Cận cảnh Ford Everest Titanium 4x2 2023 gần 1,3 tỷ tại Việt Nam

Ford Everest 2023 Thế Hệ Mới được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2022 và ngay lập tức nhận được sự yêu mến, tin tưởng lựa chọn từ người tiêu dùng nhờ sự cải tiến vượt trội về thiết kế nội ngoại thất, khả năng vận hành mạnh mẽ và các công nghệ an toàn, thông minh dẫn đầu trong phân khúc. Everest Thế Hệ Mới hiện đang chiếm được gần 50% thị phần phân khúc. Phiên bản Ford Everest Titanium 4x2 2023 mới được nâng cấp là sự kết hợp hài hoà giữa thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi và khả năng vận hành ưu việt đem tới sự phấn khích cho khách hàng trong những chuyến phiêu lưu. Các công nghệ và tính năng an toàn dẫn đầu phân khúc sẽ giúp mọi hành trình của bạn đều trở nên tiện nghi và dễ dàng. Điểm nhấn công nghệ được trang bị trên phiên bản Titanium 4x2 mới là gói tính năng hỗ trợ người lái, bao gồm một loạt các tính năng an toàn và hỗ trợ toàn diện giúp chủ sở hữu Everest tự tin hơn khi cầm vô lăng. Cụ thể, Camera 360 độ: giúp người lái có thể quan sát toàn cảnh, loại bỏ hoàn toàn điểm mù xung quanh xe. Đèn pha Chống chói Tự động: Thay đổi góc chiếu sáng tự động để tránh gây chói mắt cho phương tiện giao thông ngược chiều mà người lái không cần phải can thiệp. Kiểm soát Hành trình Thích ứng với tính năng Dừng và Đi (Adaptive Cruise Control with Stop and Go): hệ thống cho phép người lái lựa chọn tốc độ mong muốn cho xe đồng thời duy trì một khoảng cách nhất định với xe phía trước và thậm chí sẽ dừng xe hoàn toàn nếu cần. Khi phương tiện phía trước thay đổi tốc độ, xe sẽ dần thay đổi tương ứng cho đến khi đạt được tốc độ và khoảng cách đã cài đặt trước. Cảnh báo Điểm mù kết hợp Cảnh báo có xe cắt ngang (BLIS & RCTA): theo dõi các vị trí bị khuất tầm nhìn ở xung quanh xe và cảnh báo cho người lái khi phát hiện có phương tiện di chuyển trong khu vực này. Cũng như cảnh báo những nguy cơ có thể va chạm khi lùi xe. Cảnh báo Lệch làn và Hỗ trợ Duy trì Làn đường (LKA & LDW): hệ thống cảnh báo người lái khi nhận biết khi xe có nguy cơ đi lệch khỏi làn đường hiện tại và chủ động hỗ trợ đánh lái để đưa xe xe trở lại đúng làn đang di chuyển. Hệ thống Cảnh báo Va chạm và Hỗ trợ Phanh Khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật (FCW & AEB): Hệ thống đưa ra cảnh báo sớm cho người lái về nguy cơ va chạm bằng âm thanh, hình ảnh và tự động phanh xe trong tình huống khẩn cấp để tránh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của va chạm. Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ: “Mục tiêu của Ford là mang đến cho khách hàng một phương tiện vận hành linh hoạt, tiện nghi, an toàn trong nhiều điều kiện lái khác nhau. Bằng cách bổ sung hàng loạt tính năng cho phiên bản Titanium 4x2 được yêu thích, khách hàng có thể tự tin khi lái xe..." "Dù là trong đô thị, trên những cung đường cao tốc hay trong những chuyến khám phá núi rừng, Everest Titanium 4x2 nâng cấp với bộ công nghệ tiên tiến sẽ giúp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời hơn nữa”, ông Ruchik Shah cho biết thêm. Ngoài ra, trên mẫu xe này - công nghệ hỗ trợ người lái được thiết kế để giảm bớt sự căng thẳng khi lái xe với các tính năng an toàn và tiện nghi kết hợp giúp kiểm soát tối đa hành trình, mang đến sự lựa chọn tối ưu, cho cảm giác lái tự tin, giúp người điều khiển tận hưởng trọn vẹn những hành trình thú vị. Phiên bản Titanium 4x2 nâng cấp sử dụng động cơ diesel 2.0L turbo và hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này đem lại công suất tối đa 170PS ở 3500 vòng/phút, và mô men xoắn cực đại 405Nm ở dải vòng tua 1750 – 2500 vòng/phút. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giúp khách hàng có được khả năng vận hành tốt đồng thời tiết kiệm chi nhiên liệu và chi phí sở hữu. Chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest được gia tăng giúp các nhà thiết kế có thể tạo ra ngoại hình mạnh mẽ cơ bắp cho Everest Thế Hệ Mới. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua hệ thống đèn LED hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang suốt chiều rộng của xe, tạo nên vẻ chắc chắn và nam tính. Nhìn từ hai bên, các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các vòm bánh xe được mở rộng, tạo sự cơ bắp cho thiết kế tổng thể. Sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, linh hoạt nhưng Everest Thế Hệ Mới có không gian nội thất sang trọng, tinh xảo và đa dụng. Phiên bản Titanium 4x2 nâng cấp cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, đi kèm màn hình trung tâm 12 inch với hệ điều hành SYNC 4A mới nhất cho phép hiển thị đồng thời nhiều nội dung giúp việc quan sát thông tin trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Bên cạnh những cải tiến về sản phẩm, Ford còn tập trung phát triển các dịch vụ và ứng dụng mới nhằm đem đến trải nghiệm sở hữu dễ dàng và hữu ích cho khách hàng, cùng với đó là cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe. Minh chứng cho cam kết trên là các dịch vụ tiện ích như: Giao và nhận xe tận nơi, Hỗ trợ cho mượn xe khi thực hiện dịch vụ, Bảo dưỡng nhanh và Bảo dưỡng lưu động, Chuyên gia tư vấn sản phẩm chuyên trách, và một ứng dụng quan trọng là FordPass được kết nối với chiếc xe của bạn 24/7 giúp việc chăm sóc và sở hữu xe thuận tiện hơn nhiều. Khách hàng có thể đặt dịch vụ với Đại lý Ford ưa thích bằng cách sử dụng giải pháp trực tuyến trên trang website Ford. Những chiếc Everest Titanium 4x2 mới sẽ được giao tới tay khách hàng từ tháng 01/2023, mức giá xe Ford Everest Titanium 4x2 2023 đã bao gồm VAT là 1.286.000.000 đồng. Các lựa chọn ngoại thất màu Trắng Tuyết hoặc Cam Đỏ và lựa chọn nội thất màu Nâu Hạt Dẻ sẽ tăng thêm 7.000.000 đồng. Video: So sánh Fortuner Legender vs Ford Everest Titanium 2023.

