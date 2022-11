Cận cảnh Chery Unbounded Pro Gucci 2023 "sang, xịn, mịn" giá rẻ

Mới đây, hãng Chery của Trung Quốc đã tung ra mẫu xe điện giá rẻ hoàn toàn mới mang tên Unbounded Pro. Cũng trong sự kiện này, hãng đã giới thiệu cả phiên bản đặc biệt của Chery Unbounded Pro 2023 mới. Phiên bản đặc biệt của Unbounded Pro là sự kết hợp giữa hãng ôtô Chery và thương hiệu thời trang cao cấp Gucci. Những dấu ấn Gucci được thể hiện rõ bên trong nội thất của xe. Cụ thể, Chery Unbounded Pro Gucci chạy điện được trang bị nội thất bọc da, phối 2 màu đen và nâu. Từ ghế, vô lăng, mặt táp-lô cho đến tapi cửa đều được phối 2 màu. Ngoài ra, vô lăng còn được thêu hình chú ong cổ điển của thương hiệu Gucci. Trong khi đó, tựa đầu ghế được thêu logo "iCar x Gucci". Ở mặt táp-lô và tapi cửa đều có sọc Gucci Vintage Web màu xanh lá và đỏ đặc trưng của thương hiệu thời trang Ý. Ngoài ra, trên tappi cửa còn có họa tiết monogram Gucci. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất và các trang bị của Chery Unbounded Pro Gucci đều không khác gì bản thường. Bên ngoài, mẫu xe này được tạo hình theo phong cách tròn trịa và nhỏ gọn. Xe được trang bị hệ thống đèn 2 tầng mang tên "Thunder Tomahawk" với đèn pha nằm phía trên, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày, và dải đèn dọc bên dưới. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình chữ nhật và cản trước trang trí bằng 2 chi tiết hình chữ "C" úp xuống, sơn màu đỏ tương phản. Tiếp đến là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, bộ vành 16 inch với thiết kế 4 chấu kép, sơn 2 màu thể thao và các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi. Bên dưới cửa còn có 4 vạch ngang màu đỏ, tương tự chi tiết trang trí cản trước. Đằng sau, Chery Unbounded Pro Gucci được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế giống đèn pha và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Cản sau của xe được sơn màu đen và trang trí bằng 2 chi tiết hình chữ "C" như cản trước. Bên trong Chery Unbounded Pro Gucci có những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch và cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô. Ngoài ra, xe còn dùng chip Qualcomm 6155 thế hệ thứ 3, mang đến tốc độ xử lý nhanh, ghế phụ lái chỉnh điện, hệ thống đèn viền nội thất, camera 360 độ, hệ thống điều khiển từ xa, tính năng kết nối với điện thoại Huawei Hicar, phanh tay điện tử và hệ thống lọc không khí PM2.5. Với kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.402 mm, chiều rộng 1.680 mm, chiều cao 1.550 mm hoặc 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.160 mm, Chery Unbounded Pro Gucci chỉ có 4 chỗ ngồi. Trong đó, 2 ghế trước được thiết kế theo phong cách thể thao với tựa đầu nối liền vào thân ghế. Đặc biệt, phía sau hàng ghế thứ hai còn có khoang hành lý nhỏ để chở đồ. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Chery Unbounded Pro Gucci được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn đường, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ nhập làn đường và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Khi mua Chery Unbounded Pro Gucci, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại mô-tơ điện. Thứ nhất là mô-tơ điện mạnh 55 kW (74 mã lực) và 150 Nm, cho phép xe chạy được 301 km sau khi sạc đầy pin. Thứ hai là mô-tơ điện có công suất tối đa 70 kW (94 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Phiên bản dùng mô-tơ điện này có thể chạy được 408 km sau khi sạc pin. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% chỉ hơn 30 phút. Hiện chưa rõ giá xe Chery Unbounded Pro Gucci. Trong khi đó, bản thường của mẫu ôtô điện này có giá dao động từ 89.900 - 112.900 Nhân dân tệ (khoảng 312 - 391 triệu đồng). Video: Chi tiết xe điện giá rẻ Chery Unbounded Pro 2023.

