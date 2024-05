Cận cảnh Chery Exeed Sterra ET 2024 - SUV Trung QUốc hơn 1 tỷ đồng

Exeed là thương hiệu cao cấp của Chery, mới đây, hãng xe này đã có ra mắt chiếc Chery Exeed Sterra ET 2024 mới, được định vị là mẫu SUV cỡ trung đến cỡ lớn. Nó được xây dựng trên nền tảng điện E0X. Cụ thể, vào ngày 9/5 vừa qua, Exeed Sterra ET đã chính thức có mặt trên thị trường, xe có sẵn phiên bản EV và EREV với tổng cộng 8 mẫu. Mức giá xe Chery Exeed Sterra ET 2024 từ 189.800 nhân dân tệ đến 319.800 nhân dân tệ (26.300 – 44.300 USD), tương đương 621 triệu đồng đến 1,05 tỷ đồng. Về ngoại hình, mẫu xe SUV Chery Exeed Sterra ET áp dụng phong cách thiết kế tối giản. Xe mới hủy bỏ thiết kế lưới tản nhiệt và làm nổi bật logo thương hiệu Exeed. Phần trên là đèn chạy ban ngày dạng xuyên suốt, phần dưới là bộ đèn pha tách rời và hệ thống ngôn ngữ ánh sáng. Các mẫu xe cấp thấp không có hệ thống ngôn ngữ ánh sáng và được thay thế bằng thiết kế trang trí. Phần đầu xe được trang bị lidar. Phần hông xe Exeed Sterra ET đầy đặn và bo tròn, với đường gân năng động, cửa không khung, tay nắm cửa ẩn,… đều là những cấu hình phổ biến ở các mẫu xe năng lượng mới hiện nay, bánh xe lớn tạo nên bầu không khí hoành tráng. Xét về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Exeed Sterra ET mới lần lượt sẽ là 4.955 mm x 1.975 mm x 1.698 mm, chiều dài cơ sở là 3.000 mm. Đuôi xe cũng có thiết kế đơn giản. Đèn hậu xuyên suốt chứa 262 hạt đèn LED, hiệu ứng ánh sáng tinh tế. Cản sau được xử lý màu đen bóng giúp thân xe không bị quá xỉn màu và tạo cảm giác tổng thể khỏe khoắn. Chưa hết, nó còn nổi bật logo thương hiệu Exeed và được trang bị cánh lướt gió. Sau cùng là ngoại hình của chiếc xe Exeed Sterra ET mới có 5 màu: Canngling Green, Moon Shadow Grey, Starry Night Black, Yunshu White và Rime Blue. Nội thất của Exeed Sterra ET kết hợp ý tưởng thiết kế ngôi nhà cực kỳ tiện nghi, phong cách màu sắc nhẹ nhàng tạo nên phong cách ấm áp và đơn giản bằng đá cẩm thạch, trang trí bằng gỗ thật, các vật liệu cao cấp thân thiện với môi trường như Microfiber cũng được sử dụng trong xe. Kiểu dáng của vô lăng khá khác lạ, với đáy phẳng và hai nan hoa. Hình dáng này hơi giống kiểu dáng trên một chiếc xe concept. Các nút bấm cũng được bố trí trên các ròng rọc khiến thiết kế tổng thể trở nên đơn giản. Nội thất có bốn màu: vàng đen, nâu, xám và tím. Màn hình điều khiển trung tâm lớn 15,6 inch 2,5K ở trung tâm bảng điều khiển trung tâm rất bắt mắt. Giọng nói nhà thông minh dựa trên mẫu lớn Lion AI bao gồm 20 cảnh nhà thông minh chính như kết nối xe-nhà, chế độ em bé, chế độ thú cưng và chế độ karaoke. Đồng thời, bảng điều khiển trung tâm cũng phá vỡ mô hình bảng đồng hồ cố định truyền thống và được trang bị bảng đồng hồ phụ trượt điện và “thanh chuyển động hình sao”, kết hợp với hộc chứa đồ hai lớp và đèn chiếu sáng xung quanh ấm áp, cho phép hành khách trong xe để trải nghiệm cảm giác thoải mái không có rào cản. Ngoài ra, chuyển động điện của hàng ghế trước và sau có thể được thực hiện thông qua giọng nói hoặc nút bấm vật lý, nâng cao hơn nữa tính linh hoạt của không gian trong xe. Toàn bộ xe hỗ trợ hơn 1.800 điểm điều khiển chức năng giọng nói. Exeed Sterra ET còn có "rạp hát tại nhà" 23 loa âm thanh và các cấu hình khác để nâng cao sự thoải mái khi lái xe. Trong số đó, máy điều hòa không khí bơm nhiệt ba vùng nhiệt độ hai lớp có thể nhanh chóng đạt được, cùng sự thoải mái của con người trong các thử nghiệm gia nhiệt ở nhiệt độ thấp 18oC và được trang bị bộ lọc CN95. Ghế lái chính được trang bị tựa đầu âm thanh, massage, thông gió, sưởi, tựa chân... Ghế hành khách có ghế không trọng lực, gồm có sưởi, thông gió, massage, nhớ, tựa chân, tựa lưng, tựa đầu âm thanh, v.v. . Các cửa sổ được trang bị kính dán 2 lớp dày 6 mm giúp giảm tiếng ồn của gió. Hàng ghế sau còn hỗ trợ chỉnh điện, tựa lưng có thể điều chỉnh góc nghiêng khác nhau. Thể tích cốp tiêu chuẩn là 546L, có thể chứa 10 vali 20 inch. Khi gập hàng ghế sau xuống, thể tích là 1835L, có thể chứa 32 vali 20 inch. Đồng thời phía trước xe có chỗ để đồ. Về sức mạnh, phiên bản thuần điện của Exeed Sterra ET cung cấp hai hệ thống điện là động cơ đơn và động cơ kép. Phiên bản một động cơ có công suất tối đa 230kW, mô-men xoắn cực đại 425 Nm, tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,4 giây và 6,6 giây, phạm vi hoạt động thuần điện CLTC là 625km và 760km. Mẫu xe dẫn động bốn bánh hai động cơ, phiên bản Pro có công suất tối đa 353kW, mô-men xoắn cực đại 663 Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 4,7 giây và phạm vi hoạt động thuần điện CLTC là 540 km, còn bản cao cấp hơn có công suất tối đa 413kW, mô-men xoắn cực đại 691Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 3,8 giây và có phạm vi hoạt động thuần điện CLTC là 655 km.





