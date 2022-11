Cận cảnh Chevrolet Tahoe 2007 - “đặc vụ” Mỹ đời cũ gần 1 tỷ đồng

Tại thị trường quốc tế đặc biệt là Mỹ, cái tên Chevrolet Tahoe cỡ lớn thường xuất hiện dưới hình ảnh xe công vụ, cảnh sát, đặc nhiệm,... và được biết tới là xe dành cho “đặc vụ Mỹ”. Tahoe đánh vào thị hiếu khách hàng là những gia đình cần một chiếc xe có không gian rộng rãi, tiện nghi, có sức kéo mạnh mẽ cùng khả năng đi địa hình offroad tuyệt vời. Mới đây, một chiếc Chevrolet Tahoe đời 2007 đã được rao bán với giá gần 1 tỷ đồng ở Hà Nội. Dù đã trải qua hơn 15 năm, ODO đạt hơn 91.000 km nhưng phần nội ngoại thất của xe vẫn rất đẹp và sẵn sàng đón chờ chủ nhân tiếp theo. Tổng quan bên ngoài của Tahoe thế hệ thứ ba hầm hố với những đường nét góc cạnh đúng chuẩn xe Mỹ, lối thiết kế vạm vỡ, mang đậm chất chất SUV. Đầu xe hầm hố với lưới tản nhiệt to bản, logo Chevrolet đặt tại chính giữa Cụm đèn pha halogen cỡ lớn tăng sự khỏe khoắn cho mẫu xe này. Chevrolet Tahoe phiên bản LT trong bài sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.131 x 2.007 x 1.895 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.946 mm. Xe trang bị bộ mâm phay xước đa chấu bản lớn có kích thước 18 inch. Logo tên mẫu xe đặt hai bên cửa trước. Đuôi xe đơn giản với cụm đèn hậu đặt dọc, khi không hạ hàng ghế thứ ba xuống thì khoang hành lý có không gian khá rộng rãi. Tahoe sở hữu cách phối màu nội thất tối giản giữa tông màu đen làm chủ đạo với màu kem của ghế ngồi và nhiều chi tiết khác, kết hợp với các chi tiết ốp gỗ tự nhiên khiến tổng thể khoang xe trở nên hài hoà, hiện đại, và mạnh mẽ. Vô-lăng loại 4 chấu tích hợp một số phím rảnh tay, ẩn sâu bên trong là các đồng hồ cơ hiển thị thống số của xe. Cần số của xe đặt phía sau bên phải vô lăng. Phần ghế ngồi sau 15 năm đã có phần xuống cấp nhưng vẫn trong trạng thái hoàn hảo. Hàng ghế thứ hai và thứ ba rộng rãi cho người lớn có thể ngồi thoải mái. Sở hữu kích thước to lớn nên Chevrolet Tahoe có không gian nội thất rộng rãi cho 5-9 người tùy vào cách sắp xếp ghế ngồi. Thiết kế cabin sang trọng và ấm cúng, đi cùng nhiều tiện nghi như điều hòa không khí 3 vùng, âm thanh cao cấp BOSE với đầu DVD màn hình đơn sắc, hàng ghế thứ 2 có hệ thống sưởi, bộ khóa vi sai cầu sau, camera lùi, cần gạt nước cảm biến mưa… Tahoe sử dụng khối động cơ V8 Flex-fuel với dung tích 5.3 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp sản sinh công suất 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 453Nm. Hiện giá xe Chevrolet Tahoe 2027 đang được chào bán với con số gần 1 tỷ đồng, tại showroom xe đã qua sử dụng ở Hà Nội. Đây là một mẫu xe khá kén người dùng do khá tiêu tốn nhiên liệu. Video: Lái biệt thự di động GMC Yukon độc nhất Việt Nam.

