Cận cảnh Daihatsu Terios chỉ từ 373 triệu đồng, “em ruột” Toyota Rush

Thương hiệu Daihatsu đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe Terios ở thị trường Indonesia. Daihatsu Terios 2023 mới chính là mẫu xe được phát triển chung với Toyota Rush - mẫu MPV từng bán ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe MPV Daihatsu Terios 2023 trên thực tế chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ. Nguyên nhân là bởi theo hãng Daihatsu, thị trường Indonesia vẫn đón nhận Terios thế hệ hiện tại. Qua nghiên cứu thị trường, Daihatsu phát hiện khách hàng ở phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Indonesia chỉ cần những tính năng mới thay vì các thay đổi lớn về mặt thiết kế. Do đó, ở phiên bản mới, mẫu MPV giá rẻ này chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế và trang bị. Cụ thể, ở khu vực bên ngoài, Daihatsu Terios 2023 được bổ sung lưới tản nhiệt và cản trước mới, đèn pha với những điểm nhấn màu khói, dải đèn LED định vị ban ngày cũng như vành la-zăng khác biệt. Lưới tản nhiệt của xe có thêm những chi tiết mạ crôm bên trong và vành la-zăng sở hữu đường kính 17 inch. Bên trong xe, Daihatsu Terios 2023 được trang bị nội thất màu đen chủ đạo. Ghế của xe được bọc da pha nỉ với viền chỉ màu đỏ tạo cảm giác thể thao hơn. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và sạc điện thoại không dây. Động cơ của Daihatsu Terios 2023 không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng máy xăng có mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, DOCH, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau RWD. Ngay cả trang bị an toàn của mẫu MPV này cũng không khác biệt quá nhiều so với phiên bản cũ. Xe chỉ có thêm 6 túi khí trong khi những trang bị còn lại giữ nguyên, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Thuộc thế hệ thứ ba, Daihatsu Terios 2023 cũng có chiều dài 4.435 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.705 mm, chiều dài cơ sở 2.685 mm và chiều cao gầm 220 mm. Với kích thước này, xe được định vị thấp hơn so với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz. Tại thị trường Indonesia, giá xe Daihatsu Terios 2023 cho 10 bản trang bị với mức bán dao động từ 236,5 - 303,25 triệu Rupiah (khoảng 373 - 479 triệu đồng), tăng nhẹ so với trước. Sau mẫu xe này, dự kiến sẽ đến Toyota Rush được bổ sung phiên bản mới ở thị trường Indonesia. Trong khi đó, Toyota Rush đã bị ngừng bán ở Việt Nam từ năm ngoái. Trong khi 2 người anh em Hilux và Wigo đã quay trở lại Việt Nam sau một thời gian vắng bóng thì Rush có lẽ sẽ không tái xuất ở nước ta. Video: Terios của Daihatsu có nồi đồng cối đá hay không?