Phiên bản thuần điện Exeed Sterra ET được trang bị pin siêu nạp CATL Shenxing, bao gồm pin lithium iron phosphate 77kWh và pin lithium ternary 100kWh. Dựa trên nền tảng 800V toàn cầu, nó có thể sạc trong 10 phút và đi được 400 km trong điều kiện nhiệt độ bình thường là 25°C.

Chỉ mất 9 phút để sạc pin 77kWh với SOC 30-80% và 15 phút để sạc pin 100kWh với SOC 30-80%. Chỉ mất 24 phút để đạt SOC 20%-80% trong môi trường cực lạnh âm 20oC, giải quyết hiệu quả bài toán bổ sung năng lượng xe điện cho người dùng miền Bắc.







Phiên bản mở rộng Exeed Sterra ET sẽ được trang bị động cơ tăng áp 1.5T với mẫu động cơ SQRH4J15B. Hệ thống có công suất toàn diện 195kW, mô-men xoắn toàn diện 324N·m và có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 7,8 giây. .





Phiên bản phạm vi mở rộng được trang bị bộ pin lithium iron phosphate 32kWh từ CATL, có phạm vi hoạt động thuần điện 200km trong điều kiện CLTC, phạm vi hoạt động toàn diện 1.518km trong điều kiện CLTC và 28 phút sạc ở mức SOC 30-80% .







Về mặt lái xe thông minh, chip NVIDIA Drive Orin được trang bị 30 cảm biến hiệu suất cao và sức mạnh tính toán 508TOPS có thể đạt được hỗ trợ lái xe thông minh toàn kịch bản NEP an toàn hơn, bao gồm hỗ trợ điều hướng tốc độ cao, hỗ trợ điều hướng trong thành phố, đỗ xe thông minh, v.v.







Ngoài ra, Exeed Sterra ET còn tích hợp các mô hình lái xe thông minh và buồng lái thông minh AI cỡ lớn. Người dùng có thể nói chuyện với trợ lý giọng nói ảo trong quá trình lái xe thông minh để hoàn thiện việc điều khiển lái xe thông minh. Các đối thủ của Exeed Sterra ET bao gồm Zhiji LS6, Denza N7 và các thương hiệu mới khác của các hãng xe Trung Quốc.







Những mẫu xe này nhìn chung có những lợi thế nhất định về sự sang trọng và công nghệ pin, nhưng vẫn còn chỗ để cải tiến trong lĩnh vực lái xe thông minh, như phạm vi mở rộng và điện thuần túy, mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn và giúp tăng doanh số bán hàng.







Đồng thời, nó cũng hình thành nên sự khác biệt về giá so với các đối thủ như Lideal L6 và Tesla Model Y. Về hiệu suất chi phí, Chery luôn làm tốt. Exeed Sterra ET có đầy đủ cấu hình và kiến trúc 800V, hệ thống giảm rung điện từ CDC + hệ thống treo khí, radar laser, chip điện toán cao 508TOPS, v.v.







Đồng thời, các mẫu xe thuộc dòng Exeed Sterra đã thay đổi phong cách thiết kế trước đây và phù hợp hơn với phong cách của các mẫu xe quyền lực mới, mang đậm chất công nghệ.



Video: Xem chi tiết Chery Exeed Sterra ET 2024.





