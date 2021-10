Cận cảnh Bentley Flying Spur Black Edition hơn 20 tỷ tại Hà Nội

Bentley Flying Spur 2021 mới là mẫu xe nhằm thay thế cho "người tiền nhiệm" Mulsanne. Mẫu siêu sedan của thương hiệu ôtô Anh quốc được ra mắt lần đầu vào năm 2019 và thuộc thế hệ thứ 3 với việc bổ sung thêm công nghệ cao cấp. Ở Việt Nam, số lượng xe siêu sang Bentley Flying Spur 2021 về nước cũng không nhiều và thường được các doanh nghiệp tư nhân nhập, chào bán. Chiếc Bentley Flying Spur trong bài viết thuộc phiên bản First Edition với ngoại thất đen hoàn toàn siêu sang trọng và đây là "hàng hiếm" ở thị trường trong nước tính đến thời điểm này. Bentley Flying Spur First Edition full có giá lăn bánh ở nước ta vào khoảng hơn 20 tỷ đồng, đây được xem là mức giá khá cao. Để tham khảo giá, đặt hàng hoặc mua bán xe, khách hàng có thể liên hệ với các đại lý tư nhân tại Hà Nội hoặc TP HCM. Bước sang thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, Bentley Flying Spur có kích thước đã được nới rộng với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.299 x 2.207 x 1.488 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 3.066 mm, tăng 134 mm so với đời cũ. Ngoại hình của Bentley Flying Spur First Edition có điểm nhấn là toàn bộ chi tiết đã được sơn đen. Đầu xe với cụm đèn pha Full LED với hiệu ứng pha lê thể hiện sự cao cấp. Thay vì lưới tản nhiệt crom như những bản thường, chiếc Flying Spur này sử dụng màu sơn đen, logo cũng tương tự mang đến sự đồng nhất cho chiếc xe. Mẫu xe hơi mới Bentley Flying Spur giờ đây cũng được cải tiến với bộ mâm 21 inch, gương chiếu hậu sơn đen giúp "ăn" nhập với tổng thể cùng nhiều tính năng cao cấp như sưởi/sấy kính, chỉnh điện, gập tự động, cảnh báo điểm mù... Đuôi xe là cặp đèn hậu 2 tầng tạo hình chữ "B", ống xả kép giúp chiếc xe trở nên cân đối hơn. Di chuyển vào bên trong khoang lái, siêu phẩm Flying Spur First Edition 2021 của Bentley cũng tương tự những bản đã về Việt Nam trước đây. Xe sử dụng tông màu nâu da bò kết hợp màu xám xanh đặc trưng, đây đều là chất liệu cao cấp mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho khách hàng. Giống như Rolls-Royce, Bentley Flying Spur 2021 sử dụng màn hình giải trí xoay/lật có hỗ trợ khả năng kết nối điện thoại thông minh với đầu ra là dàn âm thanh 18 loa công suất 2.200 Watt với bộ chuyển đổi âm trầm chủ động Active Pass Transducer, hệ thống bao gồm Amplifier 21 kênh. Ghế ngồi của mẫu sedan siêu sang này sử dụng họa tiết kim cương với chất liệu da bò thật, mọi ghế đều có thể chỉnh điện với tính năng massage, sưởi ấm, làm mát... Hàng ghế sau của xe là 2 vị trí ngồi tách biệt được trang bị bệ đỡ đầu, tủ lạnh mini, bảng điều chỉnh điều hòa ở ngay vị trí trung tâm. Chiếc Bentley Flying Spur Black Edition được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0L sản sinh công suất tối đa 521 mã lực và 680 Nm mô-men xoắn. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu xe này có thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong khoảng 4 giây và tốc độ tối đa 300 km/h. Các tính năng an toàn cao cấp trên Bentley Flying Spur 2021 có thể kể đến như hệ thống ga hình trình thích ứng, phanh tự động, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làng đường, hệ thống quan sát ban đêm Màn hình HUD. So với đối thủ Rolls-Royce Phantom hiện nay khoảng hơn 80 tỷ đồng, giá xe Bentley Flying Spur 2021 dễ chịu hơn rất nhiều nên đây vẫn là lựa chọn của không ít khách hàng tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Bentley Flying Spur V8 mới.

