Cận cảnh BMW X7 xDrive40i M Sport gần 7,5 tỷ tại Sài Thành

Chiếc BMW X7 xDrive40i mới xuất hiện tại TP HCM này sở hữu gói trang bị M Sport khá hiếm tại Việt Nam, xe được nhập khẩu từ Mỹ thông qua một đại lí kinh doanh ôtô tư nhân có tiếng tại Hà Nội và vừa được bán về cho chủ nhân định cư tại Sài Gòn. Xe sở hữu màu sơn xanh đen ở ngoại thất kết hợp với nội thật bọc da màu kem sang trọng. Cản trước mạnh mẽ với lưới tản nhiệt to lớn, chi tiết được miêu tả như “quả thận kép” này được các kĩ sư thiết kế của BMW mở rộng ra nhằm chiều lòng khách hàng đến từ Trung Quốc, ngoài ra X7 cũng chính là mẫu xe tiên phong của BMW áp dụng lưới tản nhiệt dạng “khủng” này. BMW X7 được trang bị đèn pha Laser với khả năng thích ứng thông minh. BMW X7 2020 mới chính là mẫu SUV full-size đầu tiên của hãng xe Đức, xe sở hữu vẻ ngoài bề thế với kích thước bao gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.163 x 1.999 x 1.805 mm và chiều dài của trục cơ sở là 3.103 mm. Cụ thể kích thước của BMW X7 lớn hơn X5 thế hệ mới khi dài hơn 200 mm, rộng hơn 80 mm và cao hơn 40 mm. Xe được xây dựng trên nền tảng CLAR, cấu trúc sử dụng vật liệu nhôm và thép cường lực cao. Hệ thống treo khí nén của xe có khả năng nâng hạ gầm trong khoảng 40 mm, khi chức năng Sport trên xe được kích hoạt hoặc vận tốc tối đa trên 138 km/h, thân xe tự động hạ thấp xuống 20 mm. Bộ mâm mà phiên bản xDrive40i M Sport có kích thước 22 inches, lớn hơn bộ mâm của chiếc X7 mà BMW Việt Nam phân phối đến khác hàng. Bộ mâm 5 chấu kép dạng diamond-cut này còn mang thiết kế thể thao hơn, đi kèm với đó là bộ lốp Pirelli P Zero với kích thước cho hai bánh trước và sau lần lượt là 275/40 R22 và 315/35 R22. Nẹp hông xe được sơn đen bóng khác biệt với chi tiết được mạ chrome trên phiên bản X7 với gói trang bị “Pure Exellence”. Nếu phần đầu xe mang cái nhìn khá lạ lẫm với số đông khách hàng thì đuôi xe mang thiết kế khá tương đồng với những mẫu xe khác thuộc dòng X-Series của BMW. Cụm đèn hậu tích hợp công nghệ LED, thay vì trang bị cụm đèn hậu nối liền như một số mẫu xe thương mại hiện nay, BMW X7 được bổ sung một thanh chrome nối liền cụm đèn hậu, tạo vẻ ngoài hiện đại cho X7. Cản sau sơn màu xám mờ thay cho màu bạc trên phiên bản tiêu chuẩn và cụm ống xả kép được mạ chrome sáng bóng. Thuộc phiên bản xDrive 40i M Sport nên khoang nội thất của X7 sở hữu vô-lăng mang thiết kế tròn, tích hợp nhiều nút bấm tiện ích và được bổ sung logo của M Performance. Một khác biệt nữa trên phiên bản M Sport so với phiên bản tiêu chuẩn là lẫy chuyển số được bổ sung ngay sau vô-lăng giúp cho người lái có thể tự tin chuyển số khi vận hành X7 ở tốc độ cao. Điểm mới trên BMW X7 là cần số của được làm từ pha lê, đặt ngay cạnh cần số là nút khởi động Start/Stop và dãy nút điều khiển các chế độ lái bao gồm : Eco Pro, Comfort và Sport. BMW X7 xDrive M Sport sử dụng khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 450 Nm. Nhờ hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu xDrive, X7 tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,1 giây và có tốc độ tối đa 245 km/h.Giá xe BMW X7 2020 đang được phân phối chính hãng từ Thaco Trường Hải là 7,499 tỷ đồng, trong khi đó vẫn chưa rõ giá bán chính xác của những chiếc X7 xDrive M Sport được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam. Video: Chi tiết BMW X7 xDrive40i M Sport 2020 hoàn toàn mới.

