Cận cảnh Ford Everest Platinum 2024 tại Việt Nam, hơn 1,5 tỷ đồng

Ford Everest Platinum 2024 mới đã lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam vào hồi tháng 3/2024. Tuy nhiên đến nay, Ford Việt Nam mới chính thức ra mắt và công bố giá bán của Everest Platinum mới. Cụ thể, mức giá xe Ford Everest Platinum tại Việt Nam bán ra chính hãng là 1,545 tỷ đồng. So với bản Wildtrak, Everest Platinum mới có giá cao hơn 46 triệu đồng. Đồng thời, Platinum cũng thay thế Wildtrak để trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest. Sự xuất hiện của bản Platinum mới sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi tìm đến mẫu SUV hạng trung của thương hiệu Mỹ. Ngoài ra, bản cao cấp mới với thiết kế và trang bị ấn tượng hơn còn hứa hẹn cải thiện sức cạnh tranh của Ford Everest trước những đối thủ cùng phân khúc. Bên ngoài, mẫu xe SUV Ford Everest Platinum tạo sự khác biệt với các phiên bản còn lại bằng một số thay đổi trong thiết kế. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt thiết kế mới với các mắt lưới mạ crôm, tạo cảm giác sang trọng hơn. Ở bên sườn, xe có thêm bộ vành hợp kim 20 inch mới. Đây là mẫu xe dùng bộ mâm có kích thước lớn nhất trong phân khúc SUV hạng trung tại Việt Nam hiện nay. Chưa hết, hãng Ford còn bố trí dòng chữ "Platinum" ở nhiều vị trí xung quanh xe như nắp ca-pô, cửa trước và cửa cốp. Bên cạnh đó là tính năng chiếu sáng đa vùng Zone Lighting, cho phép người lái bật đèn bên ngoài xe theo vùng để phục vụ các hoạt động ngoài trời vào buổi đêm khi cần. So với ngoại thất, nội thất của Ford Everest Platinum có nhiều thay đổi đáng chú ý hơn. Tại đây, xe được trang bị họa tiết vân gỗ Maple cao cấp trên mặt táp-lô, logo Platinum dạng 3D được đặt ở nhiều vị trí và ghế bọc da khâu quả trám. Điểm nhấn tiếp theo của Everest Platinum nằm ở ghế trước chỉnh điện 10 hướng/thông hơi/sưởi ấm, ghế lái nhớ 3 vị trí và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa. Hàng ghế thứ hai của xe đã được bổ sung tính năng sưởi trong khi hàng ghế thứ 3 có thể gập điện. Không chỉ sang trọng, nội thất của phiên bản này còn đảm bảo sự thực dụng với 3 hàng ghế rộng rãi và khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 876 lít. Khi gập cả 2 hàng ghế sau, con số này tăng lên 1.796 lít. Những trang bị quen thuộc khác của dòng Ford Everest như đèn pha LED Matrix, màn hình giải trí cảm ứng dạng dọc kích thước 12 inch với kết nối SYNC 4A, đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, cần số điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây cũng có ở bản Platinum. Trong khi đó, các tính năng an toàn của xe cũng đa dạng với 7 túi khí, nhắc nhở đeo dây an toàn ở tất cả các vị trí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật và cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của phiên bản Platinum vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Ngoài ra, Ford Everest Platinum còn có hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái. Ford Everest Platinum sẽ được phân phối với 4 màu sơn là nâu, trắng, đen và xám. Xe dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng Việt Nam từ đầu tháng 5/2024. 100 khách hàng đầu tiên mua Everest Platinum sẽ nhận được ưu đãi là Thẻ du lịch điện tử trị giá 10 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe SUV Ford Everest Platinum 2024 tại Việt Nam.

Ford Everest Platinum 2024 mới đã lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam vào hồi tháng 3/2024. Tuy nhiên đến nay, Ford Việt Nam mới chính thức ra mắt và công bố giá bán của Everest Platinum mới. Cụ thể, mức giá xe Ford Everest Platinum tại Việt Nam bán ra chính hãng là 1,545 tỷ đồng. So với bản Wildtrak, Everest Platinum mới có giá cao hơn 46 triệu đồng. Đồng thời, Platinum cũng thay thế Wildtrak để trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest. Sự xuất hiện của bản Platinum mới sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng khi tìm đến mẫu SUV hạng trung của thương hiệu Mỹ. Ngoài ra, bản cao cấp mới với thiết kế và trang bị ấn tượng hơn còn hứa hẹn cải thiện sức cạnh tranh của Ford Everest trước những đối thủ cùng phân khúc. Bên ngoài, mẫu xe SUV Ford Everest Platinum tạo sự khác biệt với các phiên bản còn lại bằng một số thay đổi trong thiết kế. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt thiết kế mới với các mắt lưới mạ crôm, tạo cảm giác sang trọng hơn. Ở bên sườn, xe có thêm bộ vành hợp kim 20 inch mới. Đây là mẫu xe dùng bộ mâm có kích thước lớn nhất trong phân khúc SUV hạng trung tại Việt Nam hiện nay. Chưa hết, hãng Ford còn bố trí dòng chữ "Platinum" ở nhiều vị trí xung quanh xe như nắp ca-pô, cửa trước và cửa cốp. Bên cạnh đó là tính năng chiếu sáng đa vùng Zone Lighting, cho phép người lái bật đèn bên ngoài xe theo vùng để phục vụ các hoạt động ngoài trời vào buổi đêm khi cần. So với ngoại thất, nội thất của Ford Everest Platinum có nhiều thay đổi đáng chú ý hơn. Tại đây, xe được trang bị họa tiết vân gỗ Maple cao cấp trên mặt táp-lô, logo Platinum dạng 3D được đặt ở nhiều vị trí và ghế bọc da khâu quả trám. Điểm nhấn tiếp theo của Everest Platinum nằm ở ghế trước chỉnh điện 10 hướng/thông hơi/sưởi ấm, ghế lái nhớ 3 vị trí và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa. Hàng ghế thứ hai của xe đã được bổ sung tính năng sưởi trong khi hàng ghế thứ 3 có thể gập điện. Không chỉ sang trọng, nội thất của phiên bản này còn đảm bảo sự thực dụng với 3 hàng ghế rộng rãi và khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 876 lít. Khi gập cả 2 hàng ghế sau, con số này tăng lên 1.796 lít. Những trang bị quen thuộc khác của dòng Ford Everest như đèn pha LED Matrix, màn hình giải trí cảm ứng dạng dọc kích thước 12 inch với kết nối SYNC 4A, đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, cần số điện tử, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc điện thoại không dây cũng có ở bản Platinum. Trong khi đó, các tính năng an toàn của xe cũng đa dạng với 7 túi khí, nhắc nhở đeo dây an toàn ở tất cả các vị trí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật và cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của phiên bản Platinum vẫn là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Ngoài ra, Ford Everest Platinum còn có hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái. Ford Everest Platinum sẽ được phân phối với 4 màu sơn là nâu, trắng, đen và xám. Xe dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng Việt Nam từ đầu tháng 5/2024. 100 khách hàng đầu tiên mua Everest Platinum sẽ nhận được ưu đãi là Thẻ du lịch điện tử trị giá 10 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe SUV Ford Everest Platinum 2024 tại Việt Nam.