Bentley Flying Spur 2021 mới là mẫu xe nhằm thay thế cho "người tiền nhiệm" Mulsanne. Mẫu siêu sedan của thương hiệu ôtô Anh quốc được ra mắt lần đầu vào năm 2019 và thuộc thế hệ thứ 3 với việc bổ sung thêm công nghệ cao cấp. Ở Việt Nam, số lượng xe siêu sang Bentley Flying Spur 2021 về nước cũng không nhiều và thường được các doanh nghiệp tư nhân nhập, chào bán. Chiếc Bentley Flying Spur trong bài viết thuộc phiên bản First Edition với ngoại thất đen hoàn toàn siêu sang trọng và đây là "hàng hiếm" ở thị trường trong nước tính đến thời điểm này. Bentley Flying Spur First Edition full có giá lăn bánh ở nước ta vào khoảng hơn 20 tỷ đồng, đây được xem là mức giá khá cao. Để tham khảo giá, đặt hàng hoặc mua bán xe, khách hàng có thể liên hệ với các đại lý tư nhân tại Hà Nội hoặc TP HCM. Bước sang thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, Bentley Flying Spur có kích thước đã được nới rộng với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.299 x 2.207 x 1.488 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 3.066 mm, tăng 134 mm so với đời cũ. Ngoại hình của Bentley Flying Spur First Edition có điểm nhấn là toàn bộ chi tiết đã được sơn đen. Đầu xe với cụm đèn pha Full LED với hiệu ứng pha lê thể hiện sự cao cấp. Thay vì lưới tản nhiệt crom như những bản thường, chiếc Flying Spur này sử dụng màu sơn đen, logo cũng tương tự mang đến sự đồng nhất cho chiếc xe. Mẫu xe hơi mới Bentley Flying Spur giờ đây cũng được cải tiến với bộ mâm 21 inch, gương chiếu hậu sơn đen giúp "ăn" nhập với tổng thể cùng nhiều tính năng cao cấp như sưởi/sấy kính, chỉnh điện, gập tự động, cảnh báo điểm mù... Đuôi xe là cặp đèn hậu 2 tầng tạo hình chữ "B", ống xả kép giúp chiếc xe trở nên cân đối hơn. Di chuyển vào bên trong khoang lái, siêu phẩm Flying Spur First Edition 2021 của Bentley cũng tương tự những bản đã về Việt Nam trước đây. Xe sử dụng tông màu nâu da bò kết hợp màu xám xanh đặc trưng, đây đều là chất liệu cao cấp mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho khách hàng. Giống như Rolls-Royce, Bentley Flying Spur 2021 sử dụng màn hình giải trí xoay/lật có hỗ trợ khả năng kết nối điện thoại thông minh với đầu ra là dàn âm thanh 18 loa công suất 2.200 Watt với bộ chuyển đổi âm trầm chủ động Active Pass Transducer, hệ thống bao gồm Amplifier 21 kênh. Ghế ngồi của mẫu sedan siêu sang này sử dụng họa tiết kim cương với chất liệu da bò thật, mọi ghế đều có thể chỉnh điện với tính năng massage, sưởi ấm, làm mát... Hàng ghế sau của xe là 2 vị trí ngồi tách biệt được trang bị bệ đỡ đầu, tủ lạnh mini, bảng điều chỉnh điều hòa ở ngay vị trí trung tâm. Chiếc Bentley Flying Spur Black Edition được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0L sản sinh công suất tối đa 521 mã lực và 680 Nm mô-men xoắn. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu xe này có thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong khoảng 4 giây và tốc độ tối đa 300 km/h. Các tính năng an toàn cao cấp trên Bentley Flying Spur 2021 có thể kể đến như hệ thống ga hình trình thích ứng, phanh tự động, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làng đường, hệ thống quan sát ban đêm Màn hình HUD. So với đối thủ Rolls-Royce Phantom hiện nay khoảng hơn 80 tỷ đồng, giá xe Bentley Flying Spur 2021 dễ chịu hơn rất nhiều nên đây vẫn là lựa chọn của không ít khách hàng tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Bentley Flying Spur V8 mới.