Wildtrak 2023 tại thị trường Thái Lan cũng không có gì mới, vẫn là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L tương tự bản Titanium+, tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 2 cầu và hệ thống kiểm soát địa hình. Mẫu SUV cỡ trung này ở Thái Lan không có động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L như tại New Zealand. Tại thị trường Thái Lan, Ford Everest Wildtrak 2023 có 6 màu sắc là đen, bạc, xám, trắng, vàng và cam. Trong đó, 3 màu trắng, vàng và cam có giá 12.000 Baht (khoảng 8 triệu đồng).Giá xe Ford Everest Wildtrak 2023 tại Thái Lan là 1,399 triệu baht (khoảng 1,3 tỷ đồng). Trong khi đó, giá dự kiến của phiên bản tương ứng ở Việt Nam là 1,5 tỷ đồng, cao nhất phân khúc, đắt hơn bản Titanium+. Video: Ra mắt Ford Everest Wildtrak 2023 tại Thái Lan.

